Annulations de tournages au Québec dans la foulée de la grève à Hollywood

Nicolas Cage ne sera pas de la fête à Montréal cet été. Le célèbre acteur devait recevoir un prix pour ses décennies de carrière lors du festival Fantasia, mais la grève des scénaristes et des acteurs de Hollywood a changé ses plans. La vedette s’est désistée par solidarité et a annulé sa présence. Outre les cinéphiles déçus, les milliers d’artisans du cinéma québécois commencent aussi à pâtir du conflit de travail aux États-Unis.

D’abord Nicolas Cage, puis Eric Roberts, puis Nick Stahl… Sept acteurs américains en tout ont annulé leur présence au festival Fantasia qui s’amorce jeudi. « Le timing est vraiment malheureux », déplore Mitch Davis, directeur artistique du festival. « En même temps, nous ne demanderions jamais à un de nos invités d’être un briseur de grève. Et pour la grève elle-même, nous la soutenons pleinement. Il y a des sacrifices à faire à court terme, mais c’est une question existentielle pour l’industrie à long terme. »

Les scénaristes de Hollywood ont entamé une grève en mai dernier. Les acteurs les ont rejoints la semaine dernière. Le dernier débrayage commun de ces deux corps de métiers du cinémaremonte aux années 1960. Plus de 160 000 comédiens, cascadeurs, danseurs et autres professionnels du petit et grand écran, refusent ces jours-ci de toute activité de promotion de leurs productions, en personne ou sur les réseaux sociaux.

Ils protestent contre la baisse de leurs cachets depuis l’avènement de la diffusion en ligne. Ils exigent aussi l’obtention de garanties concernant l’usage de l’intelligence artificielle afin d’interdire aux producteurs de générer automatiquement des scripts ou de cloner leur voix et leur visage.

Aucune projection n’a été annulée chez Fantasia, et les cinéphiles pourront tout de même apprécier la présence de vedettes internationales. « Nous n’allons pas donner un prix [à Nicolas Cage] en son absence. Nous allons le faire dans les années futures », précise Mitch Davis.

Action, coupez !

La paralysie qui touche Hollywood coupe court aux lucratifs tournages de notre voisin du Sud en sol québécois. Au moins quatre grosses productions américaines ont déjà annulé leur tournage cet été au Québec. Six autres menacent de faire de même si la grève se poursuit.

Cela pénalise environ 2000 des 8000 professionnels représentés par l’Association québécoise des techniciens et techniciennes de l’image et du son (AQTIS 514 IATSE). « On parle de machinistes, on parle de métiers de la caméra, de l’éclairage, la construction même », précise son président, Christian Lemay.

« Il y en a quelques-uns qui vont trouver du travail dans des productions québécoises ou canadiennes. Ils peuvent se relocaliser. Mais […] il y a beaucoup de gens qui sont disponibles pour le même nombre d’emplois offerts sur le marché. La production américaine, ce qu’elle offre à nos membres, c’est vraiment de nouveaux emplois qui n’étaient pas prévus dans le calendrier de la production. »

L’industrie du doublage québécois pâtira aussi de ces productions américaines annulées, bien qu’aucune statistique claire ne puisse être établie.

Des négociations ici aussi

Le milieu du cinéma québécois et canadien appuie largement les revendications des syndiqués américains. L’Union des artistes (UDA), l’AQTIS 514 IATSE et la Guilde canadienne des réalisateurs se sont toutes prononcées pour un soutien aux grévistes.

« Sur le fond », leurs revendications sont les mêmes que celles des artisans d’ici, note Tania Kontoyanni, présidente de l’UDA, qui affirme que l’industrie « s’est dégradée dans les 25 dernières années ». Selon elle, la somme des revenus en « droits résiduels », c’est-à-dire la part des profits versés aux acteurs au fil des rediffusions, est passée d’environ 70 % à 4 % depuis l’arrivée des plateformes de lecture en continu. « Le milieu de la musique est épuisé de décrier ce qui s’est passé avec les plateformes en ligne. Ça rejoint aujourd’hui les scénaristes et les acteurs. »

Des négociations ont cours en ce moment entre l’UDA et l’Association québécoise de la production médiatique pour des demandes semblables à celles des acteurs américains. « Nous sommes très loin de la grève pour l’instant. Ça se passe bien, avec courtoisie. Il y a de l’écoute », souligne Mme Kontoyanni.