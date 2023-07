«Tuktuq»: penser le réel sans perdre le nord

Souvent perçu comme un divertissement, une évasion, le cinéma n’est-il pas aussi un espace philosophique qui invite à réinventer la cité ? Tout au long de l’été, Le Devoir donne la parole à des philosophes pour commenter un film québécois de leur choix. Cette semaine, Tuktuq (2016), de Robin Aubert.

« J’arrive où je suis étranger », écrivait le poète Louis Aragon. Martin Brodeur (Robin Aubert) pourrait dire la même chose dès que cet homme blanc du Sud pose le pied au Nunavik, vaste étendue située à plus de 1300 kilomètres de Montréal. Seul avec sa caméra, celui qui d’habitude travaille dans le confort d’un studio de télévision pour la production d’une émission de cuisine est chargé d’une mission aux contours flous : documenter la vie d’un village du Grand Nord… tout en se tenant à bonne distance de ceux qui y vivent.

Brodeur reçoit ses directives d’un sous-ministre (incarné par la voix du cinéaste Robert Morin) bien installé derrière son téléphone et dans les officines du pouvoir ; son mépris à l’égard de la population locale devient de moins en moins discret. Car sous les pieds des villageois reposent d’importants gisements miniers que le gouvernement voudrait bien rendre accessibles. Peu à peu, ce mercenaire de l’image, imprégné par le calme, l’immensité des lieux et les coutumes de leurs habitants, finit par comprendre les raisons véritables de sa présence, plus menaçante qu’il l’imaginait au départ.

Dans la filmographie du cinéaste (Saints-Martyrs-des-Damnés, À l’origine d’un cri, Les affamés), Tuktuq pourrait ressembler à une anomalie. Or, il s’inscrit dans un désir de pratiquer un cinéma sans grands moyens, mais en toute liberté. Car avant d’aller à la rencontre des Inuits, il s’était volontairement égaré en Inde pour tourner À quelle heure le train pour nulle part (2009), autre plongée dans un univers où le protagoniste (Luis Bertrand) perd tous ses repères. Ces deux films s’inscrivent dans un projet encore inachevé, une « pentalogie des cinq continents », cinq moments où un Québécois débarque dans un univers dont il ignore tous les codes.

Tuktuq (mot qui signifie « caribou » en inuktitut) semble faire l’apologie de cette nécessité de s’extraire du connu pour mieux se connaître, mais il dépeint surtout le choc d’un homme dont les petites certitudes seront grandement bousculées. Au point où nous pourrions assister de sa part à un véritable réveil politique ? Le Devoir en discute avec Marianne Di Croce, professeure de philosophie au cégep de Saint-Jérôme.

Quels sont vos souvenirs liés au premier visionnement de Tuktuq ?

Une impression de beauté, même si certains pourraient affirmer que ces paysages ne sont pas si beaux. Il y a pourtant quelque chose de particulier dans cette étendue, et bien sûr dans le regard de Robin Aubert allant à la rencontre de l’autre.

Il faut dire que j’adorais la Course destination monde, particulièrement l’année où il y a participé [en 1997-1998] : c’était mon concurrent préféré ! Lorsque j’ai vu Tuktuq la première fois, j’ai eu l’impression de retrouver son style de cette époque-là. Il disait d’ailleurs en entrevue que c’était le film qui se rapprochait le plus de ce qu’il avait fait à la Course : un processus assez artisanal et un propos qui présente une autre réalité.

Qu’est-ce qu’un nouveau visionnement vous a permis de découvrir ?

Le cinéaste décrit bien le sentiment d’indignation face aux décisions politiques ; cette prise de conscience est incommodante, et il faut la canaliser dans l’action. On ne peut pas faire l’économie d’une compréhension de l’autre, même si c’est difficile. C’est d’ailleurs très pertinent de ne pas avoir de sous-titres lorsque l’on entend les habitants du village se parler entre eux ; on ne comprend pas leurs propos, et c’est la même chose lorsque l’on débarque dans un pays où l’on ne parle pas la langue. En bons Occidentaux et Nord-Américains capables de s’exprimer en anglais, nous faisons venir les choses à nous, dans nos termes. Dans Tuktuq, Robin Aubert n’a pas le choix de fonctionner selon les habitudes culturelles de l’autre ; il devient en quelque sorte l’étranger.

Son malaise est aussi lié aux propos de moins en moins subtils de son « patron », lequel semble davantage guidé par les intérêts des compagnies privées que par ceux de la société civile.

Ce personnage est grossier, mais ce n’est pas vraiment une caricature — c’est ça qui est triste ! Le film illustre parfaitement la distance entre les gens qui prennent les décisions et les populations qui en subiront les conséquences. Pensons seulement aux propos de la ministre québécoise de l’Habitation [France-Élaine Duranceau] sur les locataires qui devraient investir dans l’immobilier. Des exemples de cette déconnexion des politiciens, on en recense tous les jours. Dans Tuktuq, cette réflexion sur le capitalisme et l’exploitation de la nature est frappante dès les premières images, avec une manifestation tournée lors du Printemps érable de 2012. Comment ne pas penser au fameux Plan Nord de l’ancien premier ministre du Québec Jean Charest, dévoilé au même moment ?

Faut-il être plongé dans des situations d’injustice pour développer son empathie ou sa conscience politique ?

J’espère que non ! Malheureusement, nous sommes dans une société très atomisée : famille, travail, maison, ambitions personnelles, et prendre soin de soi. Ce dernier point est important, mais cette mode du « self-care » est devenue obsessionnelle, une véritable injonction ; tout est tourné vers soi, et non vers l’autre. Or, comme nous sommes tous repliés dans nos familles et que nous sortons peu de nos réseaux immédiats, nous ne sommes jamais confrontés comme peut l’être le personnage de Robin Aubert dans le film. Je le vois quand j’arrive dans mes classes : les étudiants ne se parlent pas entre eux, ils clavardent… Dans ce contexte, c’est difficile de développer de l’empathie.

Devant ce triste constat, nous pourrions dire sans gêne qu’ils ne savent pas ce qu’ils manquent !

C’est ce que pense Hannah Arendt [philosophe allemande, 1906-1975] en affirmant qu’agir ensemble dans l’espace public fait en sorte que l’on découvre le bonheur de l’action politique. Malheureusement, cet engagement n’est pas toujours encouragé. Dans les cégeps, il y a quelques années, on soutenait les clubs d’entrepreneuriat, et les équipes sportives, c’est très valorisé. Des groupes mettant de l’avant des causes politiques ? La société perçoit les militants comme une bande d’énervés, et c’est d’ailleurs ce que le personnage du sous-ministre véhicule comme préjugés.

Oui, si tout le monde s’engageait, la société ne s’en porterait que mieux. Mais les citoyens se sentent pressurisés, n’ont pas l’impression d’être vraiment écoutés. Comme plusieurs d’entre eux n’ont jamais fait d’actions communes, ils ont du mal à voir ce que ça peut leur apporter. Or, dans des processus politiques, parfois les choses sont mises en scène, comme les consultations auprès de la population : la case « Consultation » est cochée, mais au bout du compte, la décision est déjà prise, et les avis contraires ne sont jamais pris en compte.

Le cinéma est-il ou peut-il être un espace philosophique ?

Philosopher, c’est penser le réel. Donc, n’importe quoi peut être un sujet de réflexion philosophique. Évidemment, on peut se demander si une oeuvre propose une réflexion philosophique consciente ou pas. Un film de superhéros peut être philosophique. À une époque, je donnais à mes étudiants des exemples tirés de séries télé et je rêvais même de concevoir un cours complémentaire intitulé « Philo et séries télé ». Prenez par exemple Lost [créée par J. J. Abrams et diffusée de 2004-2010] : des personnages portaient des noms de philosophes, comme John Locke, et on pouvait décoder des clins d’oeil à sa pensée, à celle de Jean-Jacques Rousseau ou à celle de David Hume. Malheureusement, au fil des années, cette belle idée s’est « perdue », et abstenons-nous de commenter la finale ! [rires]

Tuktuq, de Robin Aubert, est disponible sur Telus TV+ et Vimeo.