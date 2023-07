«Divertimento» en sol majeur

Une vague sans précédent de films musicaux déferle sur nos écrans, plusieurs abordant la thématique de la lutte des classes, d’autres celle des femmes cheffes d’orchestre. Peu le font avec autant de sensibilité et de justesse que Divertimento. Peut-être parce que l’histoire est inspirée de faits réels.

Avant Divertimento, il y eut Ténor de Claude Zidi Jr., fumisterie léchée où un rappeur, organisateur de combats de rue clandestins et livreur de sushis devenait Pavarotti en quelques mois sans discipline, ni technique, ni culture musicale, rien qu’en faisant des bulles avec une paille dans des verres à cocktail, encouragé par une professeure de chant de l’Opéra de Paris cancéreuse.

Avant Ténor, il y avait Au bout des doigts, film de Ludovic Bernard, sorti ici en 2019, où le directeur du Conservatoire de Paris prenait sous son aile un taulard pianiste. C’était à peine moins atterrant.

Si Divertimento de Marie-Castille Mention-Schaar évolue dans une autre galaxie, ce n’est pas pour des qualités cinématographiques particulières, mais parce que, tout comme dans Le ciel attendra (2016) ou Les héritiers (2015), la réalisatrice fait exister des protagonistes de chair et de vérité et transmet avec émotion au spectateur la sensation que tout cela tient du vécu. Ce n’est pas compliqué, nous direz-vous, puisque Zahia Ziouani, que l’on voit ici à 17 ans, incarnée avec foi par Oulaya Amamra, a bel et bien créé un orchestre, appelé Divertimento.

Sans dispersion

Mais si la chose était si facile, des biopics tels que celui sur Antonia Brico (La cheffe d’orchestre de Maria Peters) seraient réussis. Or, le besoin d’y enjoliver la protagoniste, de créer des personnages secondaires et amourettes plombe tout. Au contraire, Divertimento, est un film brut qui sonne juste, car il reste centré sur la musique. C’est la musique — le talent pour la ressentir et le travail intense pour la partager — qui permet à Zahia Ziouani de transcender son origine en sol mineur.

Car Zahia, femme de minorité visible, enfant d’immigrés, vient de Stains, ville de la fameuse « ceinture rouge » (communiste) de la banlieue parisienne, qui plus est dans « le 93 », ce département « pestiféré » de ladite banlieue. Avec sa soeur jumelle violoncelliste (rayonnante Lina El Arabi, dont la présence illumine le film), elle est l’objet des quolibets et du mépris de ses congénères parisiens lorsqu’elle franchit le Rubicon (le périphérique). Alors, imaginez lorsqu’elle leur révèle qu’elle veut diriger ! Un jour, le grand chef Sergiu Celibidache, joué par l’impeccable Niels Arestrup, qui n’a même pas besoin de se forcer pour jouer au misanthrope taciturne, la prend sous son aile. Mais tout n’est pas gagné…

Ce qui est admirable dans Divertimento, c’est la manière de rendre palpables les choses parfois les plus triviales, par exemple la difficulté de travailler son violoncelle après 20 h dans une cité-dortoir. À ce titre, la présence forte de Zinedine Soualem, en père touché par la grâce de la musique, est un atout précieux du film. La musique est ainsi sans cesse intégrée à la vie, parfois aussi sous forme de bruits ou de rythmes, lors d’un trajet de métro.

Affronter la faiblesse

La folie douce de cette adolescente ira jusqu’à transformer Stains en sol majeur, en y créant un orchestre autour d’elle. Mais c’est là qu’on aurait aimé que les percutants et caustiques scénaristes de Tár (Todd Field, 2022) soient à l’oeuvre pour, à l’image de l’affrontement entre Lydia Tár et l’étudiant woke refusant de jouer Bach, sculpter encore plus férocement la diatribe de Zahia Ziouani face au maire communiste s’opposant à la création de l’orchestre pour cause d’un prétendu « élitisme » de la musique classique.

« La musique symphonique est élitiste, mais pas dans le sens où vous le pensez. Elle est élitiste, car elle amène chacun, du 8e arrondissement ou de Seine–Saint-Denis, à être plus exigeant envers lui-même. Je ne dis pas que la musique peut changer le monde, mais la pratique de la musique peut changer les gens. » La réflexion de la jeune femme est tout de même bien envoyée. Nombre de phrases justes font se distinguer ce vrai film sur la musique d’une inutilité décorative telle que le récent Maestro(s) de Bruno Chiche.

Le gros bémol de Divertimento est commun à de nombreux films autour de chefs d’orchestre : la crédibilité des gestes de l’actrice. En général, les réalisateurs n’abusent pas de ces situations ; Marie-Castille Mention-Schaar fonce dans l’écueil en les multipliant sous tous les angles. La direction repose sur la manière dont un geste va engendrer un son. Oulaya Amamra, comme d’autres, décore gestuellement a posteriori une musique en train de se faire. On voit qu’elle a beaucoup travaillé certaines scènes, notamment celles des cours avec Celibidache. Mais quand elle ne fait pas trop attention, tous les plafonds du ridicule sont crevés.

À ce titre la scène finale, une sorte de flashmob pathétique sur le Boléro, façon Claude Lelouch du pauvre, érode une part de la cote d’amour que ce beau projet s’était patiemment constituée et prouve une fois encore que de parachever un film est la plus délicate des choses.

Divertimento ★★★ 1/2 Drame biographique de Marie-Castille Mention-Schaar. Avec Oulaya Amamra, Lina El Arabi, Niels Arestrup, Zinedine Soualem. France, 2022, 110 minutes. En salle.