«Continental, un fusil sans fusil»: quand rien ne se passe, tout est possible

Souvent perçu comme un divertissement, une évasion, le cinéma n’est-il pas aussi un espace philosophique qui invite à réinventer la cité ? Tout au long de l’été, Le Devoir donne la parole à des philosophes pour commenter un film québécois de leur choix. Pour lancer cette série, «Continental, un film sans fusil» (2007), de Stéphane Lafleur.

Ce n’était pas un pur inconnu au moment où il a remporté les grands honneurs pour son premier long métrage de fiction. Déjà très actif dans le milieu du court métrage (Karaoké, Snooke), celui de la musique (il est un des membres du groupe Avec pas d’casque) et du montage (Monsieur Lazhar, de Philippe Falardeau, Le démantèlement, de Sébastien Pilote, La déesse des mouches à feu, d’Anaïs Barbeau-Lavalette), Stéphane Lafleur a vu son film choral remporter quatre prix Jutra en 2008, dont ceux du meilleur film, de la meilleure réalisation et du meilleur scénario. Continental, un film sans fusil évoque une danse à la fois collective et solitaire, mais aussi une oeuvre jamais tapageuse. La suite de sa filmographie (En terrains connus, Tu dors Nicole, Viking) témoigne de son désir de mettre la lumière sur des êtres et des univers dont la banalité n’est qu’apparente.

Tous les personnages de Continental... semblent flotter dans cette banlieue dépourvue de charme, suintant le désespoir. Et il est profond pour Lucette (Marie-Ginette Guay), dont on voit le mari disparaître en pleine forêt, espérant un retour hypothétique. Autour d’elle, d’autres figures nagent en plein désarroi, comme Louis (Réal Bossé, Jutra du meilleur acteur de soutien), échoué dans les environs pour commencer un nouvel emploi de courtier d’assurances, habitant un hôtel où la décoration ne donne jamais envie de s’attarder. Chantal (Fanny Mallette), la réceptionniste, essaie de tisser des liens avec lui, mais n’a guère d’habiletés sociales, pas plus que Marcel (Gilbert Sicotte), criblé de dettes, et de moins en moins scrupuleux sur les façons de renflouer ses coffres.

Pour jeter un éclairage sensible sur les dérives de cette faune d’esseulés, Le Devoir s’est entretenu avec Ludvic Moquin-Beaudry, professeur de philosophie au collège Jean-de-Brébeuf et auteur de Cinéma critique. Adorno, de Francfort à Hollywood(Nota bene, 2017).

Quand avez-vous vu ce film pour la première fois, et qu’en avez-vous pensé ?

Dans le cadre de l’Université populaire de Montréal (UPop) en 2019, Simon Tremblay-Pepin m’avait présenté un projet de cours pour parler de films « où il ne se passe rien ». Nous avons construit une présentation autour d’oeuvres comme Le goût de la cerise (1997), d’Abbas Kiarostami, The Bothersome Man (2006), de Jens Lien, Somewhere (2010), de Sofia Coppola, et Continental, un film sans fusil, de Stéphane Lafleur.

Nous voulions creuser la question de l’aliénation, sous différentes facettes. Il y avait bien sûr la manière dont elle est représentée dans ces films — ils sont riches de ce point de vue —, mais aller un peu plus loin en se demandant ce qui se passe chez les spectateurs lorsqu’ils sont devant un film où il ne se passe rien. Des malaises surgissent, et ils remettent en question leurs habitudes de visionnement. Pourquoi regarde-t-on un film ? Qu’est-ce qu’on en attend ? Le plus souvent, on espère qu’il va nous divertir, mais Stéphane Lafleur brise le pacte avec un clin d’oeil ironique dans le titre : il est « sans fusil », vous allez donc trouver ça plate ! Avant même de voir Continental, j’étais complètement séduit par cette proposition, et le film est particulièrement réussi dans sa façon d’aborder l’aliénation, sans aucune grandiloquence. C’est d’ailleurs ce qui fait sa force.

À le revoir quelques années plus tard, qu’est-ce qui vous a frappé ?

Son humour, mais c’est l’antithèse du vaudeville. Les personnages sont tellement tristes, mais en même temps, ils sont touchants de par leur caractère pathétique. Et ils m’ont fait rire ! Je pense entre autres aux maladresses de Chantal dans ses interactions sociales, notamment quand on lui tend des peanuts (« Non merci, j’ai déjà été avec quelqu’un qui est allergique »), ou celles de Marcel (« Donnez-moi votre meilleur beigne »).

Photo: Christal films

L’autre aspect étonnant, ce sont les lieux, ou plutôt les non-lieux, un concept développé par [l’anthropologue et ethnologue français] Marc Augé désignant ces lieux physiques de la modernité qui ne possèdent aucune caractéristique. L’individu qui s’y trouve est complètement anonyme, on ne développe aucun attachement, ce sont des lieux de transit (aéroports, centres commerciaux, stations-service, etc.). J’ai l’impression que tout le film se déroule dans ce genre d’endroit, sauf le magasin de Marcel, où l’on sent une histoire, la sédimentation d’une vie.

Les intérieurs des bungalows affichent un grand dépouillement dans Continental... ; pour tout dire, ils sont moches. Et on peut se demander s’ils ne sont pas à leur tour des non-lieux, accentuant ainsi l’aliénation contemporaine.

Comment est-il possible de s’enraciner en vivant dans un non-lieu ?

L’aliénation, c’est justement ça ! À la base, le terme désigne le fait d’être étranger ou de rendre étranger quelque chose à quelqu’un. Dans ces non-lieux, on flotte comme des êtres sans attaches, sans possibilité de créer des liens tant ces environnements sont aseptisés. Cette laideur sérielle, fonctionnelle, en dit beaucoup sur notre système économique, conçu pour optimiser les ressources. Dans Continental..., Stéphane Lafleur illustre le quotidien dans cet environnement, mais pas à la manière des cinéastes québécois des années 1960 et 1970 ; il ne porte aucune cause, ne défend aucune thèse, se contentant d’observer.

En faisant mes recherches sur le film, je me suis rendu compte qu’en 2008, dans la catégorie du Jutra du meilleur film, il était en compétition avec L’âge des ténèbres, de DenysArcand. Les deux abordent des sujets similaires (l’aliénation, la banlieue, la laideur, etc.), mais chez Arcand, ce n’est pas particulièrement subtil. Stéphane Lafleur, lui, laisse parler le silence et s’en sert comme ressort comique. Sa posture est pleine de candeur, d’humilité, établissant avec ses personnages une certaine distance. Il ne les chouchoute pas, mais ne nous invite pas à les détester. Je pense tout particulièrement à Chantal ; son aliénation fait en sorte qu’elle ne semble pas avoir de ressources intérieures pour s’en sortir. C’est patent dans ses relations avec les autres, et son utilisation du téléphone : elle se laisse des messages sur son propre répondeur…

De manière générale, le cinéma peut-il être un espace philosophique ?

Absolument, mais à différents degrés, selon les films. Certains nous communiquent une thèse — ou veulent nous la rentrer de force dans la gorge ! — alors que d’autres utilisent toutes les ressources de notre attention, mais sans jamais stimuler notre intellect. C’est le propre du blockbuster moyen d’aujourd’hui, l’équivalent cinématographique des montagnes russes. Essayez d’avoir une réflexion quand vous faites un tour de montagnes russes ! Pourtant, ces films me font penser à ça bien malgré eux : après un certain temps, je décroche et je pense à autre chose !

Par contre, les cinéastes peuvent s’inspirer d’oeuvres et de concepts philosophiques, et ainsi aller dans toutes les directions. J’ai déjà présenté La matrice (1999), [de Lana et Lilly Wachowski] pour illustrer l’allégorie de la caverne de Platon. Il est même possible d’interroger nos attentes par rapport à un film, ce qui peut susciter beaucoup de réflexions. Pourquoi les films d’action hollywoodiens m’ennuient ? Pourquoi d’autres vont s’ennuyer en regardant Continental... ? Qu’est-ce que cela dit sur nos conditions sociales respectives ? Le cinéma devient ainsi un miroir.

Continental, un film sans fusil est disponible sur Crave et Apple TV+