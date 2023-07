«Something You Said Last Night»: Famille, tu m’énerves et je t’adore

Ren, une femme trans dans la vingtaine, passe quelques jours dans une maison au bord de l’eau avec sa famille. Aspirante autrice, elle vient de perdre son travail. Sienna, sa soeur cadette, et Guido, son père, sont dans la confidence, mais pas Mona, sa mère. C’est que cette dernière a tendance à beaucoup s’en faire pour sa progéniture. D’ailleurs, Sienna a elle aussi un secret dont seule Ren connaît la teneur. Ren qui est tiraillée entre la perspective de revenir vivre chez ses parents pour un temps et sa volonté de demeurer indépendante. Écrit et réalisé par Luis De Filippis, Something You Said Last Night est à la fois un vibrant portrait de femme et de famille.

Dévoilé au Festival international du film de Toronto (TIFF), Something You Said Last Night a été primé aux festivals de Rotterdam et de San Sebastian.

« Mes projets commencent généralement par une idée ou une image autour de laquelle l’histoire prendra ensuite forme », confie la cinéaste italo-canadienne, qui est elle-même une femme trans.

« Qu’est-ce qui a mené à ce moment précis ? Comment cette personne s’est retrouvée dans cette situation ? Dans ce cas-ci, j’ai eu ce flash de deux soeurs partageant le même lit, avec l’une disant à l’autre de lâcher son téléphone et de dormir. Ç’a été la première étincelle. Ça m’a plu, parce que ça avait beau être banal, je n’avais jamais vu une femme trans au lit avec sa soeur dans un film. »

À cet égard, il est intéressant de noter que la transidentité de l’héroïne ne constitue pas le sujet du film. C’est l’histoire d’une jeune femme qui passe des vacances heureuses mais houleuses en famille, et il se trouve que cette jeune femme est trans, tout simplement.

« Ren est juste une jeune femme trans en vacances », confirme Luis De Filippis.

« J’aime le principe des vacances en famille, parce que la famille devient alors un monde clos. Votre univers rapetisse et se résume, comme dans le film, à quelques personnes. Normalement, vous iriez voir des amis, mais là, c’est impossible : vous être coincé avec vos proches. Des choses qui normalement ne vous dérangent pas deviennent soudain agaçantes… Tout est comme amplifié ; tout devient dramatique. »

Question de complicité

Les personnages qui peuplent ce semi-huis clos ensoleillé sont tous admirablement définis et incarnés : Ren (Carmen Madonia), Sienna (Paige Evans), Mona (Ramona Milano) et Guido (Joe Parro) forment un clan aimant et tissé serré auquel s’ajoute, par téléphone faute d’être là, un frère aîné.

« J’ai eu de la chance : nous ne disposions que de 19 jours de tournage et d’un tout petit budget, mais, malgré ça, les quatre interprètes et moi avons pu nous rendre à la station touristique où nous filmerions 5 jours avant le reste de l’équipe. Plus que de répéter, nous avons appris à nous connaître. Nous avons fait toutes sortes d’exercices, comme de partager des secrets qu’ont les personnages, mais uniquement entre certains membres de la famille… Je cherchais à créer des liens spécifiques entre les différents membres de la famille. »

Est-ce que la mère a une fille préférée ? Et le père, de qui est-il le plus proche ? Le cas échéant, Ren et Sienna en ont-elles conscience ? Comment cela influe-t-il sur la dynamique familiale lors de ce séjour ?

« On a pas mal échangé et picolé — il s’est bu beaucoup de vodka et de tequila en soirée ! La complicité que j’espérais établir s’est développée naturellement : tout le monde était en amour avec tout le monde. Mais il reste qu’à force de partager trois repas par jour et d’être tout le temps ensemble, les interprètes, comme leurs personnages, ont commencé à voir apparaître les uns chez les autres certains traits de caractère peut-être un peu plus énervants… Quand on a atteint ce stade d’intimité, je leur ai dit qu’on y était, que c’était ça dont on avait besoin pour le film. »

D’où l’impression d’authenticité ambiante. Le ton s’avère lui aussi toujours très juste, entre drôlerie, nostalgie et tendresse.

« Je ne voulais pas que le ton soit grave. Je préfère quand c’est doux-amer et empreint de comédie. Souvent, les films avec des personnages trans, des femmes trans en particulier, sont sérieux et appuyés. »

Tel n’est pas le cas ici. Même les prises de becs entre soeurs finissent en fous rires. Ces passages sont éclairants quant à la relation privilégiée qu’entretiennent Ren et Sienna.

« J’aime que les choses soient montrées plutôt que dites », note à ce propos la réalisatrice.

Subtile mais perceptible

Le film possède en l’occurrence une qualité, à défaut d’une meilleure expression, très européenne. En cela que rien ne semble se passer, alors qu’en réalité, beaucoup de choses se produisent.

Tous deux filmés dans la voiture familiale, le prologue et l’épilogue sont en cela éloquents. Les deux scènes sont presque identiques : papa est au volant, maman est à ses côtés et chante le vieux tube Sarà perché ti amo (impossible de ne pas avoir le sourire fendu jusqu’aux oreilles), tandis que Sienna et Ren sont assises à l’arrière.

Pourtant, l’énergie qui règne dans l’habitacle n’est plus la même : une évolution subtile mais perceptible a eu lieu. Et on en a été témoin à chaque détour, à chaque nuance.

Ainsi cette espèce de lourdeur qui couvait au début a-t-elle cédé la place à une félicité qui durera le temps qu’elle durera. Parce que les vacances en famille servent aussi à cela.

Something You Said Last Night (V.O.) ★★★★ Comédie dramatique de Luis De Filippis. Avec Carmen Madonia, Paige Evans, Ramona Milano, Joe Parro. Canada, Suisse, 2022, 96 minutes. En salle dès le 7 juillet.