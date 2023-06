«Run Rabbit Run»: enfant possédée, maman stressée

Médecin spécialiste de la fertilité, Sarah a une enfant unique qu’elle adore : Mia, qui vient d’avoir sept ans. Oui, Sarah aime sa fille plus que tout, y compris lorsque Mia se met à faire des crises, à l’insulter… et à insister pour se faire appeler Alice. On pourrait ne voir là qu’un caprice, n’eût été le fait que Sarah eut autrefois une soeur prénommée Alice. Alice qui disparut un jour à l’âge de sept ans… Porté par une performance investie de Sarah Snook, vedette de la populaire série Succession, le film d’horreur Run Rabbit Run (Cours, lapin, cours) a l’heur d’intriguer, mais pas d’effrayer. Et encore…

Comme The Babadook, Hereditary (Héréditaire), Goodnight Mommy, Relic, ou encore The Hole in the Ground, pour ne nommer que les plus récents, Run Rabbit Run appartient à un sous-genre horrifique qu’on pourrait résumer ainsi : une mère est de plus en plus angoissée par les changements étranges observés dans le comportement de sa progéniture.

Or, la question qui se pose chaque fois est la suivante : l’enfant est-il le problème, ou n’est-ce pas plutôt la maman qui déraille, le récit épousant son point de vue peut-être non fiable ?

Les cinéphiles férus d’épouvante auront à cet égard tout le loisir de dénombrer les lieux communs et les emprunts, surtout ceux faits à Hereditary et à Relic. Comme ce dernier film, une dynamique trouble se dessine dans Run Rabbit Run entre la fille, la mère et une grand-mère dont la mémoire s’étiole.

Il faut préciser ici que Sarah (Sarah Snook) a effacé Joan, sa mère (Greta Scacchi), de son existence. Mia (Lily LaTorre) ne l’a même jamais rencontrée. Ce qui n’empêche pas la fillette de déclarer, à la stupéfaction de Sarah, s’ennuyer de Joan et vouloir lui rendre visite. Mia serait-elle réellement la réincarnation d’Alice ? Est-elle possédée par l’esprit d’Alice ?

Hélas, le mystère entourant la disparition d’Alice est si prévisible, si convenu, que quiconque a déjà vu ne serait-ce qu’une série ou un film policier, l’aura élucidé au mitan, voire avant. Le lapin, les lents travellings avant menaçants mais redondants, les cauchemars et hallucinations cryptiques (mais pas tant) de Sarah, la question de la possession ou de la réincarnation, au choix : tout cela ne vise qu’à distraire du fait qu’il s’agit là d’une intrigue de seconde main.

Ah, et peut-on décréter un moratoire sur le recours à de macabres dessins d’enfants en guise de sonnette d’alarme parentale ? Ce cliché-là est plus qu’éculé.

Facture soignée

Dans le rôle exigeant de Mia, qui est « peut-être » habitée par l’esprit de sa tante, la petite Lily LaTorre est formidable. Elle éclipse presque sa partenaire adulte. Il faut dire que, grosso modo, Sarah Snook se voit impartie une descente aux enfers psychologiques du genre de celles qui donnent un bon « show » dans un film, mais qui, à nouveau, force une comparaison défavorable avec tous les titres mentionnés plus haut.

Au moins, ce premier long métrage de Daina Reid, réalisatrice d’épisodes de séries de qualité telles The Handmaid’s Tale (La servante écarlate) et The Outsider (L’outsider), est-il une réussite formelle. À défaut de disposer d’un scénario solide (le premier de la romancière Hannah Kent), la réalisatrice parvient à forger une atmosphère sinistre à souhait. Chaque plan est composé avec un talent évident pour l’évocation.

Au diapason, la directrice photo Bonnie Elliott (la série Shining Girls) baigne l’image dans des bleus glaçants en ville, puis sépia comme le souvenir à la campagne, avant de fusionner les deux pour un rendu vert-de-gris à la fin. Une fin qui tarde, un dénouement attendu, mais satisfaisant, étant suivi par un second, poussif celui-là. Bref, l’écrin est là, mais le contenu déçoit.

Cours, lapin, cours (V.F. de Run Rabbit Run) ★★ 1/2 Horreur de Daina Reid. Avec Sarah Snook, Lily LaTorre, Damon Herriman, Greta Scacchi. Australie, 2023, 100 minutes. Sur Netflix.