Kevin Spacey nie avoir fait des attouchements

Kevin Spacey a nié que les attouchements par l’entrejambe étaient sa « marque de commerce » dans son interrogatoire de vendredi, lors duquel il s’est montré de plus en plus irrité face à la procureure qui l’accusait d’avoir agressé sexuellement quatre hommes.

Dans un échange houleux qui a nécessité l’intervention du juge, Spacey a été interrogé sur les allégations selon lesquelles il aurait agrippé un homme dans les coulisses d’un événement caritatif d’un théâtre.

« Des conneries absolues ! », a-t-il réagi lorsque des ricanements ont émergé dans la salle d’audience bondée.

Spacey était à la barre des témoins pour une deuxième journée au tribunal de la Couronne de Southwark – sa dernière chance de convaincre les jurés qu’il n’a jamais agressé personne dans une affaire qui pourrait affecter sa capacité à redémarrer sa carrière, entachée par des accusations d’inconduite sexuelle.

L’acteur américain de 63 ans, qui est identifié au tribunal par son nom complet, Kevin Spacey Fowler, a plaidé non coupable à une douzaine d’accusations comprenant des chefs d’agression sexuelle et indécente et un chef d’avoir poussé une personne à se livrer à des relations sexuelles avec pénétration sans son consentement.

Les allégations contre le double oscarisé datent de 2001 à 2013. Il était alors au théâtre Old Vic, où il a été notamment directeur artistique.

Il a témoigné qu’il n’avait jamais agressé sexuellement trois hommes, affirmant que deux d’entre eux avaient partagé des rencontres consensuelles avec lui. Pour le quatrième, il a dit qu’il avait été tout simplement « maladroit ».

Spacey s’est opposé au terme « saisir l’entrejambe » pour décrire ce qu’il avait fait.

« Je dirais que dans mon estimation, ce n’est pas une prise, pas un tâtonnement », a-t-il déclaré à propos de ce qu’il avait fait. « C’est un contact doux. »

« Le fait est, M. Spacey Fowler, que c’est votre modus operandi », a répondu la procureure Christine Agnew.

Les victimes présumées disent s’être manifestées après que des allégations contre Spacey eurent fait surface aux États-Unis en 2017, alors que le mouvement #MeToo (#MoiAussi) prenait de l’ampleur.

La procureure Agnew a déclaré que Spacey avait profité de son statut « d’enfant chéri de la scène théâtrale londonienne » et savait que ses victimes ne le dénonceraient probablement pas.

Spacey a dit qu’il n’avait utilisé sa position que pour redonner au Old Vic son ancienne gloire.

« Je n’avais pas de baguette magique que j’agitais devant les visages des gens chaque fois que je voulais que quelqu’un aille au lit avec moi », a-t-il soutenu.

Interrogé sur l’accusation la plus grave à laquelle il fait face, selon laquelle il aurait pratiqué le sexe oral sur un aspirant acteur qui s’était endormi ou évanoui sur son canapé, la procureure Agnew a contesté le récit de Spacey selon lequel la rencontre avait été consensuelle.

Elle a remis en question l’explication de Spacey selon laquelle il avait téléphoné à l’homme par inquiétude, après qu’il se soit précipité hors de son appartement. Elle a suggéré que l’homme était, en fait, toujours évanoui lorsque l’appel a été passé, indiquant qu’il s’agissait d’une erreur ou d’un appel involontaire.

« C’est votre théorie », a-t-il lancé.

« C’est le dossier de l’accusation », a-t-elle dit.

« Et il est faible ! », a-t-il rétorqué.