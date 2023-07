Larry Kent et le «devoir de mémoire» de Fantasia

David Cronenberg et Atom Egoyan l’admirent. L’illustre critique de la CBC Gerald Pratley a salué « son dynamisme inné et son imagination poétique ». Mais de nos jours, au Québec, même les plus grands cinéphiles semblent avoir oublié le Vancouvérois Larry Kent, pourtant considéré comme le premier cinéaste indépendant du Canada.

Le festival Fantasia lui rend hommage cette année en lui consacrant une rétrospective de cinq films qui s’échelonnent sur 52 ans. Il participera également à une discussion devant public, animée par son ami et professeur de cinéma à Concordia David Douglas. On a voulu s’entretenir avec le principal intéressé pour l’occasion.

« J’ai 90 ans cette année. Vous m’excuserez, je suis beaucoup moins éloquent que quand j’en avais 89 », lance-t-il d’entrée de jeu, avant d’éclater de rire. Quoi qu’il en soit, le réalisateur raconte avec précision à quel point son début de carrière a semé la controverse. Ses films The Bitter Ash (1963) et Sweet Substitute (1964) ont divisé les critiques et soulevé les passions dans les universités du pays.

Le « Cassavetes du Canada »

Alors que les Québécois Gilles Groulx et Claude Jutra s’inspiraient ostensiblement, à la même époque, de la Nouvelle Vague française et de Jean-Luc Godard pour réaliser leurs films respectifs Le chat dans le sac et À tout prendre, Larry Kent a souvent été qualifié de « John Cassavetes du Canada » par les critiques.

Avec leurs trames sonores jazzy et leurs histoires de jeunesse révoltée au sous-texte politique, les deux premiers films de Kent rappellent certes ceux de ses contemporains du Québec. Or, la comparaison avec Cassavetes s’impose davantage lorsque l’on considère ses dialogues réalistes (moins littéraires) et son utilisation plus dramatique de l’éclairage et de la profondeur de champ.

Photo: Fantasia

The Bitter Ash, où s’entremêlent les vies amoureuses de deux couples marginaux de Vancouver, a été banni des cinémas commerciaux après qu’un critique eut dénoncé sa représentation désinvolte de la nudité. Le film n’a été présenté que dans les universités, dont McGill, où une petite émeute se serait déclenchée lorsque l’administration aurait tenté de limiter la vente de billets.

« Je ne m’attendais pas à ce que ce film-là soit aussi controversé, mais je savais qu’il ne ferait pas l’unanimité, raconte Larry Kent. Je n’ai pas pris de risque : quand j’ai su qu’il avait été développé au laboratoire, je l’ai repris à leur insu, avant qu’ils ne puissent le voir, pour m’assurer qu’il ne serait pas censuré. Il fallait être fou pour faire des films comme ça, sans financement. Personne ne le faisait à l’époque. »

C’est donc pour applaudir cet entêtement à faire des films à tout prix toute sa vie, et ce, sans jamais obtenir de financement public que Mitch Davis, directeur artistique de Fantasia, a organisé la rétrospective. « Il a pavé la voie à tellement de cinéastes d’ici. C’était la chose à faire, comme un devoir de mémoire, de lui rendre hommage. »

Un amoureux du Québec

Né à Johannesburg, en Afrique du Sud, en 1933, Kent s’installe à Vancouver à 19 ans. Il étudie le théâtre à l’Université de la Colombie-Britannique. Le succès de ses premières productions indépendantes lui permet ensuite de s’installer à Montréal et de décrocher un emploi à l’Office national du film.

« C’était très long et compliqué, gravir les échelons dans une aussi grosse boîte. Je suis parti après quelques mois, déplore-t-il. J’ai préféré travailler comme imprimeur à la Gazette de Montréal pour gagner assez d’argent pour faire mes propres films, avant de revenir à Vancouver des années plus tard. J’ai quand même adoré le Québec, où le milieu artistique était très stimulant. »

Photo: Fantasia

C’est aussi dans la Belle Province que Kent réalise son film le plus connu, Fleur bleue, en 1971, mettant en vedettenulle autre que Susan Sarandon et Carole Laure, sur des images de Jean-Claude Labrecque, directeur de la photographie. À sa sortie, la critique l’assassine pour son scénario simpliste et le jeu inégal des acteurs. Toujours considéré comme un navet, le film demeure fascinant d’un point de vue historique.

Dans ce long métrage bilingue, l’un des seuls de l’époque à s’intéresser aux tensions entre les deux solitudes, un Québécois francophone de classe ouvrière sort avec une militante séparatiste et vit une aventure avec une mannequin anglophone (Sarandon). « Montréal était beaucoup plus bilingue dans les années 1970 qu’aujourd’hui, explique le cinéaste. Je voulais pouvoir représenter la ville avec mon point de vue d’anglophone qui baignait dans les deux cultures. »

Son dernier film, She Who Must Burn, paru en 2015, dépeint les déboires d’une propriétaire de clinique d’avortement qui tente de poursuivre sa pratique tandis que son État américain l’en empêche et qu’une étrange famille d’évangélistes promet de la faire payer. « J’étais très influencé par l’horreur des années 1960 et 1970, soutient Larry Kent. J’ai moi-même expérimenté le cinéma de genre dans les années 1980. »

Le cinéaste est demeuré fier de ses films jusqu’au bout, même s’ils n’ont pas toujours plu aux critiques. Son seul regret ? Avoir manqué d’argent pour mettre à terme ses plus récents projets. « En même temps, j’ai toujours fait ce qui me ressemblait et je l’assume, dit-il. Au moins, je pourrai retrouver le public de Montréal cet été, une ville qui m’a toujours bien accueilli. »

À voir à Fantasia Du 20 juillet au 9 août, Fantasia présente comme chaque année des films pour tous les goûts. Voici trois suggestions à l’image de la programmation éclectique du festival, entre le cinéma de genre, le nouveau cinéma asiatique et de nouvelles restaurations de vieux classiques. Les chambres rouges, de Pascal Plante. Après Les faux tatouages et Nadia, Butterfly, qui furent très bien reçus par la critique, le québécois Pascal Plante ouvre le festival avec ce drame judiciaire tendu. Sympathy for the Devil, de Yuval Adler. À défaut de toujours jouer dans de bons films, Nicolas Cage a l’habitude d’en mettre plein la vue dans chacune de ses performances. Il paraît d’ailleurs très en forme dans la bande-annonce de ce thriller policier qui aura sa première mondiale à Fantasia. A Chinese Ghost Story, de Ching Siu-Tung. Le festival présente une rare copie 35 mm de ce classique wuxia hongkongais devenu culte, qui mêle une histoire d’amour tragique et, bien sûr, d’épiques scènes d’arts martiaux.