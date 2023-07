«Barbie»: 50 nuances de rose

Comme le rappelle la jubilatoire scène d’ouverture de Barbie, où Greta Gerwig (Lady Bird, Les quatre filles du docteur March) revisite l’une des plus célèbres scènes de 2001. L’odyssée de l’espace, l’arrivée sur le marché de la sculpturale poupée blonde, créée par Ruth Handler (Rhea Perlman) en 1959 pour Mattel, a créé toute une révolution. Laquelle précédait de peu le Mouvement de libération des femmes. Barbie, icône féministe ? C’est du moins ce que semble vouloir dire la réalisatrice, qui signe le scénario avec le cinéaste Noah Baumbach (Frances Ha, Marriage Story), dont elle est la compagne et la muse.

Tout en améliorant leur motricité fine — il en faut pas mal pour vêtir et chausser Barbara Millicent Roberts ! —, les fillettes, condamnées jusqu’alors à changer les couches de leur poupée et à lui donner le biberon, ont développé leur imaginaire et constaté qu’elles pouvaient devenir tout ce qu’elles souhaitaient. C’est ainsi que l’explique dame Helen Mirren, narratrice de cette ambitieuse comédie fantaisiste en Techni-Barbie, pour reprendre le terme par lequel Gerwig décrit la pimpante palette chromatique du directeur photo Rodrigo Prieto.

Surgit alors la plus que parfaite Margot Robbie, portant maillot de bain à rayures noires et blanches et verres fumés comme la première Barbie, qui sourit à pleines dents et fait un clin d’oeil complice à la caméra. Le ton est donné, et que l’on ait joué ou pas avec l’une ou plusieurs des nombreuses déclinaisons de la populaire poupée asexuée, on craque dès ce prometteur prologue.

Avec une telle entrée en matière, Greta Gerwig met toutefois la barre bien haut. Soyez rassurés, la cinéaste comble les attentes. Certes, il y a quelques longueurs, dont des numéros de chant et de danse où Ryan Gosling, épatant Ken platine, fort de son expérience au Mickey Mouse Club et dans La La Land, se la joue John Travolta et Bob Fosse. Pourquoi bouder son plaisir ? En président de Mattel, Will Ferrell en fait aussi des tonnes, mais dans ce monde où domine le rose dans tous ses éclats, il paraît presque beige.

Poupée au bord de la crise de nerfs

Suivant une visite de Barbie Land, où l’époustouflante direction artistique donne envie de retomber en enfance tant on y retrouve, à échelle humaine, moult vêtements et accessoires créés par Mattel, on découvre bientôt que Barbie traverse une crise existentielle. Elle a même les pieds qui sont devenus plats ! La Barbie bizarre (Kate McKinnon) lui suggère alors de se rendre dans le vrai monde afin de ramener l’ordre à Barbie Land.

Or, c’est tout le contraire qui arrivera. Las d’être dans l’ombre de Barbie, qu’il a suivie à son insu dans le vrai monde, l’insipide Ken apportera le patriarcat à Barbie Land. Ou, du moins, l’idée qu’il se fait du patriarcat, que Gerwig et Baumbach tournent en ridicule. Au grand désespoir d’Allan (Michael Cera), ami de Ken, les Ken, dont le plus macho est incarné par Simu Liu, auront fait de Barbie présidente (Issa Rae), Barbie médecin (Hari Nef), Barbie Prix Nobel de physique (Emma Mackey) et plusieurs autres amies de Barbie de pauvres potiches.

La guerre des sexes à laquelle se livreront les Barbie et les Ken sera épique ! Outre les scènes hilarantes où le clan des Barbie tire profit de la vanité des émules de Ken, les multiples références à la culture populaire et les surprenantes apparitions — John Cena en Ken triton aux côtés de Dua Lipa en Barbie sirène ! —, Greta Gerwig réserve au public une véritable scène d’anthologie.

Dans le rôle de Gloria, modeste employée de Mattel, America Ferrera remporte ainsi la mise en livrant un vibrant et pertinent discours sur la condition féminine à la suite duquel on ne peut qu’applaudir. Plus tôt, dans le vrai monde, Ariana Greenblatt, qui incarne la fille rebelle de Gloria, aura servi à Barbie tous les reproches qu’on lui fait depuis sa création. En gros, elle serait un vulgaire produit de consommation tout juste bon à imposer d’impossibles idéaux de beauté aux femmes.

Par ailleurs, on remarquera que les Barbie et les Ken que met en scène Greta Gerwig ne sont pas des clones de Robbie et de Gosling, saluant ainsi les efforts dont fait preuve Mattel depuis des décennies en matière d’inclusion — l’une des Barbie est même incarnée par une actrice transgenre (petit clin d’oeil à la Barbie à l’effigie de Laverne Cox). Dans la foulée, la réalisatrice rappelle les pires coups de marketing de la compagnie… Si elle ne parvient pas à réhabiliter la poupée aux yeux de tous, Greta Gerwig peut se vanter de signer une comédie féministe rassembleuse d’un humour tour à tour léger et caustique.

Barbie ★★★★ Comédie fantaisiste de Greta Gerwig. Avec Margot Robbie, Ryan Gosling, America Ferrera, Ariana Greenblatt, Helen Mirren, Will Ferrell, Kate McKinnon et Rhea Perlman. États-Unis, 2022, 114 minutes. En salle le 21 juillet.