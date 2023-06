«No Hard Feelings»: parents inquiets et dépucelage prémédité

Maddie, 32 ans, est née et a passé toute sa vie à Montauk, dans les Hamptons. À cause de l’embourgeoisement des dernières années, la jeune femme, qui cumule un boulot de serveuse et un autre de chauffeuse Uber, risque de perdre la maison léguée par feu sa mère, faute de pouvoir payer son énorme compte de taxes. Pire, on a saisi sa voiture, dont dépend une partie de son gagne-pain. La voici donc qui se résigne à répondre à une drôle d’annonce : inquiets pour Percy, leur fils de 19 ans, de riches parents cherchent une jeune femme pour le sortir de sa coquille. En d’autres mots, le dépuceler. Le salaire ? Une automobile. Présenté comme une comédie crue et sexy, No Hard Feelings (Sans rancune) n’est qu’en partie cela.

En effet, la bande-annonce de ce film, coproduit par Naomi Odenkirk et Bob Odenkirk (de la série Better Call Saul), laisse présager un truc du genre Risky Business (Quelle affaire !), Porky’s (Chez Porky), Weird Science (Créature de rêve) et autres American Pie (Folies de graduation), fleurons, si l’on peut dire, du sous-genre qu’est la « comédie sexuelle adolescente » (ou « teen sex comedy »). En figures récurrentes : de jeunes hommes déterminés à perdre leur virginité, souvent avec une femme plus âgée qu’eux.

Malgré les apparences, ce n’est pas vraiment la direction qu’emprunte le réalisateur et coscénariste Gene Stupnitsky. Pour mémoire, Stupnitsky a coscénarisé l’insolent — et désopilant — Bad Teacher (Sale prof), et a coécrit et réalisé le polisson, mais ordinaire, Good Boys (Bons garçons). D’où ces quelques passages salaces et moments relevant de la farce.

Or, No Hard Feelings se révèle étonnamment sentimental, dans le bon sens. Blessés chacun à leur façon, et ayant tous deux érigé une forme ou une autre de barrière protectrice autour d’eux, Maddie et Percy développent une complicité qui n’est pas sans surprendre et embêter la première.

Si elle dit la vérité à Percy, Maddie perdra le peu qu’elle possède (le discours sur les iniquités qu’amplifie l’embourgeoisement est très présent).

Une histoire d’amitié

Maintenant, place à l’éléphant dans la pièce : « Et si c’était une jeune femme de 19 ans que des parents jetaient dans les bras d’un homme de 32 ans ? » Double standard ? Sans doute. Sauf que le film évite ce piège en rendant limpide le fait que le « problème » n’est pas Percy, sa nature réservée ou sa virginité, mais ses parents, dont la démarche est mal avisée. Pour l’anecdote, une véritable annonce placée sur Craigslist par des parents a inspiré le film.

À cet égard, Stupnitsky manque une belle occasion d’explorer cette pression mise sur les garçons, historiquement, pour qu’ils perdent leur virginité plus tôt que tard, en un signe de pseudo « vraie » masculinité, avec à la clé, jadis, ces passages obligés dans un bar de danseuses ou dans une maison close.

Calculant chaque risque, No Hard Feelings y va d’un peu de coquineries çà et là, mais c’est réellement d’une touchante histoire d’amitié qu’il est question. Et si cela fonctionne, en dépit d’un rythme assez inégal, c’est grâce à la folle chimie que partagent les deux vedettes.

Plus tendre que grivois

Dans le rôle de Maddie, Jennifer Lawrence est sans surprise formidable. La vedette de Don’t Look Up ! (Don’t Look Up : déni cosmique) et de Causeway, lauréate de l’Oscar de la meilleure actrice pour Silver Lining Playbook (Le bon côté des choses), n’a pas son pareil pour provoquer l’hilarité puis émouvoir l’instant d’après.

La star affiche en outre un sens de l’autodérision remarquable, son personnage allant d’humiliations en humiliations sur la route de la guérison.

Un nouveau venu, Andrew Barth Feldman est quant à lui une révélation : malingre, timoré, son Percy n’en est pas moins plein de surprises (ce numéro de piano !).

En somme, derrière son bagout, No Hard Feelings s’avère une comédie plus tendre que grivoise. Ce n’est pas plus mal.

Sans rancune (V.F. de No Hard Feelings) ★★★ 1/2 Comédie de Gene Stupnitsky. Avec Jennifer Lawrence, Andrew Barth Feldman, Laura Benanti, Natalie Morales, Matthew Broderick. États-Unis, 2023, 103 minutes. En salle.