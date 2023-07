«Nouvelle-France», le «Titanic» québécois qui a frappé son iceberg

On dit que les critiques sont plus indulgents avec le cinéma québécois. Peut-être, mais cela ne les a pas empêchés de tirer à boulets rouges sur certains films d’ici. Et dans bien des cas, le public n’a pas non plus été au rendez-vous. Notre cinéma compte son lot d’échecs, voire de navets. Le Devoir revient sur l’histoire de ces grandes productions qui ont fait un bide. Une occasion parfois aussi de réhabiliter ces films mal aimés.

Ça devait être le « Titanic québécois », d’autant que la chanson thème n’était interprétée par nulle autre que Céline Dion. Mais malgré un budget colossal de 33 millions de dollars et la présence de vedettes internationales, comme Gérard Depardieu et Tim Roth, Nouvelle-France, du regretté Jean Beaudin, a pris l’eau. L’ambitieuse fresque historique, mettant en vedette David La Haye et Noémie Godin-Vigneau, n’a pas connu le succès escompté en salle et a reçu un accueil critique pour le moins glacial. Près de 20 ans plus tard, très peu de gens se souviennent du battage médiatique monstre qui avait entouré sa sortie.

Nouvelle-France a été relégué aux oubliettes. Le film n’apparaît sur aucune plateforme. Comme si on avait voulu effacer toutes traces de ce qui fut le tournage le plus coûteux de l’histoire du cinéma québécois. La chanson thème, une mielleuse power-ballade à la My Heart Will Go On écrite par Luc Plamondon, est l’une des seules pièces du catalogue de Céline Dion à ne pas être offerte sur Spotify et Apple Music.

« Il faudrait que Nouvelle-France soit au moins sur les plateformes. C’est un film imparfait, mais il mérite clairement d’être vu. Ne serait-ce que pour les décors et les costumes, qui sont magnifiques. La direction artistique est époustouflante », se désole la comédienne Noémie Godin-Vigneau, la vedette du film.

Photo: Christal Films

Mélodrame plus romantique qu’historique

Le scénario de Nouvelle-France est très librement inspiré de La Corriveau, cette femme qui a alimenté plusieurs légendes après avoir été pendue en plein Québec pour avoir tué son mari. Dans le film de Jean Beaudin, Marie-Josephte Corriveau est devenue Marie-Loup Carignan (Noémie Godin-Vigneau), une veuve à l’esprit libre élevant seule sa fille France, campée par une toute jeune Juliette Gosselin, qui y fait ses premiers pas au grand écran.

Sur fond de guerre de Sept Ans, Marie-Loup tombe éperdument amoureuse d’un séduisant coureur des bois, François Le Gardeur (David La Haye). Leur amour est réciproque, mais impossible. La jeune femme doit se résoudre à épouser en secondes noces Xavier Maillard (Sébastien Huberdeau), un homme violent qui sera accidentellement tué par la petite France. La pauvre enfant ne cherchait qu’à protéger sa mère des sévices de son bourreau. Pour éviter que sa fille subisse l’opprobre, Marie-Loup prend la responsabilité d’un crime qu’elle n’avait pas commis. Comme la Corriveau, elle finira pendue devant la foule, laissant derrière elle sa fille et François Le Gardeur, les deux amours de sa vie, ainsi qu’un pays livré aux Anglais.

« Ç’a été un tournage très rock’n’roll. Le scénario a changé plusieurs fois en cours de route. Quand j’ai vu le film, j’avoue que je n’ai pas reconnu mon scénario », raconte le scénariste Pierre Billon, qui avait participé deux ans auparavant à l’adaptation cinématographique d’Un homme et son péché de Charles Binamé. Pour Nouvelle-France, Pierre Billon, aujourd’hui âgé de 86 ans, avait surtout en tête un film historique qui présenterait les Canadiens comme pris en étau entre la cruauté des Anglais et la lâcheté des Français, prêts à concéder « quelques arpents de neige ».

Photo: Christal Films

Incertitudes constantes

Finalement, c’est surtout l’histoire d’amour qui a pris le dessus. De toute manière, Nouvelle-France n’a jamais été le projet de Pierre Billon, mais bien celui du producteur Richard Goudreau, qui a décliné notre demande d’entrevue. L’homme à l’origine de la franchise Les Boys rêvait depuis plusieurs années de transposer l’histoire de la Corriveau au cinéma. C’est lui qui a réussi à convaincre des bailleurs de fonds en France et au Royaume-Uni de se joindre au projet.

Or, ce montage financier complexe a souvent menacé de s’écrouler. « Tout a failli s’arrêter plusieurs fois. Quelques semaines encore avant le début du tournage, il est arrivé un nouvel imprévu et on n’était plus sûrs de pouvoir tourner », se souvient Noémie Godin-Vigneau, qui avait 27 ans lorsqu’elle a décroché le rôle de Marie-Loup.

Incertitude supplémentaire : le réalisateur Yves Simoneau, un temps attitré au projet, a fini par se désister. Jean Beaudin a repris le flambeau un an avant le tournage, qui a été compliqué de par son envergure. Le long métrage a été simultanément filmé avec les mêmes acteurs à la fois en français et en anglais, dans l’espoir que le film soit vendu à l’étranger. Nouvelle-France, ou Battle of the Brave en anglais, a aussi nécessité la reconstitution de la place Royale en studio à Montréal. Des scènes ont aussi été tournées au Saguenay, sur l’île d’Orléans, en Nouvelle-Écosse, en Angleterre et en France.

L’argent n’achète pas le succès

Évidemment, ces va-et-vient ont englouti énormément de moyens. Jean Beaudin a dû se résoudre à ne pas reconstituer la bataille des Plaines d’Abraham. Tout cela en plus de devoir gérer les égos des acteurs étrangers. Vincent Perez, Irène Jacob ou encore Jason Isaacs ont été d’un commerce agréable, mais on raconte que Tim Roth a donné beaucoup de fil à retordre à Jean Beaudin.

Gérard Depardieu, qui joue un curé dans Nouvelle-France, était pour sa part dans de bonnes dispositions lors de son passage au Québec. Mais fidèle à son habitude, « Gégé » n’apprenait pas ses textes. Les membres de l’équipe devaient porter sur eux des cartons pour qu’ils puissent lire ses répliques.

« Le budget dépassait peut-être les 30 millions de dollars, mais il n’y a pas 30 millions à l’écran. Sur place, on n’avait pas le sentiment qu’il y avait tant d’argent que ça. Une fois que tu paies les grosses vedettes, Céline Dion, Patrick Doyle [un réputé compositeur britannique] pour la musique, ça part vite. Est-ce que le film aurait été meilleur si on avait pu avoir 20 jours de plus de tournage ? Si on avait pu filmer la bataille des Plaines d’Abraham ? Peut-être. Oui, il y a des défauts, mais il reste que c’est loin d’être un navet. Les acteurs ont été formidables, la direction de Jean est superbe », soutient Marc Larose, qui a été le premier assistant-réalisateur sur Nouvelle-France.

Photo: Christal Films

Après le tournage, Marc Larose est demeuré proche de Jean Beaudin. Jamais le réputé réalisateur, à qui l’on doit notamment Le matou et Les filles de Caleb, ne lui a reparlé de Nouvelle-France. Noémie Godin-Vigneau sait que Jean Beaudin a vécu difficilement l’échec de cette mégaproduction. Malgré tous les aléas entourant ce film, elle lui sera éternellement reconnaissante de lui avoir donné le premier rôle. La comédienne regrette de ne pas avoir eu la chance de le lui dire avant son décès soudain en 2019.

Échec relatif

Les critiques n’ont pas épargné le film à sa sortie, en novembre 2004. Un long métrage d’un « quétaine achevé », écrira Odile Tremblay dans Le Devoir. Tout a été dit dans la presse sur l’histoire d’amour prévisible et sur l’omniprésence de la musique dramatique pour souligner à gros traits l’émotion. Mais aucune critique, à l’époque, ne s’était indignée parce que le rôle d’Acoona, la meilleure amie innue du personnage principal, avait été donné à Bianca Gervais plutôt qu’à une comédienne autochtone.

Le contexte de 2004 était bien différent que celui de 2023. Aujourd’hui, on dirait d’un film qui amasse 2 millions de dollars au box-office au Québec qu’il est un immense succès. Toutefois, à l’époque, ce fut plutôt considéré comme une déception commerciale, d’autant plus que le distributeur s’attendait à au moins deux fois plus. Le film, conçu rappelons-le pour un public étranger, est sorti en 2005 en France dans l’indifférence générale.

René Angélil, pourtant réputé pour son flair, a cette fois eu tout faux. Dans le making-of diffusé à heure de grande écoute à l’automne 2004, il avait prédit un triomphe pour le film de Jean Beaudin. Dans la même émission, Céline Dion racontait qu’un soir, en revenant chez elle après son concert au Caesars Palace, elle avait retrouvé son mari en pleurs, ému aux larmes après avoir visionné Nouvelle-France.

Disons que la barre était haute. Le public ne pouvait qu’être déçu.