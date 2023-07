Pourquoi les films deviennent-ils plus longs?

Avec les sorties simultanées de Oppenheimer et de Barbie vendredi dernier, l’été cinématographique est officiellement commencé. Les plus grands succès de l’année au box-office sont tous à l’affiche en même temps. En plus de ces deux films événements, Les gardiens de la galaxie vol. 3, Spi­der-Man. À travers le Spi­der-Verse, Indiana Jones et le cadran de la destinée et Mission impossible : Dead Reckoning, partie 1 pourraient demeurer en salle pendant des mois.

Malgré l’apparent éclectisme de la sélection, cinq de ces six films (excluant Barbie) partagent une caractéristique de plus en plus répandue chez les superproductions : ils sont très longs. S’ils durent tous au moins 135 minutes, Oppenheimer trône au sommet à 180 minutes. Avatar, sorti en décembre dernier, fait même 192 minutes — une durée qui s’est avérée irritante pour bien des cinéphiles et des critiques. Une tendance lourde s’installe-t-elle dans l’industrie ?

« En tout cas, je l’ai remarqué dans ma pratique quotidienne, observe Helen Faradji, critique cinéma à Radio-Canada. Il y a quelques années, c’est devenu plus manifeste avec les films de Marvel, et j’ai l’impression qu’ils ont contaminé tous les autres blockbusters. »

Selon des données du magazine français Télérama, la durée de l’ensemble des longs métrages n’aurait toutefois que très peu augmenté depuis les années 1950. Or, parmi les cinquante films les mieux notés chaque année sur le réseau social du magazine, Vodkaster (ce qui s’apparente grossièrement aux succès populaires), « on passe d’une durée moyenne d’une heure quarante-sept en 1968 à deux heures et six minutes (soit presque vingt minutes de plus) en 2018 », précise un article de Télérama.

Qui plus est, dans la foulée de la sortie du dernier Avatar, en décembre dernier, le journal Le Monde a reconstitué une base de données de quelque 12 000 films sortis en France entre 1950 et 2022 « pour vérifier si les films à rallonge reflètent une tendance générale ou sont de simples exceptions ». Le résultat ? La durée des films n’a pas beaucoup augmenté, mais « une tendance à l’allongement » a été constatée parmi « plusieurs univers cinématographiques (souvent à succès) », comme Disney, Marvel, Mission impossible ou Indiana Jones.

La faute aux plateformes ?

Les champions du box-office durent donc toujours plus longtemps, et les raisons de cette tendance peuvent paraître surprenantes, tandis que la mode est aux vidéos courtes sur TikTok et que les cinéphiles délaissent les salles pour les plateformes de diffusion en continu.

« Paradoxalement, c’est la raison pour laquelle on veut que les blockbusters deviennent des expériences spectaculaires. On considère encore les salles de cinéma comme les plateformes de choix pour ces films-là », soutient Thomas Carrier-Lafleur, critique et chercheur postdoctoral en cinéma à l’Université de Montréal. « Hollywood mise sur un certain gigantisme pour justifier le fait d’aller en salle, et pas seulement dans la durée, mais aussi avec des effets spéciaux et des récits épiques. Seules les comédies sont épargnées par cette tendance, et on en voit de moins en moins au cinéma ». Une fois de plus, Barbie fait figure d’exception.

À l’heure où les billets de cinéma coûtent 15 $, que moins de salles de cinéma s’offrent au public et que moins de films sortent en salle, « les producteurs veulent s’assurer que le public en aura pour son argent », ajoute Helen Faradji. « Spielberg et Scorsese disent depuis longtemps que l’avenir du cinéma populaire se trouve dans le mégaspectacle. On construit aussi des écrans plus grands, des sièges qui vibrent… La salle devient un stade de football américain. »

Guillaume Lafleur, directeur de la programmation à la Cinémathèque québécoise, précise que « les films commerciaux doivent aussi se positionner en fonction de ce qui fonctionne le plus ». En ce moment, selon lui, ce sont les séries. « Le rythme dans le développement de la dramaturgie des blockbusters s’apparente de plus en plus à la série, voire au feuilleton. Forcément, cette façon de faire, qui rejoint la forme romanesque, où on développe davantage un goût du récit pour lui-même, par rapport à la forme, s’inscrit dans la durée. »

« L’histoire se répète »

Ce n’est pas la première fois que l’on observe des phénomènes du genre. « Le cinéma évolue toujours en fonction de la technologie, explique M. Carrier-Lafleur. Dans les années 1950 et 1960, quand la télévision s’est installée, puis dans les années 1970, au moment de l’avènement de la VHS, de très longs films figuraient aussi parmi les meilleures recettes au box-office. »

Le chercheur se remémore spontanément Lawrence d’Arabie (1962), ce classique de David Lean qui dure 218 minutes, ainsi que les succès des années 1970 que l’on considère comme les premières superproductions, telles que Les dents de la mer (1975) et La guerre des étoiles (1977), tous deux d’une durée de deux heures — au-delà de la norme de l’époque de 90 minutes.

Les années 1970 coïncident également avec l’émergence du mouvement Nouvel Hollywood, où des cinéastes comme Francis Ford Coppola (Apocalypse Now, Le parrain) et Martin Scorsese (Les affranchis) connaissent de grands succès critiques et populaires avec de très longs films. « L’avant-dernier film de Scorsese, The Irishman, qui est sorti sur Netflix, renouait avec cette tradition, avec le souffle épique des Affranchis et de Casino. […] On devrait voir de plus en plus de films similaires, autant sur les plateformes qu’en salle », soutient M. Lafleur.

« Les longues durées, qui étaient peut-être davantage associées à des films de superhéros il y a 5 ou 10 ans, sont donc aussi de plus en plus fréquentes dans les superproductions d’auteur, comme les Dune de Denis Villeneuve et les films de Christopher Nolan », précise Helen Faradji. Tant mieux, conclut-elle, s’il est encore plus facile et agréable de les voir en salle.

C’est ce qui fait dire à Guillaume Lafleur que « l’histoire se répète, avec d’anciennes réponses à de nouvelles questions ».