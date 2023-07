«Le temps d’un été», prendre congé de la rue

Dans le nouveau film de Louise Archambault, un prêtre emmène des itinérants en vacances au bord du fleuve.

Alors que son église se déglingue, Marc Côté (Patrice Robitaille), aumônier de rue, apprend qu’il vient d’hériter du manoir dont son père était l’intendant lorsqu’il était enfant. Hésitant à annoncer aux itinérants qu’il devra bientôt les chasser du presbytère qui les abrite, le prêtre idéaliste, avec la complicité de la pragmatique soeur Monique (Élise Guilbault), décide de les emmener en Gaspésie pour l’été. Toutefois, l’arrivée de cette faune urbaine bigarrée n’a pas l’heur de plaire à François Riendeau (Sébastien Ricard), ami d’enfance de Marc et nouvel intendant de l’opulente résidence.

Les gens de la rue, Marie Vien connaît bien. De fait, la scénariste de La passion d’Augustine, de Léa Pool, dont le personnage central, une religieuse progressiste, accuse une certaine parenté avec celui du Temps d’un été, a été bénévole pendant quelques années à la Maison du père. On sent d’ailleurs dans le choix des personnages non seulement l’amour et le respect qu’elle leur voue, mais le besoin impérieux qu’elle a de rendre justice aux différents visages de l’itinérance afin de les sortir, le temps d’un épisode pastoral, de l’anonymat.

Ainsi, tous les profils semblent représentés dans cette fresque sociale réalisée par Louise Archambault, où l’on retrouve le regard sensible et bienveillant qu’elle posait sur son héroïne atypique dans Gabrielle et sur ses amoureux du troisième âge dans Il pleuvait des oiseaux. De Madame Cécile (Louise Turcot), veuve esseulée et vulnérable, à Maître (Guy Nadon), avocat ayant tout perdu au jeu, en passant par Sam (Martin Dubreuil), militaire revenu brisé d’Afghanistan, Julien (Cedric Keka Shako), réfugié du Congo, Molo (Pierre Verville), qui a bamboché toute sa vie, et son ange gardien Angel (Marc-André Leclair), qui a fui son milieu à cause de son orientation et de son identité sexuelles. Sans oublier Sébast (Justin Leyrolles-Bouchard), qui a vécu d’un foyer d’accueil à l’autre, et Miali (Océane Kitura Bohémier-Tootoo), Inuite qui voulait découvrir la grande ville.

En fait, il y a tant de personnages dans Le temps d’un été auxquels on s’attache d’emblée que deux heures semblent bien limitées pour raconter leur trajectoire. Aurait-il fallu en sacrifier quelques-uns ou choisir un autre format que le long métrage ? Solidement secondée par le directeur photo Mathieu Laverdière, attentif à la beauté des paysages fluviaux, Louise Archambault parvient dès le début à les isoler chacun dans leur bulle afin de souligner leur solitude et leur singularité. Tandis que les tensions se dissipent dans le groupe disparate, bien défendu par une distribution au diapason, la cinéaste crée de beaux moments où tous sont rassemblés sans que les mots soient nécessaires pour témoigner de leur solidarité nouvelle.

D’une prémisse qui pourrait paraître cruelle (pourquoi sortir les gens de la rue si c’est pour les ramener dans leur misère deux mois plus tard ?), Le temps d’un été actualise sous la forme d’un lumineux récit choral qui fait du bien la Parabole de la brebis égarée. Sauf que, dans ce cas-ci, le bon berger s’est également perdu en chemin. Quoi de mieux que de suivre le cours du fleuve pour se retrouver ou d’y plonger pour renaître ?

Le temps d’un été ★★★ Comédie dramatique de Louise Archambault. Avec Patrice Robitaille, Élise Guilbault, Sébastien Ricard, Guy Nadon, Pierre Verville, Louise Turcot, Martin Dubreuil, Marc-André Leclair, Cedric Keka Shako, Justin Leyrolles-Bouchard et Océane Kitura Bohémier-Tootoo. Canada (Québec), 2023, 120 minutes. En salle.