Le Festival du film de l’Outaouais renomme son Grand Prix au nom de Michel Côté

La mémoire de l’acteur québécois Michel Côté, emporté à la fin mai par une maladie de la moelle osseuse, sera honorée par le Festival du film de l’Outaouais avec un changement de désignation de la plus prestigieuse reconnaissance de l’événement.

Le grand prix sera désormais appelé le Grand Prix Michel Côté, ont annoncé les membres du conseil d’administration du festival.

« C’est avec l’accord enthousiaste de la famille que ce prix change de nom en témoignage de l’amitié particulière que Michel Côté vouait au Festival du film de l’Outaouais », a fait savoir l’organisation dans un communiqué.

« Cette année, le Festival du film de l’Outaouais a dédié la 24e édition à sa mémoire et nous serons très fiers de maintenir l’esprit vif et brillant de Michel, ses talents de conteur, ses éclats de rire, son souvenir à travers ce prix, a déclaré le fondateur du festival, Didier Farré. Adepte et ami fidèle du FFO, il est tout à fait naturel que ce changement rende hommage à Michel de façon pérenne et officielle. »

Le Grand Prix du festival est octroyé au terme d’un vote du public. « Avec ce prix, le Festival du film de l’Outaouais espère faire vivre aux cinéphiles toute la gaieté que Michel inspirait, son élégance, les choix aussi diversifiés de ses films, mais aussi toute l’inspiration et le bonheur qu’il a offert à la relève et au public », ajoute M. Ferré dans un communiqué.

Un événement spécial consacré au défunt acteur maintes fois récompensé sera intégré à la programmation du prochain festival, qui se déroulera du 4 au 13 avril 2024.

Cette dépêche a été rédigée avec l’aide financière de la Bourse de Meta et de La Presse canadienne pour les nouvelles.