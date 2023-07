Un été terrifiant à la Cinémathèque

La programmation estivale de la Cinémathèque québécoise promet de vous donner des frissons, même en pleine canicule. Du 1er juillet au 31 août, l’institution présentera 86 films dans le cadre de son cycle Histoires d’horreur, présenté en collaboration avec le festival Fantasia.

La programmation revisitera 100 ans d’oeuvres cultes et autres classiques du cinéma d’épouvante. Marcel Jean, directeur général de la Cinémathèque, s’attend à des moments forts en émotion. « Le cinéma d’horreur, dit-il, est l’un des seuls cinémas où on s’exprime, où on peut crier dans la salle de cinéma, sans que ce soit quelque chose d’inapproprié. »

Cela dit, horreur ne rime pas nécessairement avec violence ni dégoût. Le genre évolue. « Ce qui était de l’horreur il y a 100 ans n’en est plus aujourd’hui », explique M. Jean. Le sang et les tripes ne suffisent plus à effrayer les cinéphiles. Même si les sensibilités changent, impossible de rendre hommage à un siècle de cinéma d’horreur sans Dracula (1931) de Tod Browning, The Birds (1963) d’Alfred Hitchcock, ou L’Exorciste (1974) de William Friedkin.

La Cinémathèque présentera aussi des oeuvres rares de sa collection, dont L’enfer, un film italien de 1911. « Un truc assez gothique, qui est très rarement montré et qui mérite d’être vu », soutient Marcel Jean. Le film sera projeté avec un accompagnement au piano, tout comme Nosferatu (1922), Häxan (1922) et Le fantôme de l’opéra (1925). Ce dernier est « un des grands classiques de la Cinémathèque », selon le directeur, qui louange le travail du pianiste Gabriel Thibodeau, « un des grands noms du piano sur le cinéma muet ».

L’horreur au féminin

Le cinéma est loin d’être un milieu paritaire, comme nous le rappellent régulièrement les palmarès des différents festivals. Alors que la Cinémathèque proposait 100 films de réalisatrices dans le cadre du cycle Femmes, femmes à l’été 2018, elle met aujourd’hui en avant le travail de plusieurs femmes qui oeuvrent dans l’horreur et qui explorent de nouvelles thématiques.

Dans Titane (2021), de la Française Julia Ducournau, « la question du genre [est] très d’actualité, très contemporaine », selon M. Jean, qui encense un film « assez hard, assez trash ».

L’Australienne Jennifer Kent, avec The Babadook (2014), réalise un film sur le deuil et la dépression post-partum. Pour le directeur général de la Cinémathèque, « c’est vraiment un film d’horreur où il est question d’un enjeu qui est féminin. Comment on vit après un accouchement et toutes les notions de culpabilité qui viennent avec ça ? ».

La Canadienne Elza Kephart, avec Slaxx (2020), propose quant à elle une satire de l’industrie de la mode dans laquelle une paire de jeans meurtrière s’attaque aux employés d’un magasin de vêtements branchés.

Terreur locale

Marcel Jean, qui est également président du conseil d’administration du festival Fantasia, explique que la genèse du cinéma d’horreur au Québec réside avant tout dans des considérations commerciales : « Les premiers films d’horreur apparaissent, et ce n’est pas un hasard, en même temps que les premiers films érotiques ou les premières grosses comédies, parce que c’est la volonté de créer une industrie », explique-t-il.

On constatera l’attrait commercial du genre au Québec avec Sur le seuil (2003), d’Éric Tessier, qui surfe entre autres sur la notoriété du roman de Patrick Senécal pour obtenir un succès enviable.

Les affamés (2017), de Robin Aubert, jouit quant à lui d’une distribution enviable avec Marc-André Grondin et Monia Chokri. Au dire de Marcel Jean, on a affaire à « un grand film de zombies ».

Plus niché, le Thanatomorphose (2012) d’Éric Falardeau raconte l’histoire d’une femme dont le corps pourrit. « C’est toute cette relation à son corps qui est assez “cronenberguienne” », explique M. Jean.

Enfin, pour les nostalgiques, la cycle d’été de la Cinémathèque est une occasion en or de voir des films projetés en 35 mm, une pratique en voie de disparition.

Rendez-vous en salle, à vos risques et périls…

Les recommandations de Marcel Jean, directeur général de la Cinémathèque L’enfer (1911), film italien de Francesco Bertolini, Giuseppe De Liguoro et Adolfo Padovan, est une adaptation de La divine comédie, de Dante. Vendredi 7 juillet à 18 h 15, avec accompagnement au piano. Dans La Llorona (2019), le cinéaste guatémaltèque Jayro Bustamante met en scène des fantômes de victimes de la guerre qui hantent un militaire ayant commis des atrocités. Samedi 8 juillet à 16 h. Häxan (1922), de Benjamin Christensen, prend la forme d’un faux documentaire. « C’est un film qui parle de misogynie, qui parle des femmes que tu brûles. C’est un film très riche. » Vendredi 14 juillet à 18 h, avec accompagnement au piano. The Howling (1981), de Joe Dante, « renouvelle à l’époque le film de loup-garou ». Samedi 15 juillet à 21 h. Funny Games (2007), de Michael Haneke, est « un des films les plus durs à voir et qui a marqué beaucoup de monde ». Mercredi 2 août à 21 h. Vij (1967), de Constantin Erchov et Gueorgui Kropatchov. Film soviétique récemment acquis par la Cinémathèque. Mercredi 16 août à 20 h. Alex Fontaine