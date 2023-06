Pluie d’hommages pour Pierre Jutras, grand «passeur» du cinéma québécois

Pierre Jutras a consacré toute sa vie à promouvoir le cinéma d’ici, d’abord comme programmateur et conservateur à la Cinémathèque québécoise, puis comme membre fondateur et administrateur des Rendez-vous Québec Cinéma, entre autres. Il est décédé jeudi dernier, des suites d’un cancer, à 78 ans. Depuis, ses amis et anciens collègues lui rendent de vibrants hommages.

« Plusieurs générations de cinéphiles lui doivent beaucoup », a écrit Marcel Jean, directeur de la Cinémathèque depuis 2015, dans un texte publié vendredi sur le site de cette dernière. En entrevue avec Le Devoir, il soutient qu’il était « un pilier de la Cinémathèque, à partir des années 1970 jusqu’à la fin des années 1990 ».

Il partageait sa passion pour toutes sortes de metteurs en scène qui avaient des signatures fortes

Dominique Dugas, directeur général d’Éléphant : mémoire du cinéma québécois, qui l’a connu lorsqu’il était préposé à l’accueil à la Cinémathèque, est l’un de ces cinéphiles qui lui sont redevables : « Pierre a senti mon amour pour le cinéma du Québec et m’a accompagné dans mes premiers pas en programmation. Il partageait sa passion pour toutes sortes de metteurs en scène qui avaient des signatures fortes. »

Robert Daudelin, qui fut directeur de la Cinémathèque de 1971 à 2002 et qui a engagé Pierre Jutras en 1978 après ses études de cinéma en Belgique, lui a aussi rendu hommage sur le site de la revue de cinéma 24 Images. En entrevue, il se souvient de son « oeil impeccable » et de sa capacité à « reconnaître les meilleurs cinéastes dès les premiers plans d’un film ».

De John Ford à Denis Côté

« Pierre n’avait de cesse de faire découvrir les nouveaux auteurs du cinéma actuels (Michael Haneke, Ulrich Seidl, Wang Bing et Hong Sang-soo), tout en continuant de partager son admiration contagieuse pour Epstein ou Eisenstein », a écrit Robert Daudelin.

Dominique Dugas ajoute qu’il « ratissait large dans sa cinéphilie, passionné autant par John Ford que par Denis Côté ». Marcel Jean se remémore justement sa rétrospective des courts métrages de Denis Côté au début des années 2000, ainsi que le « remarquable » numéro qu’il a dirigé dans la revue Copie Zéro sur Anne-Claire Poirier. « Pierre a fait en sorte qu’on lui accorde aujourd’hui un statut comparable à Michel Brault », ce qui était inconcevable pour une femme à l’époque, précise M. Jean.

En plus d’avoir été cofondateur et codirecteur de Copie Zéro, puis de La Revue de la Cinémathèque, Pierre Jutras s’est essayé à la réalisation. Ses courts métrages Lamento pour un homme de lettres (1988) et Petites chroniques cannibales 1. Rosalie (1996) étaient « d’une grande qualité », affirme M. Daudelin.

Or, ce dernier se souvient surtout de lui comme d’un inestimable « passeur », empruntant l’expression au professeur de cinéma André Habib. Marcel Jean abonde dans ce sens : « Pierre Jutras a sacrifié sa carrière de réalisateur pour ce rôle de passeur et il s’y est consacré comme si c’était une vocation. »