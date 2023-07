Xavier Dolan confirme qu’il ne réalisera plus de films

Au coeur d’une tempête médiatique depuis deux jours, le réalisateur Xavier Dolan a fait, vendredi soir, une mise au point sur son compte Instagram : il ne réalisera plus de films, mais garde la porte ouverte à la réalisation de séries télé.

Dans une publication rédigée en anglais, le réalisateur québécois revient sur ses propos largement médiatisés et cités par les quotidiens espagnols El País et El Mundo selon lesquels il veut, notamment, prendre sa retraite.

« J’ai dit que je voulais cesser de faire des films, et je me sens en paix avec cette décision », écrit le cinéaste. « Je ne veux plus faire de films puisqu’ils ne me rendent pas heureux. »

Il précise néanmoins qu’il est « actuellement impliqué dans des projets télévisuels » et qu’il compte poursuivre ses engagements. Il ajoute un peu plus loin qu’il « pourrait réaliser des séries ».

Dolan revient également sur ses propos les plus controversés cités par El Mundo : « l’art est inutile et se consacrer au cinéma est une perte de temps ». Plusieurs acteurs de l’industrie culturelle se sont offusqués de cette citation dans les derniers jours.

« La première partie de cette phrase est une vaste généralisation, et la seconde, une pure invention », clame Dolan, qui désapprouve la manière dont le quotidien l’a cité.

Le cinéaste de 34 ans précise qu’il souhaite dorénavant se consacrer à sa santé, à sa famille, à ses amis et à ses « autres passions », tout en réitérant son amour de l’art. « Je crois que l’art offre un remède à nos réalités suffocantes et sauve des vies. »