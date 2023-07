«Jules au pays d’Asha»: amitiés magiques et forêts enchantées

En 1940, en plein hiver, le petit Jules et sa mère, Catherine, quittent la grand-ville pour le « presque » Grand Nord. Or, arrivé à destination chez l’oncle Jovite, maire des environs, Jules déchante. En effet, si son nouvel environnement le ravit, l’ostracisme qu’il subit lui pèse. C’est qu’une maladie de la peau rare mais non contagieuse lui a laissé bras et mains scarifiés.

Traité en lépreux par tout le village, il trouve réconfort et amitié auprès d’Asha, une jeune Autochtone qui vit dans les bois avoisinants. Et les voici lancés aux confins de la forêt dans une quête empreinte de merveilleux. Dans Jules au pays d’Asha, Sophie Farkas Bolla célèbre l’ouverture, l’enfance et la nature.

Le film épouse la forme du conte, à l’instar des deux précédents courts métrages de la réalisatrice montréalaise, Istvan et la truite à fourrure et d’Au temps des monstres. « J’aime le conte, parce qu’il permet de jouer avec des archétypes et des codes, et surtout, il rend possible un décalage par rapport à la réalité. Cinématographiquement, ça ouvre tellement de possibilités : ça ressemble à la réalité, mais ce n’est pas tout à fait ça. Moi, la réalité au cinéma, ça ne m’intéresse pas tant », reconnaît volontiers Sophie Farkas Bolla.

« J’ai envie qu’on m’emmène ailleurs. Dans mon film, j’ai tâché de reproduire ce regard innocent qu’on pose sur la forêt, enfant : une fleur, un arbre, peut sembler magique. Cette faculté d’émerveillement, on la perd en grandissant. J’avais envie qu’à travers mon film, hormis les enfants, les spectateurs adultes puissent retrouver cette dimension enchantée : la magie d’une rivière, d’un ciel étoilé… »

L’imaginaire propre à l’enfance, et comment celui-ci peut devenir un outil de résilience lors de moments difficiles, était au départ le thème central du film coécrit avec Sarah Lalonde.

« Toutes sortes d’autres thèmes qui me sont chers se sont imposés ensuite, comme l’amitié, la différence, le désir d’aller vers l’autre. J’avais le désir de camper ça dans un univers qui serait à la fois réel et fantastique. Je voulais plonger dans la nature », résume Sophie Farkas Bolla.

Une formidable aventure

Le projet découle en l’occurrence d’une réflexion plus vaste amorcée il y a dix ans. Monteuse primée, Sophie Farkas Bolla a entre autres collaboré à Beans, le film autobiographique de Tracey Deer, et au documentaire Angry Inuk (Inuk en colère), d’Alethea Arnaquq-Baril. Pendant le montage de cette dernière production, l’actualité s’invita dans le processus créatif de Sophie Farkas Bolla.

« Ç’a pris deux ans et demi à monter Angry Inuk. Pendant cette période, il y a eu la Commission de vérité et réconciliation. J’ai été saisie par le fait que je ne savais rien de ça, que je n’avais jamais appris ça, comme les pensionnats ; qu’on ne me l’avait jamais enseigné. Ma réflexion a vraiment commencé là. Je voulais traiter de notre histoire commune, aux allochtones et aux Autochtones. Je désirais en parler d’une manière qui serait positive. Comme un dialogue. L’amitié entre Jules et Asha, qui ouvrent leur coeur l’un à l’autre et partent à l’aventure tout en s’interrogeant sur leur place dans le monde, est née comme ça. »

Jules et Asha qui, d’une certaine manière, se rejoignent dans leur isolement : hormis sa mère, Jules est exclu par tout le village, tandis qu’Asha, dont les parents ont mystérieusement disparu, vit seule en forêt.

Loin de souscrire à l’idée reçue voulant qu’il soit difficile, au cinéma, de diriger des enfants, la réalisatrice affirme au contraire adorer cela.

« Les enfants sont tellement dans le moment présent… Une fois que tu as choisi le bon enfant pour le bon rôle, une grosse partie du travail est faite. Ensuite, ça consiste à jouer avec l’énergie propre à chaque enfant. Tu veux qu’ils apprennent leur texte comme une chanson qu’ils finiraient par connaître par coeur, et qu’ils n’y pensent plus, afin que ce soit naturel. On s’est super bien préparés, et ça s’est extrêmement bien passé. »

Alex Dupras et Gaby Jourdain, les interprètes de Jules et Asha, confirment avoir vécu une formidable aventure.

« Sophie nous expliquait chaque matin quelle scène on tournerait ce jour-là, et que ce serait bien de faire ça de telle façon… Elle nous donnait plein d’indications », relate Alex Dupras, vu entre autres dans la série Cerebrum.

« Sophie était très précise, renchérit Gaby Jourdain. Elle nous disait quoi modifier, quoi garder… C’était rassurant. »

Pour trouver qui jouerait Asha, la réalisatrice révèle avoir visité une dizaine de communautés, en pleine pandémie : « Il n’y avait pas de petite fille autochtone dans les agences de casting à Montréal à cette époque ; peut-être une ou deux, mais pas de cet âge. Comme c’était le premier film de Gaby, on a fait appel à un super coach de jeu, Xavier Huard, et il a été génial avec elle. »

« J’ai aimé Asha, parce que dans le fond, c’est un personnage qui me décrit beaucoup : je suis pas mal comme elle, révèle l’actrice néophyte. Asha, elle est débrouillarde, gentille, douce, ouverte d’esprit… Quand Sophie m’a donné le rôle, j’étais vraiment contente. C’est une des plus belles expériences que j’ai vécues. »

Présence anichinabée

Si elle se réjouit de savoir que ses deux vedettes ont apprécié l’expérience, Sophie Farkas Bolla admet avoir dû composer, de son côté, avec un tournage compliqué. Et pour cause :

« On était dans le bois, loin de tout. On est allés loin, jusqu’à la baie James pour certaines scènes. Les Laurentides, l’Abitibi… En fait, l’intrigue est pas mal inspirée d’événements survenus dans le coin d’Amos. On est allés à Pikogan, on y a interviewé des aînés… À chaque étape du film, il y avait ce souci-là. Kim O’Bomsawin (réalisatrice du documentaire Je m’appelle humain) a produit le film avec Hany Ouichou (producteur de Bungalow)… C’était fondamental pour moi que les personnages anichinabés soient joués par des Anichinabés parlant la langue anishinaabemowin. »

Pour le rôle de Niimi, un Anichinabé qui vient au secours de Jules au mitan du récit, Sophie Farkas Bolla ne trouvait pas d’acteur. Aussi eut-elle l’idée de demander au collègue cinéaste Kevin Papatie de passer devant la caméra. Heureuse décision : le réalisateur devenu acteur a un charisme fou à l’image. Il sut en outre prodiguer quelques sages conseils.

« Vers la fin du film, j’avais écrit cette réplique pour le personnage de Kevin : “La Terre n’appartient à personne”. Mais Kevin m’a dit : “Tu sais, nous, on dirait : La Terre n’appartient à personne : on appartient à la Terre”. Je lui ai tout de suite répondu de dire cette réplique-là à la place. On était constamment comme ça, en collaboration. La clé, c’est d’être humble, de mettre son ego de côté. C’est comme ça qu’il faut travailler si on espère avoir une vraie réconciliation », conclut Sophie Farkas Bolla.



Le film Julesvau pays d’Asha prendra l’affiche le 7 juillet.



Comme un trait d’union Campé en Abitibi, en 1940, soit en pleine deuxième vague coloniale, ce conte se veut un trait d’union entre les communautés autochtones et allochtones. Rejeté à cause de sa différence, Jules, un jeune Blanc, développe une touchante amitié avec Asha, une enfant autochtone seule au monde qui lui fera découvrir les secrets fabuleux de la forêt. Une forêt d’où l’oncle de Jules, maire du cru, entend chasser la communauté anichinabée qui l’habite. Cela, afin d’agrandir le village. À ces visées expansionnistes, les enfants opposeront un idéalisme déterminé. Ingénieusement réalisé par Sophie Farkas Bolla, magnifiquement photographié par Simran Dewan (Nulle trace) et porté par le jeu complice des jeunes Alex Dupras et Gaby Jourdain, Jules au pays d’Asha s’avère un beau film inspirant pour les petits et les grands. François Lévesque