«Le temps d’un été»: De la rue aux berges du fleuve

Durant cinq ans, Marie Vien, scénariste de La Passion d’Augustine, de Léa Pool, a été bénévole à la Maison du Père. Chaque jeudi, elle servait des repas chauds aux itinérants. Au contact de ces hommes, « tous différents les uns des autres », lui est venue l’envie d’écrire sur eux. « Une chose qui était claire, confie-t-elle, c’est que je ne voulais pas filmer le macadam de la rue parce qu’on a fait des dizaines de documentaires sur les trottoirs. » Puis un jour, c’est l’épiphanie.

« La Maison du Père est tenue par les frères Trinitaires, explique la scénariste. Un jour, je vois ce personnage plus grand que nature en aube blanche, qui salue tout le monde. Là, je me suis dit que j’avais un début de prémisse : et si un aumônier de rue était aux prises avec une église qui s’effondre, qu’il allait hériter d’un domaine dans le Bas-du-Fleuve et décider d’y amener sa petite gang rapprochée d’itinérants ? »

Pour porter à l’écran Le temps d’un été, Louise Archambault, qui avait posé un regard tendre et sensible sur des gens qu’on marginalise dans Gabrielle et Il pleuvait des oiseaux, d’après le roman de Jocelyne Saucier, semblait la personne idéale.

« Le scénario m’a rejoint par son humanité. C’est toujours difficile d’aborder un sujet comme ça. Tu peux l’aborder de façon dramatique et aller dans le hardcore, le misérabilisme, mais Marie ne voulait pas ça. Elle y allait avec beaucoup d’humour, mais je me disais qu’on allait passer à côté du thème. Donc, il fallait prendre quel chemin ? » raconte la cinéaste, qui salue la gentillesse, la générosité et le talent des acteurs, qui ont su trouver le ton juste entre l’humour et l’émotion.

Solitaires, solidaires

Si les religieuses n’ont plus de secrets pour elle, Marie Vien, qui prépare un troisième (et dernier) scénario mettant en scène un personnage religieux idéaliste, connaît peu les hommes d’Église. Elle fait donc appel à la journaliste Lise Garneau, décédée en 2021, qui animait l’émission à caractère spirituel et religieux Entre ciel et terre, afin qu’elle lui présente des prêtres.

Je savais qu’il y avait un dénominateur commun à tous : la solitude. C’est ça que je voulais briser. On peut bien parler de logements sociaux, de pauvreté, mais jamais, jamais on ne nomme le mot “solitude”.

« À travers ces rencontres, j’ai construit le personnage de Marc, un homme complètement de son temps, qui a un seul objectif dans la vie : la solidarité sociale. C’est un homme qui a de la bienveillance, sans la stupidité de la sensiblerie, qui veut sauver plusieurs âmes à la fois. Les hommes de la génération de Marc ne sont pas là pour évangéliser, ils sont là pour le travail social. Ce sont les prêtres ouvriers de l’époque. »

En sortant les itinérants de la rue, Marie Vien voulait les amener « à se révéler à eux-mêmes au contact de la nature ». Encore fallait-il qu’elle crée les personnages évoluant autour de ce prêtre à qui Patrice Robitaille prête sa haute stature et sa présence rassurante. La scénariste s’est donc inspirée de gens qu’elle avait rencontrés pour notamment créer Madame Cécile (Louise Turcot), veuve qui vient prendre ses repas au refuge pour ne pas être seule, et Angel (Marc-André Leclair, alias la drag queen Tracy Trash), l’ange gardien de Molo (Pierre Verville), affaibli par la maladie.

Certes, la solitude est le lot des itinérants, mais à leur manière, ne forment-ils pas une grande famille où la solidarité va de soi ? « Il y a la solitude et la solidarité, confirme Louise Archambault. J’ai l’impression, d’après ce dont j’ai été témoin à l’époque, et Marie pourrait en dire autant, qu’à un moment donné, tu perds tout, tu n’as plus de logement, de famille, de repère, d’aide, de dignité, donc tu es sans ressource, alors tu es dans la survie, tu te protèges et tu es méfiant envers l’autre. Certains peuvent s’entraider, sinon, il y peut y avoir de la jalousie. Dans la rue, c’est chacun pour soi. »

Visages de la rue

Se joignent à la petite bande de Marc, secondé par la pragmatique soeur Monique (Élise Guilbault), Maître (Guy Nadon), avocat ayant tout perdu au jeu, Sam (Martin Dubreuil), militaire souffrant du syndrome du choc post-traumatique depuis son retour d’Afghanistan, Julien (Cedric Keka Shako), réfugié congolais, Sébast (Justin Leyrolles-Bouchard), ex-enfant de la DPJ, et Miali (Océane Kitura Bohémier-Tootoo), une Inuite enceinte qui vient d’être plaquée par son petit ami.

Photo: Immina Films

« Cette fresque sociale représente le portrait de la rue d’aujourd’hui, affirme Marie Vien. Dans la rue, il y a du visible et de l’invisible. On voit ceux qui quêtent, qui sont plus poqués, mais il y a d’autres gens à côté qu’on ne voit pas, comme les Madame Cécile, Sam ou Julien. Je ne voulais pas faire que des poqués. Il y en a, des jeunes, qui ne sont pas poqués et qui se retrouvent dans la rue pour toutes sortes de raisons. »

Pour Louise Archambault, qui a fait appel au directeur photo Mathieu Laverdière, avec qui elle avait pu croquer la suite de moments de grâce qui constituaient Gabrielle, il était aussi important de donner un visage humain aux itinérants, de les sortir de l’anonymat.

« L’une de mes scènes préférées, c’est dans le van quand ils partent vers la Gaspésie. On les voit chacun en gros plan. Ce que j’avais en tête, c’est que cette histoire-là commence comme ça. Ils sont chacun dans leur bulle, mais peu à peu il y a des situations et des expériences qui se tissent et qui les amènent à développer une amitié, à devenir presque une famille. »

« Ce que j’aime de Louise, c’est que ce n’est pas intellectualisé. On a voulu raconter cette histoire de manière organique. Grâce au travail que Louise et les acteurs ont fait, je trouve qu’on ne voit plus le costume. Maître, on le découvre avec son imper, mais on l’oublie. On oublie que ce sont des itinérants. Mon but le plus cher, c’est d’oublier le visage de l’itinérant pour aller à la rencontre de l’humain. »

D’ailleurs, Marie Vien avait tant à raconter sur chacun des personnages qu’elle aurait pu en faire un scénario de huit heures. Louise Archambault révèle que le premier montage du film faisait trois heures et demie.

« Le scénario était tellement dense que je me demandais ce qu’on allait faire, raconte la réalisatrice. On fait peu de films chorals au Québec, parce que ça coûte cher. En plus, Mathieu est arrivé sur le projet plus tard que prévu, donc on n’a pas pu faire de pré-prod. Je savais qu’on se connaissait assez pour trouver le chemin pour raconter cette histoire et mettre en valeur chaque portrait. On avait peu de temps de tournage et on devait composer avec les intempéries, mais Mathieu, qui a fait beaucoup de documentaires, est bon pour aller chercher chaque personne et laisser le temps aux petits moments de magie. »

Grâce à la complicité qu’elles ont développée et à leur volonté de raconter cette histoire, Louise Archambault et Marie Vien sont parvenues à resserrer le scénario sans que les personnages perdent de leur humanité, sans que cette parenthèse enchantée qu’ils vivent le temps d’un été perde en émotion ou en humour.

« Il y a eu beaucoup de travail dans ce scénario-là… et beaucoup d’amour. Ces hommes et ces femmes-là, je les aime et j’étais contente de les emmener en vacances. Et je crois que c’était naturel que Louise fasse ce film-là. C’est une belle rencontre », conclut Marie Vien.

Le temps d'un été Comédie dramatique de Louise Archambault. Avec Patrice Robitaille, Guy Nadon, Élise Guilbault, Martin Dubreuil et Louise Turcot. En salle dès le 14 juillet.