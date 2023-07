Kevin Spacey est décrit devant le tribunal comme un prédateur «insidieux et sournois»

L’un des hommes qui accusent Kevin Spacey d’agression sexuelle a décrit l’acteur au tribunal, lundi, comme un prédateur « insidieux et sournois » que les beaux jeunes hommes étaient mieux d’éviter à tout prix.

Le plaignant, qui a travaillé avec l’accusé lorsque l’acteur américain est venu au « Old Vic Theatre » de Londres, au début des années 2000, a déclaré que Spacey lui avait dit qu’il pouvait le présenter aux vedettes d’Hollywood.

Dans une vidéo de son entretien avec la police, diffusée lundi pour les jurés au procès, il a expliqué que ce qui circulait dans le milieu à l’époque, c’est qu’il devait faire très attention à Spacey.

Il a expliqué aux policiers l’année dernière que Spacey l’avait rapidement mis mal à l’aise en l’interrogeant sur sa sexualité, puis est devenu « physiquement un peu trop affectueux », avant de passer carrément à des attouchements directs, lorsque les deux hommes étaient seuls.

Le plaignant, qui ne peut être identifié en vertu de la loi britannique, a comparé Spacey au méchant qu’il interprète dans le suspense policier Se7en de 1995 — un tueur en série motivé par les sept péchés capitaux.

Kevin Spacey, âgé de 63 ans, a plaidé non coupable à une douzaine d’accusations impliquant quatre hommes, pour des agressions qui auraient eu lieu entre 2001 et 2013. Il est notamment accusé d’agression sexuelle, d’attentat à la pudeur et d’avoir incité une personne à se livrer à une activité sexuelle avec pénétration sans son consentement.

Il pourrait être condamné à la prison s’il était reconnu coupable, bien que Spacey ait déclaré à un magazine allemand qu’il s’attendait à ce qu’on lui propose du travail sur les plateaux dès qu’il sera « innocenté de ces accusations ».

Le procès devant un jury de neuf hommes et trois femmes, qui devrait durer quatre semaines, doit reprendre mardi.

Autrefois l’un des plus grands acteurs de sa génération, Kevin Spacey a remporté un Oscar pour son rôle de soutien dans Suspects de convenance en 1995, et l’Oscar du meilleur acteur pour son interprétation dans Beauté américaine en 1999. Il a également remporté des prix pour la scène et le petit écran.

Sa carrière a pris un sérieux coup lorsque des allégations d’inconduite sexuelle contre lui ont émergé, alors qu’explosait le mouvement #MoiAussi.

Son personnage a été éliminé sans ménagement du suspense politique House of Cards, un méga succès de Netflix, et sa participation au film Tout l’argent du monde, dont le tournage était alors terminé, a été carrément gommée. L’acteur canadien Christopher Plummer a tourné en vitesse plusieurs scènes pour refaire le montage du film de Ridley Scott.