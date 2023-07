Xavier Dolan, personnage hautement polarisant

Xavier Dolan a affirmé à nouveau en entrevue dans la presse espagnole qu’il souhaitait quitter le milieu du cinéma. Déçu de la réception qu’ont reçue ses derniers projets, il serait même allé jusqu’à affirmer que « l’art est inutile » que « se consacrer au cinéma est une perte de temps ». Des « mots pris hors contexte », a rectifié jeudi après-midi le principal intéressé. Reste que ces propos ont fait énormément réagir jeudi dans le milieu du cinéma québécois, qui a toujours entretenu une relation amour-haine avec cet enfant prodige, dont la principale qualité — il faut le dire — n’a jamais été la modestie.

« Je peux comprendre le découragement et la lassitude face à un art qui connaît 1001 turbulences, mais le jugement de valeur sur l’art, non. L’art est une courroie d’échange et de transmission essentielle et l’abandonner, c’est aussi mettre en péril un rapport au monde qui est déjà si fragile », a déploré la critique de cinéma Helen Faradji, choquée par la plus récente sortie du réalisateur de 34 ans.

Sur les réseaux sociaux, la chroniqueuse de Radio-Canada n’a pas été tendre envers Xavier Dolan, qu’elle a comparé à la « Dame aux camélias », en référence àce personnage capricieux et autocentré du roman du même nom d’Alexandre Dumas. Et Helen Faradji n’est pas la seule à tourner en dérision les dires du réalisateur. Plusieurs acteurs de l’industrie ont aussi partagé leur agacement à la suite des propos de Xavier Dolan, qui dit maintenant vouloir construire une maison à la campagne pour s’y enfermer avec des amis et « voir comment le monde brûle ».

« Il n’a jamais été humble et on vient une fois de plus d’en avoir la preuve avec ces déclarations. Dans le milieu du cinéma au Québec, il a toujours dérangé. Visiblement, il y avait comme une grogne qui était latente et qui peut s’exprimer aujourd’hui. Les gens prennent vraiment malin plaisir à la détruire. Beaucoup avaient besoin de se défouler visiblement », constate Jason Béliveau, le rédacteur en chef de la revue spécialisée Séquences.

Jalousie ? Sans doute en partie, croit Jason Béliveau. C’est un cliché, mais le succès a toujours dérangé dans un Québec où plusieurs se sont constamment fait asséner qu’ils étaient « nés pour un petit pain ». Ceci dit, des réalisateurs comme Jean-Marc Vallée, Denis Villeneuve ou encore Philippe Falardeau n’ont jamais suscité autant de hargne que Xavier Dolan ici, même si eux aussi ont brillé à l’étranger. Pourquoi ?

« On n’a pas vraiment de stars au Québec qui se comportent comme telles. On n’aime pas ça. Denis Villeneuve, malgré la grande carrière qu’il mène, c’est quelqu’un qui est resté humble, qui est discret, qui ne jamais fait de vague en entrevue. Même Céline Dion, elle a toujours gardé cette image de fille accessible. Xavier Dolan, ce n’est pas ça. Depuis ses débuts, il a toujours été un habitué des déclarations flamboyantes. En même temps, s’il n’avait pas ce caractère-là, il ne se serait pas rendu à Cannes à 20 ans », souligne Jason Béliveau.

Privilégié ?

Depuis J’ai tué ma mère, son tout premier film en 2009, il y a toujours eu cette perception chez certains au Québec que Xavier Dolan était un privilégié, qu’il ne méritait pas la reconnaissance qu’il a reçue dès ses débuts. D’aucuns se plaisent à rappeler qu’il est un enfant vedette qui a grandi sur les plateaux de tournage, évoquant au passage qu’il est le fils du comédien Manuel Tadros et qu’il fut aussi le neveu de la critique du Devoir Odile Tremblay.

Après tout, il est bien le seul cinéaste qui avait les moyens de financer de sa propre poche son premier film, sans l’aide des institutions publiques. La plupart des jeunes réalisateurs, eux, doivent ronger leur frein durant des années avant d’obtenir les fonds nécessaires pour un premier long-métrage.

Privilégie ou non, il ne faut pas croire que Xavier Dolan est pour autant surestimé, insiste le critique de cinéma Michel Coulombe : « ce n’est pas une imposture. Quand on regarde son parcours, il y a plusieurs réussites. J’ai tué ma mère, c’est un film brillant, surtout quand on sait à quel âge il l’a fait. Mommy, c’est remarquable. C’est un grand dialoguiste et c’est quelqu’un qui dirige ses acteurs comme personne. »

Déjà vu

Michel Coulombe ne croit pas une seconde que Xavier Dolan s’apprête à tirer sa révérence pour ne réaliser plus que des publicités, comme il l’a fait savoir en entrevue avec le quotidien El País. « Au mieux, ce sera seulement une pause », prédit-il. Sur Instagram, Xavier Dolan a indiqué jeudi après-midi que le contexte de ses propos s’est perdu avec la traduction. « Bien sûr que l’art compte. Bien sûr que le cinéma n’est pas une perte de temps », a-t-il écrit dans un court message en anglais.

N’en demeure pas moins que ce n’est pas la première fois que Xavier Dolan laisse entendre qu’il arrêtera le cinéma. En novembre dernier, il confiait déjà au Journal de Montréal ne plus avoir « tellement envie de faire ce métier-là en ce moment ». Rebelote au micro de Marie-Louise Arsenault sur ICI Première en mai dernier.

Mais l’impulsif réalisateur est du genre à changer rapidement d’idée. En 2014, il disait vouloir faire une pause pour retourner sur les bancs d’école, ce qui ne s’est jamais concrétisé évidemment.