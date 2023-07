«Divertimento»: faire face à la musique

Nées en banlieue parisienne de parents d’origine algérienne, les jumelles Zahia et Fettouma Ziouani ne rêvent que d’une chose depuis leur plus tendre enfance : faire carrière dans le domaine de la musique symphonique, Zahia en tant que cheffe d’orchestre et Fettouma, comme violoncelliste. Or, malgré le soutien indéfectible de leurs parents mélomanes, et même après leur entrée au prestigieux lycée Racine, rien n’est gagné pour les deux soeurs de 17 ans : issus de milieux favorisés, et blancs, leurs « camarades » ont l’avantage sur elles. À ces iniquités s’ajoute, dans le cas de Zahia, le sexisme, comme on le découvre dans le film Divertimento, basé sur le parcours aussi vrai qu’inspirant de Zahia Ziouani.

« Un producteur m’a approchée avec ce projet en précisant que ça correspondait selon lui à mon ADN de cinéma », explique la réalisatrice Marie-Castille Mention-Schaar, croisée à Cinémania l’automne dernier avec Zahia Ziouani.

Pour mémoire, on doit entre autres à cette cinéaste la comédie sociale Bowling, avec Catherine Frot, elle aussi inspirée de faits vécus.

« Il y avait déjà un scénario, mais j’ai insisté pour rencontrer Zahia et Fettouma afin qu’elles me racontent elles-mêmes leur histoire ; je tenais à me plonger dans leur vécu. J’ai ensuite réécrit le scénario en fonction de ce qu’elles m’ont confié. »

Là-dessus, Zahia Ziouani précise : « Il faut savoir qu’au départ, c’était un projet de film qui aurait traité de la musique classique dans les banlieues de Paris, et non de mon histoire ou de celle de ma famille comme telles. Or, comme nous ne sommes pas très nombreuses à avoir ce type de profil et à avoir poursuivi ce type d’engagement social… »

Le ton et le sourire entendus de la cheffe d’orchestre indiquent clairement qu’il s’agit là d’un euphémisme.

« Lorsque les producteurs nous ont approchées, ma soeur et moi, pour nous dire que c’était finalement notre histoire qu’ils voulaient raconter, je ne vous cache pas que c’était un peu abstrait à mes yeux. Parce que souvent, les films biographiques portent sur des gens vraiment célèbres, emblématiques, ou alors qui ne sont plus de ce monde… Et puis, dans la vie, je suis plutôt portée à regarder devant sans trop m’attarder au passé. »

« Ça colle à nos vies »

En définitive, Divertimento est davantage centré sur Zahia, mais Fettouma est très présente.

« Ce qui me tenait à coeur, c’est que cette histoire soit racontée avec authenticité ; qu’on ne tombe pas dans les clichés et les idées reçues sur la banlieue et les quartiers populaires », note la principale intéressée.

« Ce à quoi j’aspirais à l’époque, c’est qu’on puisse avoir accès au meilleur de la musique, ma soeur et moi, même en habitant un quartier populaire. Aujourd’hui, c’est toujours ce que je défends dans mon engagement, et je voulais que tout ça transparaisse dans le film. Marie-Castille a compris, et elle a réécrit le scénario de manière que ça colle réellement à nos vies — les versions précédentes recouraient à beaucoup de fiction. »

D’ajouter Zahia Ziouani, la sensibilité manifestée par la réalisatrice les rassura d’emblée, sa famille et elle. L’assentiment des parents de la cheffe d’orchestre, que celle-ci décrit comme « fantastiques, mais très réservés », par rapport à ce qui serait présenté au monde, était une condition sine qua non.

Des modèles de résilience et d’encouragements, ces parents offrent, dans le film, un refuge à leurs filles. Lors d’un revers majeur, ou encore après avoir subi une énième humiliation de pairs justifiant leur attitude avec le mot « tradition », les jumelles s’y blottissent et repartent de plus belle.

« Zahia et Fettouma m’ont rapporté plusieurs anecdotes assez dures, révèle la réalisatrice. Le défi, pour le film, c’était de doser. J’ai tourné beaucoup plus de passages où le snobisme de certains élèves et leur mépris étaient manifestes, mais à un moment, je me suis dit que ce serait trop si je les utilisais tous. Et puis, la musique finit par réunir une bonne partie des élèves, même certains qui, au commencement, considéraient Zahia du haut de leurs a priori. »

Éviter les clichés

Au sujet des a priori, Marie-Castille Mention-Schaar explique avoir reçu des commentaires incrédules parce que son film ne met pas en scène des agressions ou de la consommation de drogue, bien qu’il soit en bonne partie campé en banlieue.

« Il n’y a pas de viol, pas de vol… Mais c’est conforme à l’expérience de Zahia et de Fettouma. J’ai donc décidé d’assumer que la banlieue que je dépeins ne correspondrait pas à celles qu’on voit généralement dans les films. »

Pendant que Marie-Castille Mention-Schaar revient sur ce volet, Zahia Ziouani opine fermement, non sans lever les yeux au ciel à l’évocation des clichés d’un certain « cinéma de banlieue ».

De conclure la cheffe d’orchestre : « Vous savez, ce n’est que maintenant que je prends la mesure, l’ampleur, du projet. Parce que, pendant le tournage, ma soeur et moi étions là pour conseiller les actrices sur le plan technique, mais aussi afin de les aider à s’approprier notre histoire. Et bref, j’ai abordé ce projet comme n’importe quel mandat professionnel, mais là, en découvrant le film qu’a fait Marie-Castille… Ça m’émeut et me fait plaisir, parce que c’est un film qui va au-delà de notre histoire familiale : c’est un film qui célèbre la musique classique, sa beauté, son universalité, et sa place partout. »

Le film Divertimento prendra l’affiche le 21 juillet.