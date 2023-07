«Mission: Impossible – Dead Reckoning, Part One»: Cruise contrôle

Cinq ans après le formidable Fallout, nous arrive enfin Mission : Impossible – Dead Reckoning, Part One (Mission : Impossible — Bilan mortel, première partie) du même Christopher McQuarrie et avec l’infatigable Tom Cruise. Sans égaler son prédécesseur, ce septième M : I se hisse parmi les meilleurs opus de la franchise amorcée il y a 27 ans déjà par Brian de Palma. Christopher McQuarrie l’a prise en main depuis Rogue Nation, en produisant, réalisant, scénarisant. Et en retrouvant Tom Cruise, avec qui il a collaboré entre autres sur les Jack Reacher et Edge of Tomorrow.

Cette complicité se sent dans Dead Reckoning, Part One. Peut-être trop, quand le tandem se fait plaisir en étirant une folle poursuite motorisée ou une course à pied effrénée. Mais tout se rachète haut la main (très haut la main, en fait) lors de la séquence finale, à bord et tout autour (dessus, dessous, dans les airs, sur un pont, accroché au plafond…) de l’Orient-Express. Le genre de scène qui ne peut tout simplement pas être trop longue. Et qui permet une conclusion satisfaisante en attendant la deuxième partie du diptyque, prévue pour juin prochain – mais qui pourrait être victime collatérale de la grève des scénaristes, comme la première a été retardée par la COVID-19.

Menant à cette finale haletante, une poursuite à travers la planète (on en a plein la vue, la photographie est magnifique) afin de mettre la main sur une clé cruciforme formée de deux morceaux qui, imbriqués l’un dans l’autre, permettent de maîtriser une nouvelle forme d’intelligence artificielle. Laquelle est (bien sûr) devenue « consciente », évolue, a la capacité d’envahir n’importe quel système d’exploitation et, ainsi, de transformer à volonté les faits, les données. La réalité. Qu’est-ce qui est vrai ? Qu’est-ce qui est faux ?

Cette combinaison « high-tech » / « low tech » (ici, une I.A. machiavélique et là, une simple clé) colle à merveille au concept même de Mission : Impossible où le classique qui a fait ses preuves (cher au coeur de Tom Cruise) – bombes à retardement, masques, poursuites de tout acabit, cascades hallucinantes – côtoie la technologie de pointe. Et ce, dans le scénario comme à l’écran.

Courir et rire

À ceci s’ajoute l’humour d’une franchise qui mise, oui, sur l’action, mais qui s’ancre dans les liens entre les membres de la MIF. Liens et membres moins exploités ici, et c’est dommage. On aurait, aux côtés d’Ethan Hunt (Tom Cruise), pris plus de Benji et de Luther, incarnés par les solides et attachants Simon Pegg et Ving Rhames.

Autour de ce noyau dur (et tendre) évoluent des visages connus : la royale Rebecca Ferguson en ancienne agente du MI6 ; et Vanessa Kirby en trafiquante d’armes de haut vol. Dans les rangs des nouveaux venus, Hayley Atwell tire son épingle du jeu dans la peau d’une voleuse aux allégeances… disons, fluctuantes ; Pom Klementieff se prend parfois pour Harley Quinn dans la peau d’une assassin impitoyable. Et puis, sorti du passé trouble (et plus ou moins bien exploité) d’Ethan Hunt, Esai Morales, mine patibulaire et regard sombre, incarne un méchant conventionnel, banal. Qui, par contre, semble travailler avec une équipe fonctionnant un peu sur le même mode (complémentaire et démerde) que celle de Hunt. Ça promet pour la suite des choses.

En fait, après Top Gun : Maverick et cette première partie de Dead Reckoning, Tom Cruise a bien des chances de réaliser l’été prochain un tour du chapeau en grimpant une troisième fois au sommet du box-office estival. Cours, Tom, cours !

Mission : Impossible – Bilan mortel, première partie (V.F. de Mission : Impossible – Dead Reckoning, Part One) ★★★ 1/2 Film d’action de Christopher McQuarrie. Avec Tom Cruise, Hayley Atwell, Ving Rhames, Simon Pegg, Rebecca Ferguson. États-Unis, 2023, 163 minutes. En salle.