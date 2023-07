Un succès mitigé au Québec pour le film «Sound of Freedom»

Aussi controversé que populaire aux États-Unis, le film Sound of Freedom a connu un premier week-end plutôt timide au box-office québécois en atteignant la sixième place du classement, selon Cinéac. Le Devoir a assisté à la projection du long métrage à saveur conspirationniste lors de sa sortie, le 14 juillet, et est allé à la rencontre de spectateurs dans la salle.

Seul le quart des sièges étaient occupés dans la salle projetant Sound of Freedom vendredi dernier au cinéma Quartier latin. Un succès mitigé confirmé par les premiers résultats du film au box-office québécois : Sound of Freedom n’a engrangé que 106 000 $ de recettes, selon Cinéac, pendant la fin de semaine du 14 au 16 juillet, plaçant ainsi le film au sixième rang du palmarès, devançant uniquement les productions à l’affiche depuis plus d’un mois. Le film de la réalisatrice québécoise Louise Archambault, Le temps d’un été, sorti le même jour, a quant à lui engendré le double des recettes du thriller américain.

Sound of Freedom a remporté un plus grand succès aux États-Unis, affichant des recettes de 85 millions de dollars américains, selon IMDB, deux semaines après sa sortie.

Linda Fahra, porte-parole de Cinémas Guzzo, qui distribue Sound of Freedom au Québec, se dit cependant satisfaite des résultats. « Il a une moyenne de 4000 $ par écran, ce qui est vraiment bien », précise-t-elle tout en annonçant que la diffusion du film sera prolongée d’une semaine.

La controverse

Sound of Freedom raconte une histoire inspirée de faits réels, celle de Tim Ballard. En tant qu’agent au sein du département de la Sécurité intérieure américaine, il sauve le jeune Miguel qui lui explique que sa soeur a, elle aussi, été enlevée par un cartel prenant part à un réseau de trafic d’enfants. Ému par l’histoire du jeune garçon, le héros, joué par Jim Caviezel, se lance dans une quête qui le mène jusque dans les zones les plus recluses de la Colombie, où il risque sa vie pour sauver la jeune fille.

Les critiques de la CBC ou du New York Times qualifient le film à suspense d’« efficace ». Le Rolling Stone Magazine critique quant à lui fermement le film pour son sensationnalisme qu’il estime désinformateur.

La controverse ne provient cependant pas du scénario : le film cumule les connexions louches et inhabituelles. L’acteur principal du film, Jim Caviezel, a en effet assisté à des conférences du groupe QAnon en 2021 et avait même qualifié le mouvement conspirationniste de « bonne chose », selon la BBC.

Ce n’est pas la première fois que l’acteur joue dans un film controversé. En 2004, il a incarné Jésus dans le film de Mel Gibson La passion du Christ. Des érudits catholiques ont qualifié le film d’antisémite et d’anticatholique, toujours selon la BBC.

Le mouvement QAnon est en partie responsable de la popularisation du « pizzagate », une théorie conspirationniste qui prétend l’existence d’un réseau pédophile organisé par les élites américaines, notamment les Clinton.

Le film Sound of Freedom fait référence à quelques reprises à cette théorie d’une élite consommatrice de prostitution juvénile. Dans un message suivant le générique, on peut entendre l’acteur principal déclarer que « pendant quelques mois, en partageant le film, ces enfants [les victimes de la prostitution juvénile] peuvent être plus puissants que les présidents, les membres du congrès, les millionnaires de la techno ».

Le personnage principal est aussi filmé en lisant la une d’un journal mettant en cause un « exécutif américain ». Pour le Rolling Stone, ces bribes d’accusation à l’égard de l’élite ne résonneront peut-être pas chez l’auditeur ignorant des théories complotistes du « deep state », mais les adeptes de QAnon et autres complots subsidiaires saisiront ces messages.

Le studio américain qui distribue le film, Angel studio, a aussi mis de l’avant une méthode particulière afin que le film soit visionné par le plus de personnes possible. Encore après le générique, l’acteur principal sollicite les spectateurs en salle de cinéma à scanner un code QR qui mène à une page du site Internet du studio. Les spectateurs peuvent par la suite débourser de 15 $ à 105 $ afin que la maison de distribution achète des billets en salle de cinéma et les distribue gratuitement.

Des spectateurs croient à la censure

L’idée que le film serait censuré s’est répandue très rapidement sur les réseaux sociaux. Certains spectateurs ont accusé les cinémas AMC de ruiner leur expérience afin de nuire à ses performances au guichet, selon Forbes. Les 10 jours d’attente pour avoir une projection en salle québécoise ont suscité les mêmes reproches de musellement de la part des théoriciens du « deep state ».

Des cinéphiles rencontrés par Le Devoir à la sortie du film ont d’ailleurs relayé les idées véhiculées à ce sujet sur les réseaux sociaux.

« Aux États-Unis, ils faisaient tout pour ne pas que les gens aillent voir le film, nous, on a eu de la chance, ça s’est bien passé », a indiqué William Bui au Devoir.

« Ils mettent ce mot-là [conspirationniste] un peu partout. Il peut y avoir un conspirationnisme qui est positif aussi ! […] Tu regardes le film et tu as envie d’aider quelqu’un », lance quant à lui Pierre Lebel, venu assister à la projection avec sa conjointe.