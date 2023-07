«Les ordres»: la déraison d'État

Souvent perçu comme un divertissement, une évasion, le cinéma n’est-il pas aussi un espace philosophique qui invite à réinventer la cité ? Tout au long de l’été, Le Devoir donne la parole à des philosophes pour commenter un film québécois de leur choix. Cette semaine, Les ordres (1974), de Michel Brault.

Pour des générations de cinéphiles, comprendre les tenants et aboutissants de la crise d’Octobre 1970 a d’abord passé par Les ordres (1974), de Michel Brault, toujours considéré comme l’un des meilleurs films québécois — et canadiens —, toutes époques confondues. Le réalisateur d’Entre la mer et l’eau douce (1967), associé pendant toute sa carrière aux plus grands, comme coréalisateur (Pour la suite du monde, 1963, avec Pierre Perrault) ou directeur de la photographie (Mon oncle Antoine, 1971, et Kamouraska, 1973, de Claude Jutra ; Les bons débarras, 1980, de Francis Mankiewicz), signait ici une véritable leçon d’histoire doublée d’une radiographie des dérives du pouvoir.

À la fois inspiré par l’approche humaniste du cinéma direct et le recours à la fiction pour donner la parole au plus grand nombre, Michel Brault a d’abord recueilli des dizaines de témoignages de personnes injustement emprisonnées lorsque le premier ministre du Canada d’alors, Pierre Elliott Trudeau, décréta la Loi sur les mesures de guerre, déployant, principalement à Québec et à Montréal, des milliers de soldats. Les militants du Front de libération du Québec (FLQ) avaient pris en otage James Richard Cross, un diplomate britannique, et ensuite Pierre Laporte, ministre libéral provincial dans le gouvernement de Robert Bourassa. La sédition avait assez duré, et tous les moyens étaient justifiés pour l’étouffer, comme si la société québécoise avait tout à coup basculé dans une dictature.

Ces tranches de vie ont été brillamment incarnées par des acteurs d’exception. Jean Lapointe et Hélène Loiselle forment un couple de cinéma inoubliable, prenant les traits de Clément et Marie Boudreau, lui délégué syndical dans une usine et elle femme au foyer. Ils croiseront sur leur route une travailleuse sociale déterminée (Louise Forestier), un chômeur et père de famille débonnaire (Claude Gauthier), ainsi qu’un médecin un peu trop socialiste aux yeux des autorités (Guy Provost). Tous et toutes devront se plier aux ordres, au point d’en être broyés.

Pour revisiter la portée politique de ce film, Christian Nadeau, professeur de philosophie à l’Université de Montréal et ancien président de la Ligue des droits et libertés.

À quand remonte votre premier visionnement du film ?

C’était à la Cinémathèque québécoise, et je découvrais alors un autre type de cinéma québécois. J’avais vu Kamouraska à la même époque. Devant Les ordres, je me souviens que ce fut un coup de coeur plus esthétique que thématique. Pourtant, quand je l’ai revu récemment — alors que je l’avais visionné plusieurs fois il y a longtemps —, j’avais complètement oublié le passage du noir et blanc à la couleur. Je n’avais retenu que la beauté du noir et blanc.

D’autres choses vous ont frappé en le revoyant ?

Le caractère artificiel de certaines scènes, comme celle du début avec la famille de Marie et Clément pour illustrer l’impact des mesures de guerre sur les enfants, qui ne peuvent pas sortir le soir. Il y a aussi ce côté un peu plus manichéen, montrant les policiers comme des abrutis dans les scènes d’arrestation. Le film démarre vraiment lorsque les personnages entrent en prison [c’est à ce moment que le film passe du noir et blanc à la couleur], réalisant que la stratégie d’intimidation va aller beaucoup plus loin que ce qu’ils avaient prévu au départ.

On présente d’abord de l’humiliation ordinaire, par exemple Clément perdant son emploi seulement parce qu’il exerce son rôle de délégué syndical dans une usine. Puis il y a l’humiliation extraordinaire, érigée en système. Même les personnages les plus politisés croient que le bon sens et la décence vont tôt ou tard intervenir. Jamais ils n’avaient imaginé des simulations d’exécutions ! Cette vaste stratégie, orchestrée par un ordre politique, ne vise qu’une chose : rabaisser toute une population pour qu’elle ait la peur au ventre et se dresse non pas contre eux, mais contre ceux qu’elle jugera les véritables sources de leurs problèmes.

Un reproche récurrent est fait au film : il présente les victimes, mais refuse d’identifier clairement les responsables de leur humiliation. Vous m’avez d’ailleurs invité à lire un texte de l’ex-felquiste et militant indépendantiste Pierre Vallières dans Cinéma Québec (vol. 4, no 1) publié l’année de sa sortie et dont le titre dit tout : « Brault a manqué son coup ».

Les responsables ne sont pas nommés, mais pour Vallières, les méchants dans cette histoire, ce ne sont pas vraiment les politiciens, mais le milieu des affaires, qui se sert d’eux comme des marionnettes. Au fond, Vallières semble dire que Brault s’intéresse à des épiphénomènes, et non aux causes profondes. En plus, il compare sa propre expérience en prison à celles décrites dans Les ordres, ses camarades et lui parlant sans cesse de politique, affichant une attitude de révoltés. Personnellement, j’ai du mal à imaginer que, sur les 500 personnes arrêtées, toutes étaient capables de cette forme de conscience politique qui leur permettait d’émerger par elles-mêmes. J’utilise souvent la métaphore du baron de Münchhausen tirant sur ses cheveux pour sortir d’un étang où il est en train de s’enfoncer — tout le monde n’a pas cette capacité !

On peut penser à la figure de Marie Boudreau, qui n’a guère le profil de la militante, mais qui peu à peu prend sa place, par exemple en téléphonant à un ministre pour que son mari puisse sortir de prison pour assister aux funérailles de son père.

Elle n’en demeure pas moins une personne politique, parce que les considérations politiques sont partout présentes. D’ailleurs, le film s’attarde davantage aux personnages masculins, alors que j’aurais aimé en savoir plus sur celui de Louise Forestier. Je pense aussi à Louise Latraverse, qui incarne la femme du médecin, visiblement sur le point d’accoucher, qu’on ne voit que quelques minutes. D’ailleurs, quelle cruelle ironie qu’une femme enceinte soit privée de son mari médecin à un moment aussi important… L’arrestation de son conjoint l’amène au bord des larmes, mais sa présence furtive dans le film ne fait pas seulement d’elle une victime collatérale ; son monde s’écroule, et pour des raisons complètement absurdes. Ce qui me ramène à Pierre Vallières, qui semble dire que la seule forme de militantisme est celle de la résistance.

Je me suis d’ailleurs toujours méfié de ces militants pris dans cette dynamique où, si le monde allait mieux, eux iraient forcément mal, parce qu’ils ont besoin, d’une certaine manière, que ça aille mal ! Nous ne sommes pas militants parce que c’est le sens que l’on veut donner à notre vie, mais parce que l’on n’a pas le choix, c’est tout. Si je vois quelqu’un qui risque d’être heurté par une voiture, je ne me dis pas : enfin, je vais intervenir et être formidable ! J’aurais préféré que ça ne se produise pas, mais la situation m’oblige à intervenir.

Le cinéma est-il, ou peut-il être, un espace philosophique ?

Oui, mais si le cinéma ne présente pas des gens qui échouent, ou que la société a abandonnés, il passe à côté d’une réalité politique importante. Je suis de plus en plus convaincu qu’il y a une charge politique dans l’esthétique elle-même, et la maintenir constitue déjà un geste politique. Je pense par exemple à des poètes comme Élise Turcotte ou Denise Desautels, qui poursuivent leur oeuvre malgré la laideur du monde : c’est une forme de résistance ! Leurs textes ne sont pas écrits à grands traits, ils n’expriment pas d’objets politiques particuliers, mais ils s’opposent à la brutalité. Pensons à celle des politiciens, par exemple à l’égard des réfugiés. Certains disent que les artistes vivent en dehors du monde : je crois plutôt que leurs oeuvres représentent des fleurs qui poussent malgré le ciment.

Les ordres, de Michel Brault, est disponible sur Apple TV+ et sur Illico.