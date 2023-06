«Asteroid City»: Wes Anderson en «forme» et c’est tout

Perdue au milieu du désert, la ville d’Asteroid City fut nommée ainsi à cause du cratère qui la jouxte. Ne comptant qu’une station-service, un motel, une rampe d’autoroute demeurée inachevée et un centre d’observation spatiale, l’endroit accueille ces jours-ci un groupe d’enfants. Ces petits génies sont là pour une compétition scientifique. Deux des parents, Augie, un photographe de guerre veuf, et Midge, une star de cinéma divorcée, se plaisent, à l’instar de Woodrow et de Dinah, leur progéniture respective. Or, tout cela n’est qu’un téléthéâtre écrit par un dramaturge ayant recouvré l’inspiration. On ne peut en dire autant de Wes Anderson, le cinéaste à l’oeuvre par-delà cette mise en abyme.

En effet, s’il convie les cinéphiles dans un lieu imaginaire, le réalisateur demeure résolument dans sa zone de confort. Ce n’est pas une mauvaise chose en soi.

De fait, Wes Anderson a développé un style aussi caractéristique que reconnaissable dont on ne saurait se passer. Que ledit style soit désormais, au grand dam du principal intéressé, parodié et pastiché par des logiciels d’intelligence artificielle, constitue la preuve, s’il en est, d’un passage réussi dans la culture populaire.

Visuellement, donc, c’est une fois de plus du bonbon, avec cette artificialité si soignée qu’elle confine à l’orfèvrerie. Le décor de la ville, des bâtiments épars au panorama désertique alentour, ressemble à une vieille carte postale des années 1950 aux coloris sursaturés.



Cela, en contraste avec la réalité (factice) en noir et blanc, où l’on assiste à divers moments clés de l’écriture de la pièce, aux aléas de sa mise en scène et autres drames en coulisses. Les disparités entre les interprètes et leurs personnages sont parfois fort drôles.

Enfants unis, parents perdus

Comme à l’accoutumée, les vedettes nombreuses livrent des numéros savoureusement décalés. Tout du long, d’autres gros noms apparaissent le temps d’un coucou — cela devient parfois une distraction. Anderson y va, cela étant, de beaux clins d’oeil aux maîtres de jadis, tels ces plans et éclairages à la Citizen Kane, d’Orson Welles, ou encore ces compositions frontales à la Jeanne Dielman, 23, quai du Commerce, 1080 Bruxelles, de Chantal Akerman (les poses de Scarlett Johansson à sa fenêtre, très Delphine Seyrig dans la cuisine dudit film).

De par ses personnages et ses grandes lignes, et en excluant le volet métanarratif, Asteroid City (V.F.) se rapproche beaucoup de Moonrise Kingdom et un peu de Rushmore, deux des meilleurs crus du cinéaste que ce film-ci ne rejoindra pas au panthéon.

Ainsi, Anderson rend-il à nouveau hommage à l’enfance par l’entremise d’une bande de jeunes qui agissent avec plus de maturité et de sagesse que leurs parents. Car dans Asteroid City, lorsqu’un événement incroyable survient et que la ville est mise en quarantaine (en une métaphore de la récente pandémie), ce sont les premiers qui trouvent des solutions. Même bien intentionnés, même aimants, les adultes agissent avec bêtise ou narcissisme.

Tout le contraire des enfants, qui s’unissent dans l’adversité. À l’évidence, le cinéaste est plus à l’aise en leur compagnie.

Impression de détachement

À cet égard, le traitement accordé aux deux baisers échangés dans le film est révélateur. Lorsque les ados Woodrow et Dinah s’embrassent, Anderson privilégie un gros plan classique qui vient rehausser le romantisme ambiant. Lorsque, par-delà la pièce, le dramaturge et l’un des acteurs font de même, la caméra n’en finit plus de s’éloigner.

Ce n’est pas une question de malaise par rapport à l’homosexualité affichée : pour signifier qu’Augie et Midge ont fait l’amour, Anderson se bornera à un plan où, d’un côté, seuls les pieds de la femme étendue apparaissent dans le cadre, face à l’homme qui se rhabille de l’autre côté.

C’est comme si le réalisateur n’était confortable avec le sentiment amoureux et ses manifestations que du moment où celui-ci est empreint d’innocence. Paradoxalement, cette espèce d’idéal nostalgique place Wes Anderson dans la même position d’immaturité émotionnelle que ses personnages adultes.

Dès lors, ce fameux style du réalisateur, passé l’attrayante façade, ne fait qu’exacerber une impression de réserve, voire de détachement. Il arrive, comme dans Moonrise Kingdom, Rushmore, The Grand Budapest Hotel (Hôtel le Grand Budapest) ou The French Dispatch (The French Dispatch du Liberty, Kansas Evening Sun), que cela se transforme en atout supplémentaire.

Moins inspiré que ces titres-là, Asteroid City, comme avant lui le fignolé mais mineur Life Aquatic with Steve Zissou (La vie aquatique), révèle les limites du cinéma de Wes Anderson. Cela donne un film visuellement superbe, mais dramatiquement creux.

Asteroid City (V.O. et V.F.) ★★★ Comédie fantaisiste de Wes Anderson. Avec Jason Schwartzman, Scarlett Johansson, Jake Ryan, Grace Edwards, Tom Hanks, Jeffrey Wright, Tilda Swinton, Maya Hawke, Bryan Cranston. États-Unis, 2023, 105 minutes. En salle.