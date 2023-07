«The Miracle Club»: petit pèlerinage entre amies

Quarante ans après avoir quitté l’Irlande pour s’installer aux États-Unis, Chrissie (Laura Linney) est de retour au village de Ballygard pour assister aux funérailles de sa mère. Bientôt, elle est victime de l’hostilité de trois amies de la défunte, Lily (Maggie Smith), inconsolable depuis la noyade de son fils 40 ans auparavant, Eileen (Kathy Bates), autrefois meilleure amie de Chrissie, et Dolly (Agnes O’Casey), qui n’était pas encore née à l’époque du drame originel. Ces dernières reprochent à Chrissie d’avoir abandonné sa mère à son sort.

Ayant gagné des billets pour se rendre à Lourdes, Lily, Eileen et Dolly sont choquées de constater que Chrissie sera aussi du voyage grâce au petit héritage de sa mère, qui souhaitait tant y accompagner ses amies. Elles iront même jusqu’à la soupçonner de vouloir mettre le grappin sur le père Dermot (Mark O’Halloran), l’organisateur du pèlerinage, lequel a pour but de sortir le fils de Dolly de son mutisme — intrigue bien accessoire au demeurant. Laissés à eux-mêmes, les maris de Lily (Niall Buggy), d’Eileen (Stephen Rea) et de Dolly (Mark McKenna) croient pour leur part accomplir des miracles en tenant maison.

Entre une visite de la grotte où la Vierge serait apparue à la jeune Bernadette Soubirous, un bain dans l’eau bénite glaciale et une virée dans les boutiques de babioles religieuses, The Miracle Club, comédie de Thaddeus O’Sullivan (December Bride, Nothing Personal), promet beaucoup de crêpages de chignon avant d’arriver au pardon. Campés en 1967, soit peu de temps avant qu’éclatent les Troubles en Irlande du Nord, les conflits entre ces dames de différentes générations font figure de guerre de dentelle où l’on rivalise de mauvaise foi.

Bénéficiant d’une direction artistique colorée et d’une reconstitution d’époque crédible, lesquelles donnent au film le charme suranné d’une modeste production télé de la fin des années 1960, The Miracle Club puise essentiellement sa force dans les répliques acerbes, souvent pleines d’humour piquant, que s’échangent les quatre actrices. Défendant des personnages peu amènes, rancuniers, engoncés dans leurs propres mensonges, pétris de préjugés, elles parviennent toutes les quatre à éviter le piège de la caricature. Pour sa part, Thaddeus O’Sullivan signe une mise en scène sans esbroufe où il fait la part belle aux actrices, captant ici un regard assassin, là un sourire pincé suivi d’un silence lourd de sens.

Contraintes de se rapprocher durant leur pèlerinage, Chrissie, Lily, Eileen et Dolly n’auront d’autre option que de faire tomber les masques et de dévoiler la vérité sur le départ de Chrissie et la mort du fils de Lily. Au dernier tiers, la comédie devient de plus en plus larmoyante. Heureusement, la crise de foi d’Eileen, qui constate que les miracles se font bien rares à Lourdes, donne du mordant à ce récit d’amitié sur fond d’émancipation féminine qui navigue entre la pittoresque chronique sociale et le mélodrame englué de nostalgie d’une époque heureusement révolue.

The Miracle Club ★★★ Comédie de Thaddeus O’Sullivan. Avec Laura Linney, Maggie Smith, Kathy Bates, Agnes O’Casey, Mark O’Halloran, Niall Buggy, Stephen Rea et Mark McKenna. Irlande, Grande-Bretagne, 2023, 91 minutes. En salle.