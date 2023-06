Indiana Jones en cinq femmes

Le 30 juin prendra l’affiche Indiana Jones and the Dial of Destiny (Indiana Jones et le cadran de la destinée), dans lequel Harrison Ford effectue un cinquième et dernier tour de piste dans le rôle qu’il a immortalisé. Or, l’iconique aventurier créé par George Lucas et mis en scène, du moins lors des quatre films précédents, par Steven Spielberg ne serait pas ce qu’il est sans les cinq femmes qui ont croisé sa route. L’exploration du passé étant au coeur de la saga, l’une des plus marquantes de l’histoire du cinéma, l’occasion est idéale pour une rétrospective. Attention : des divulgâcheurs sont inhérents à l’exercice.

La première héroïne est, justement, issue du passé d’Indiana Jones. Campé en 1936, Raiders of the Lost Ark (Les aventuriers de l’Arche perdue, 1981) voit « Indy » tenter de retrouver avant les nazis la légendaire Arche d’alliance, dotée d’incommensurables pouvoirs.

Cette chasse au trésor amène le séduisant archéologue sur le pas de la porte de Marion Ravenwood. Fille de l’ancien mentor d’Indy, elle est en possession d’un objet clé. Après avoir balancé un crochet du droit à l’explorateur, elle consent à l’aider, mais en tant qu’associée. Tenancière d’un bar de montagne au Népal, Marion a auparavant envoyé au tapis un mastodonte dans un concours de beuverie : d’emblée, elle s’impose comme une femme au caractère bien trempé.

Si Indiana Jones est un amalgame de différents héros de feuilletons cinématographiques (ou « serials ») des années 1930-1940 ayant bercé l’enfance de George Lucas, Marion a un modèle précis. Dans son ouvrage The Complete Spielberg, Ian Freer écrit : « Marion Ravenwood est d’un type dur à cuire cher au bien-aimé réalisateur Howard Hawks — plus étroitement calquée sur Bonnie Fee, jouée par Jean Arthur dans Only Angels Have Wings (1939), de Hawks. »

L’apport de Karen Allen

En un cas d’adéquation parfaite entre un personnage et son interprète, Karen Allen est inoubliable en Marion. Pas étonnant, puisque l’actrice contribua à transformer la partition. À IndieWire, Karen Allen explique en 2021 : « Il y avait des moments où ce boys’club merveilleux, brillant, intelligent et talentueux qui avait écrit le scénario laissait en plan [Marion]. Ils avaient créé cette femme très ingénieuse, très indépendante, très forte, et parfois, inconsciemment ou par recherche d’un effet comique […], elle devenait une vraie demoiselle en détresse. Je cherchais constamment ces passages et j’essayais de dire : “Non, ce n’est pas une personne qui agite les mains et crie à l’aide.” »

Steven Spielberg se montra réceptif et des changements furent apportés. Aucun personnage féminin ne s’imposa de la sorte dans la saga par la suite. À tel point que Lucas et Spielberg durent se rendre à l’évidence et ramener Marion dans l’existence d’Indy : on y reviendra.

Mais auparavant, il faut parler de Willie Scott dans Indiana Jones ans the Temple of Doom (Indiana Jones et le temple maudit, 1984). Peu débrouillarde et rêvant d’un riche mariage, cette chanteuse de cabaret n’est pas seulement l’antithèse de Marion, elle est l’incarnation de ladite « demoiselle en détresse ».

Si l’actrice Kate Capshaw (future épouse de Spielberg) n’y est pour rien dans la manière dont le personnage a été écrit, sa performance stridente n’aide pas.

Entre deux reproches de Willie, Indy tente ici d’arracher des enfants, dont son jeune complice Demi-Lune (Ke Huy Quan), des griffes d’un culte maléfique dans un royaume himalayen, en 1935 (en théorie, un an avant les événements de Raiders).

Place aux méchantes

Après avoir essuyé divers reproches, comme une propension malvenue au sadisme dans une production à visées familiales, Lucas et Spielberg revinrent à une formule plus proche du premier film pour le troisième opus. Après l’Arche, c’est au tour du saint Graal d’être dans la ligne de mire d’Indy et, à nouveau, des nazis.

Dans Indiana Jones and the Last Crusade (Indiana Jones et la dernière croisade, 1989), campé en 1938, on assiste aux retrouvailles tendues entre Indy et son père, un professeur d’histoire obsédé par le Graal (Sean Connery). La docteure Elsa Scheider, une historienne autrichienne pour qui Indy a le béguin (comme son père avant lui, comme on le verra), s’avère une espionne nazie. Alison Doody est impeccable dans le rôle, mais cette variation de l’archétype de la femme fatale manque de personnalité (aussi agaçante eût-elle été, Willie en avait à revendre).

Près de vingt ans plus tard parut le clivant Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (Indiana Jones et le royaume du crâne de cristal, 2008). En 1957, alors que le gouvernement américain est en pleine paranoïa communiste, Indy se rend au Pérou avec un jeune homme rebelle (Shia LaBeouf) afin d’y secourir un vieil ami.

Là-bas, il tombe sur Marion, qui lui apprend que ledit jeune homme est leur fils. Et cette irrésistible valse de conflits et de rapprochements de reprendre entre un Indy toujours aussi habile du fouet et une Marion plus intrépide que jamais.

La nouvelle venue dans « l’univers Indiana Jones », et par conséquent le quatrième personnage féminin notable de la saga, est Irina Spalko, une agente du KGB spécialiste des sciences occultes et du mystérieux crâne du titre. Cate Blanchett s’amuse ferme dans ce rôle de méchante et son plaisir est contagieux. À noter que les cheveux noirs coupés au carré façon Louise Brooks étaient une idée de l’actrice retenue par Spielberg.

Pourquoi le film fut-il polarisant ? À cause des origines extraterrestres du crâne, qui entraînent le film du côté de la science-fiction. Avec leurs objets sacrés respectifs, les précédents films avaient plutôt une composante surnaturelle, fantastique. En 2011, Spielberg admit à Empire Magazine avoir lui-même eu des réserves.

Auprès de Marion

Dévoilé hors compétition à Cannes, Indiana Jones and the Dial of Destiny constitue le seul film de la saga que Steven Spielberg, qui coproduit avec George Lucas, n’a pas réalisé. Officiellement, il souhaitait passer le flambeau à un cinéaste plus jeune qui rejoindrait une nouvelle génération avec une perspective différente, dixit Variety, qui eut la primeur de la nouvelle.

Devant le résultat, on demeure perplexe puisque, loin d’apporter une « perspective différente », James Mangold, 59 ans, s’ingénie à faire « à la manière de » Spielberg. Exception faite d’un prologue campé en 1944 avec un Harrison Ford rajeuni par ordinateur, le film se passe en 1969. Helena Shaw, la filleule d’Indy, y entraîne son parrain ronchon dans une course contre la montre visant à localiser la moitié manquante d’un dispositif inventé jadis par Archimède. Phoebe Waller-Bridge incarne avec aplomb et humour ce cinquième personnage féminin de la saga. Quant à l’ennemi, il est encore nazi.

Hormis sa répartie assassine, le personnage d’Helena est clairement basé sur celui de Marion : un legs que le film honore.

De fait, lors de la dernière scène, Indy retrouve Marion pour de bon après une énième séparation. Si l’on regrette l’absence de Steven Spielberg derrière la caméra, on ne peut réfréner un large sourire à la vue de Karen Allen devant celle-ci. Parce que la seule retraite valable pour Indy est auprès de Marion.

Les quatre premiers films de la saga Indiana Jones sont disponibles sur Disney+ et en VSD sur la plupart des plateformes.