«Lynch / Oz» : David Lynch au-delà de l’arc-en-ciel

Lorsqu’on se retrouve en un lieu où l’on n’a plus le moindre repère, ou encore en un endroit où des choses insolites se passent, on se surprendra peut-être à se dire « qu’on n’est plus au Kansas », en référence à la célèbre réplique de Dorothy à son chien, Toto, dans The Wizard of Oz (Le magicien d’Oz). Or, s’il est un cinéaste dont chaque film provoque cette impression de dépaysement ressentie par Dorothy après qu’une tornade l’eût transportée « au-delà de l’arc-en-ciel » au pays d’Oz, c’est bien David Lynch — qui n’a jamais caché être obnubilé par le chef-d’oeuvre de 1939. Dans son documentaire Lynch/Oz, Alexandre O. Philippe explore cette influence particulière en réunissant les observations, supputations et autres ruminations, d’une critique et de six cinéastes.

L’occasion est trop belle pour ne pas s’inviter dans la réflexion.

Il faut d’abord savoir qu’Alexandre O. Philippe, qui est devenu un expert des documentaires portant sur le cinéma (78/52, Leap of Faith: William Friedkin on The Exorcist, Memory: The Origins of Alien), eut l’idée de ce projet-ci lors d’une projection de Mulholland Drive à l’issue de laquelle David Lynch confia qu’il ne se passait pas une journée sans qu’il ne pense au film The Wizard of Oz.

En revisitant les films de Lynch, cette passion pour le film de Victor Fleming, puisqu’il s’agit de cela, est évidente. Elle ne se manifeste toutefois pas toujours de la même manière.

L’hommage le plus assumé réside sans conteste dans Wild at Heart (Sailor et Lula), qui met en vedette Laura Dern et Nicolas Cage en amants en fuite : ce film est tellement tapissé de références explicites à The Wizard of Oz qu’il est permis d’y voir une relecture. Comme le résume Greg Olson dans son ouvrage David Lynch: Beautiful Dark, « Lynch voyait le voyage littéral et émotionnel de Sailor et Lula comme un reflet de l’odyssée de Dorothy au pays d’Oz : il faut quitter son chez-soi pour trouver son chez-soi. Le réalisateur a donc décidé que son couple ferait verbalement référence à The Wizard of Ozen tant que guide de leur voyage et [que le film] servirait de référence allusive à leurs peurs et aspirations. »

À titre d’exemples, le personnage de Marietta (Diane Ladd), la mère de Lula, est calqué sur la Méchante sorcière de l’Ouest, et celui de la Bonne sorcière (Sheryl Lee), qui apparaît in extremis à Sailor, sur Glinda, la Bonne fée du Nord.

Mais Wild at Heart constitue un cas d’espèce, puisque de façon générale, l’influence de The Wizard of Oz revêt des formes plus subtiles dans l’oeuvre de Lynch.

Derrière le rideau

L’hommage peut certes demeurer explicite, mais dans un contexte narratif distinct. Prenez Blue Velvet, où un adolescent joue les détectives amateurs dans sa banlieue trop proprette (Kyle MacLachlan). La chanteuse de cabaret qu’incarne Isabella Rossellini est prénommée Dorothy et porte des souliers rubis évoquant ceux, emblématiques, vus aux pieds de Judy Garland dans The Wizard of Oz.

Pour mémoire, ces chaussures magiques aidaient Dorothy à rentrer au Kansas à la fin de The Wizard of Oz. Dans Blue Velvet, elles ne sont d’aucun secours à l’autre Dorothy, vouée à rester prisonnière non pas du pays d’Oz, mais de cette réalité rimant avec inquiétante étrangeté que Lynch développe de film en film.

Il arrive également que la référence à Oz soit détournée. Dans la série télévisée Twin Peaks et son antépisode cinématographique, Twin Peaks: Fire Walk with Me (Twin Peaks. Feu marche avec moi), le fameux rideau de la chambre rouge, sorte d’espace interdimensionnel où le mystère s’opacifie au lieu de s’éclaircir, pourra être perçu comme une référence au rideau vert derrière lequel le magicien d’Oz est percé à jour en tant que charlatan.

Le rouge étant l’opposé du vert sur le cercle chromatique, Lynch démontre qu’il préfère les jeux d’énigmes aux révélations prosaïques.

Un autre clin d’oeil allusif survient justement dans le plus terre à terre des films de Lynch, le magnifique TheStraight Story (Une histoire vraie), où un vieil homme (Richard Farnsworth) se lance dans un périple de 400 km sur son tracteur à gazon. Lors de la séquence avec la fugueuse, le vieux héros suggère avec bienveillance à l’adolescente de rentrer auprès des siens, en une sorte de miroir de la séquence où le vieux « magicien » fait de même avec Dorothy.

L’oeil de la tornade

Dans les productions récentes de Lynch cependant, les références sont plus indirectes, voire inconscientes. Normal, puisque, à force d’y « penser chaque jour », Lynch a dû complètement intégrer The Wizard of Oz à son processus créatif, au point où il le cite sans doute désormais sans même s’en rendre compte.

La voisine qui se prénomme Dorothy dans The Straight Story, le major Garland (comme dans « Judy Garland ») Briggs dans Twin Peaks…

Le plus souvent, comme dans Lost Highway (Autoroute perdue) ou Mulholland Drive, c’est par ce point de bascule narratif où une réalité à peu près reconnaissable laisse place à un monde empreint d’onirisme qu’on discerne l’influence de The Wizard of Oz. À la différence que « le pays de Lynch », contrairement au « pays d’Oz », est régi davantage par une logique de cauchemar que de rêve.

Au fond, peut-être le cinéma de David Lynch ne se déroule-t-il pas « au-delà de l’arc-en-ciel », mais plutôt dans l’oeil de la fameuse « tornade », où tout est faussement calme, mais sens dessus dessous dès lors qu’on regarde alentour.

Fascinant regard en coulisse Le cinéaste suisse Alexandre O. Philippe n’a pas son pareil pour concevoir des documentaires cinéphiles nichés : 78 / 52, consacré exclusivement à la scène de la douche dans Psycho (Psychose), est représentatif. Dans Lynch / Oz, le voici qui se penche sur l’influence du film The Wizard of Oz sur l’oeuvre de David Lynch. Comme toujours, le documentariste déjoue les attentes en matière de fond et de forme. Cette fois, il a convié six cinéastes (Rodney Ascher, Justin Benson, Karyn Kusama, David Lowery, Aaron Moorhead, John Waters) et une critique (Amy Nicholson) qui, à tour de rôle, y vont de leur propre point de vue sur la question. Chacune et chacun narre hors caméra tandis qu’Alexandre O. Philippe enchaîne les extraits de films divers. On appréciera, à cet égard, un usage raffiné de l’écran partagé au sein de ce montage impressionniste éloquent. C’est inhérent à ce type d’exercice : tous les parties ou propos ne sont pas de la même force. Le segment de Rodney Ascher (Room 237) aux allures de longue digression est plus complaisant qu’intéressant. À l’inverse, John Waters (Pink Flamingos, Serial Mom) et Karyn Kusama (Girlfight, Destroyer) sont aussi passionnants que pertinents. Idem pour Amy Nicholson, qui met la table en amont de splendide façon. L’ensemble n’est jamais rien de moins que fascinant.

Le documentaire Lynch/Ozest présenté en exclusivité au cinéma du Parc. Les documentaires 78/52, Leap of Faith: William Friedkin on The Exorcist, et Memory: The Origins of Alien, sont disponibles en VsD sur iTunes et sur YouTube. À l’exception de Wild at Heart, les films de David Lynch sont disponibles en VsD sur la plupart des grandes plateformes.

Lynch/Oz (V.O.) Documentaire d’Alexandre O. Philippe. États-Unis, 2022, 108 minutes. Au cinéma du Parc.