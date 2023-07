«Oppenheimer», une épopée grandiose sur une page sombre de l’histoire

Pour son premier film biographique, Christopher Nolan occulte délibérément des pans importants de l’histoire du « père de la bombe atomique » et fait plutôt du personnage une puissante métaphore de la conscience collective américaine de l’après-guerre. Cette superproduction ambitieuse sur sa vie, l’une des plus grandes oeuvres du cinéaste, s’avère une épopée monumentale, mais déchirante, sur la puissance autodestructrice de l’être humain.

Adaptation de American Prometheus : The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer de Kai Bird and Martin J. Sherwin, auréolé du Pulitzer de la biographie en 2006, le film condense la vie du physicien et directeur du Projet Manhattan en trois heures qu’on ne voit pas passer.

Né en 1904 et issu d’une famille juive aisée de New York, Julius Robert Oppenheimer s’est distingué dans le milieu académique en physique théorique, avant d’être repêché par l’armée pour diriger l’équipe de scientifiques ayant produit la première bombe atomique. Ses relations avec des intellectuels de gauche et son opposition au développement d’armes thermonucléaires (la bombe H) le discréditent toutefois auprès du gouvernement américain, à l’époque du maccarthysme. Ce n’est que dans les années 1960 qu’il est réhabilité publiquement, tandis qu’on lui remet un prestigieux prix et qu’il dirige un laboratoire à l’Université Princeton.

Photo: Melinda Sue Gordon Universal

Fidèle à ses habitudes, Nolan (Origine, Interstellaire) superpose — et alterne constamment entre — différentes temporalités dans le film. Il représente longuement la construction de la bombe, processus qui culmine avec le spectaculaire essai Trinity dans le désert du Nouveau-Mexique et les tragédies de Nagasaki et de Hiroshima. Aucune reconstitution des bombardements au Japon n’est montrée. Le cinéaste choisit plutôt de raconter comment ces événements transforment, voire traumatisent Oppenheimer, jusqu’à l’inciter à s’opposer au développement d’armes encore plus meurtrières.

Robert Downey Jr. vole la vedette

Cillian Murphy, qui lui ressemble comme deux gouttes d’eau, incarne magnifiquement toute la solitude de cet homme rongé par le doute, ne serait-ce que dans son regard tendre et perçant. Robert Downey Junior lui vole toutefois la vedette, très juste et méconnaissable dans le rôle de l’impassible Lewis Strauss, président de la Commission de l’énergie atomique des États-Unis (AEC) qui révoque son habilitation de sécurité et son poste auprès de la Commission.

En effet, Oppenheimer est véritablement humilié par son propre gouvernement, contraint de subir un faux procès perdu d’avance sur ses liens avec des sympathisants communistes pour justifier son exclusion de l’AEC. C’est d’ailleurs cette trame narrative qui constitue la principale intrigue du film, à la manière d’un thriller politique. Or, pour restituer toute la tension de cette « audition de sécurité » et pour mettre en scène de manière aussi grandiose l’avènement de la bombe atomique, Nolan dépeint à grands traits certains sujets pourtant fondamentaux qui influencent la pensée de son protagoniste et dont il est question dans le livre, comme son enfance, ses liens avec d’autres penseurs, et sa vie après l’audition.

Photo: Melinda Sue Gordon Universal

L’intériorité du personnage se perd donc parfois dans le spectacle épique des explosions et des vastes paysages de l’ouest américain. Heureusement, ledit spectacle, appuyé par une trame sonore épique de Ludwig Göransson, un montage très rapide et une impressionnante distribution, n’est pas moins percutant. Nolan démontre éloquemment à quel point une petite équipe de scientifiques a pu changer le cours de l’histoire en quelques mois seulement, et ce, sans qu’Oppenheimer lui-même ait pu le prévoir. Il interroge nos idées préconçues quant aux dynamiques de pouvoir à l’origine des conflits militaires et réhabilite un personnage éminemment influent, mais méconnu, de l’histoire moderne.

Avec son budget excédant les 100 millions de dollars, rare pour une biographie, et ses magnifiques images en 65 mm alternant entre la couleur et le noir et blanc, le cinéaste britannique récidive avec une proposition unique qui pourrait rallier les cinéphiles du dimanche avec les plus aguerris. Un vent de fraîcheur pour les salles commerciales qui pourront exceptionnellement le présenter pendant des mois avant qu’il n’arrive sur les plateformes.

Oppenheimer Film biographique de Christopher Nolan. Avec Cillian Murphy, Robert Downey Jr., Emily Blunt, Matt Damon, Florence Pugh, Casey Affleck et Rami Malek. États-Unis, 2023, 180 minutes. En salle le 21 juillet.