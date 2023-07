«La montagne»: l'appel des hauteurs

Artiste multidisciplinaire roulant sa bosse depuis une vingtaine d’années et réalisateur de quelques courts métrages, dont De sortie (2005), qui lui a valu le prix Jean-Vigo, Thomas Salvador se fait trop rare devant et derrière la caméra. Presque 10 ans après Vincent n’a pas d’écailles, où il incarnait un homme devenant puissant au contact de l’eau, il revient avec un deuxième long métrage où son interprétation minérale sied à merveille à cette fable à saveur écologique mâtinée de fantastique.

Prix SACD à la Quinzaine des cinéastes l’an dernier, La montagne met en scène le bien nommé Pierre, taciturne ingénieur parisien, qui, au cours d’une présentation importante dans les Alpes, se perd en contemplation devant les sommets enneigés. Prétextant avoir contracté un virus pour ne pas retourner à Paris, voilà l’homme qui s’achète tout le nécessaire pour devenir un alpiniste professionnel et partir à la conquête des plus hautes cimes malgré les risques d’avalanches. Cette escapade qui devait ne durer que quelques jours devient peu à peu son mode de vie.

Ni sa mère (Martine Chevallier), ni son frère (Laurent Poitrenaux), ni son fils (Andranic Manet) n’arriveront à convaincre Pierre, qui s’est lié d’amitié avec Léa (Louise Bourgoin), cheffe du resto alpin, de revenir à la civilisation. Et puis un jour, Pierre découvre d’étranges lueurs rougeâtres, sortes de créatures de larve, qui se meuvent lentement entre les strates de pierre et de glace — au gré d’effets spéciaux efficaces.

À l’instar de son personnage peu bavard, le scénario de Thomas Salvador ne se perd pas en grandes explications et préserve jusqu’à la fin ses mystères, conférant ainsi au film son charme énigmatique et sa beauté hypnotique. En fait, le cinéaste, passionné des hauteurs depuis l’adolescence et qui rêvait de faire un film avec l’alpiniste Patrick Berhault (1957-2004), laisse la nature parler d’elle-même.

Prenant par moments l’allure d’un documentaire sur l’alpinisme, où l’homme paraît bien petit dans l’immensité aux teintes de bleu, de gris et de blanc, le film se déploie en une suite de plans très larges où le souffle du vent sur les neiges éternelles, le glissement des glaciers qui s’effritent et le grondement des rochers qui s’effondrent offrent un parfait contrepoint à l’envoûtante trame sonore de Chloé Thévenin.

Lorsque la caméra d’Alexis Kavyrchine, lauréat du César de la meilleure photographie pour Adieu les cons, d’Albert Dupontel, cadre de près Salvador, dont le regard magnétique et pénétrant évoque d’ailleurs celui de Dupontel, le personnage semble pétrifié par la majesté des éléments qui l’entourent. Ayant fui dans la montagne pour s’y ressourcer, Pierre y découvre les cicatrices laissées par l’homme au fil du temps. Ce faisant, il témoigne du valeureux combat de la nature pour sa survie.

Si Pierre parvient à faire littéralement corps avec la montagne, comme si celle-ci voulait lui transmettre ses connaissances ancestrales, il devra choisir entre le retour vers ses semblables ou laisser la nature l’engloutir. Ou, encore, servir d’intermédiaire entre celle-ci et l’humain. Une chose est sûre, Pierre sera à jamais transformé par cette déroutante rencontre au sommet.

La montagne ★★★ Aventures de Thomas Salvador. Avec Thomas Salvador, Louise Bourgoin, Martine Chevallier, Laurent Poitrenaux et Andranic Manet. France, 2022, 115 minutes. En salle.