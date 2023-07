Noovo sera le nouveau diffuseur du Gala Québec Cinéma

Après avoir été abandonné par Radio-Canada, le Gala Québec Cinéma s’est trouvé un nouveau diffuseur : Noovo.

Bell Média, propriétaire de Noovo, a annoncé mercredi qu’une nouvelle mouture du gala serait présentée le 10 décembre. L’événement fêtera son 25e anniversaire.

Le président du conseil d’administration de Québec Cinéma, Patrick Roy, s’est réjoui de cette nouvelle, affirmant que le gala « demeure la plus belle façon de reconnaître et célébrer les artistes, artisans et créateurs qui rendent notre cinématographie si riche ».

Noovo promet une formule « revisitée », qui, selon M. Roy, visera « donner le goût » du cinéma québécois.

Le ministre de la Culture, Mathieu Lacombe, a aussi salué cette annonce, puisque selon lui, il était « impensable » que le gala ne soit plus diffusé à la télévision.

Radio-Canada avait annoncé en octobre dernier que le Gala Québec Cinéma ne serait plus diffusé sur ses ondes. Le diffuseur public avait expliqué qu’il mettrait en place de « nouvelles stratégies » pour promouvoir le cinéma et les artistes d’ici.

Une émission de variétés sera présentée, et une édition spéciale de l’émission de Jean-Philippe Wauthier, « Bonsoir, bonsoir » sera aussi concoctée.

Cette décision avait été dénoncée par plusieurs acteurs du milieu, dont Québec cinéma et la Société de développement des entreprises culturelles (SODEC).

Noovo donnera plus de détails sur le gala à une date ultérieure.