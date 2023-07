Elton John témoigne pour la défense au procès de Kevin Spacey pour agressions sexuelles

Elton John a brièvement témoigné lundi pour la défense lors du procès pour agressions sexuelles de Kevin Spacey, l’avocat de l’acteur tentant de discréditer la version d’une victime présumée qui accuse l’acteur de lui avoir fait des attouchements alors qu’il le reconduisait au bal du chanteur.

John a comparu devant le tribunal de Londres par vidéo depuis Monaco, après que son mari, David Furnish, eut lui-même témoigné.

Furnish a déclaré que Spacey n’avait pas assisté à la fête annuelle à leur domicile de Windsor l’année évoquée par l’accusateur.

L’une des victimes présumées avait relaté qu’il reconduisait Spacey au White Tie&Tiara Ball en 2004 ou 2005 lorsque l’acteur l’a agrippée avec tant de force qu’il a failli dévier de la route.

Furnish a soutenu le propre témoignage de Spacey selon lequel il n’aurait assisté à l’événement qu’en 2001. Furnish a indiqué qu’il avait examiné des photographies prises lors de la fête de 2001 à 2005 et que Spacey n’était apparu dans les images qu’une année. Il a dit que tous les invités étaient photographiés chaque année.

John a témoigné que l’acteur avait assisté à la fête au début des années 2000 et était arrivé après avoir pris un avion privé.

Furnish a précisé que l’apparition de Spacey était une surprise et qu’il s’en souvenait parce que c’était une grosse affaire à l’époque.

« C’était un acteur oscarisé et il y avait beaucoup de buzz et d’excitation qu’il était au bal », a-t-il raconté.

John a dit qu’il se souvenait que Spacey était venu une seule fois au gala et que l’acteur avait passé la nuit chez eux après l’événement. Il a également confirmé que Spacey avait acheté une Mini Cooper lors de la vente aux enchères organisée ce soir-là pour sa fondation.

Une chronologie importante

La victime présumée a reconnu qu’elle s’était peut-être trompée d’année, mais qu’elle n’aurait pas oublié les événements, car ils lui avaient coupé le souffle et avaient failli provoquer un accident de la route.

La chronologie, cependant, est importante, car l’homme a témoigné que Spacey l’avait caressé pendant plusieurs années à partir du début des années 2000. L’incident dans la voiture a été la dernière occasion, a-t-il dit, parce qu’il avait menacé l’acteur et l’avait ensuite évité.

Kevin Spacey avait relaté que les deux étaient amis et qu’ils avaient eu des contacts romantiques, mais que l’homme était hétérosexuel, alors l’acteur disait avoir respecté son souhait de ne pas aller plus loin. Il a affirmé qu’il avait été atterré quand il a appris que l’homme s’était plaint à la police à son sujet et a déclaré que l’homme avait « réimaginé » ce qui avait été un attouchement consensuel.

Furnish a dit qu’il connaissait l’accusateur et l’a décrit comme « charmant », le même terme que Spacey a utilisé.

Kevin Spacey, âgé de 63 ans, a plaidé non coupable à une douzaine d’accusations comprenant des chefs d’agression sexuelle et indécente et un chef d’accusation d’avoir amené une personne à se livrer à une activité sexuelle avec pénétration sans consentement.

Au cours de deux jours de témoignage la semaine dernière, le double oscarisé a insisté sur le fait qu’il n’avait jamais agressé sexuellement trois des quatre accusateurs qui ont décrit des rencontres troublantes entre 2001 et 2013. Les rencontres auraient dégénéré en attouchements non désirés et en caresses agressives. Dans un cas, un homme accuse Spacey de lui avoir fait une fellation pendant qu’il était inconscient.