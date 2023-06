Québec dans l’œil de… Wes Anderson?

hâteau Frontenac, Petit-Champlain, théâtre Capitole… Non seulement ces lieux mythiques de la Vieille Capitale figurent parmi les plus photographiés du Québec, mais on les reconnaît aussi de plus en plus dans de courtes vidéos pastichant les films de Wes Anderson sur TikTok et Instagram.

Depuis qu’une internaute du Connecticut a filmé son trajet de train « à la manière du cinéaste » en avril dernier — et que sa vidéo a récolté deux millions de « J’aime » sur TikTok —, les scènes du genre pullulent sur les réseaux sociaux. Pour le meilleur et pour le pire, le Québec n’a pas été épargné par cette tendance.

Dans la foulée, d’autres internautes ont recréé des scènes et des bandes-annonces de films cultes, imitant le style de Wes Anderson à l’aide de logiciels d’intelligence artificielle et générant des millions de vues.





L’engouement est tel que l’équipe d’Asteroid City, le prochain long métrage du réalisateur, qui arrive en salle au Québec vendredi, a participé à une vidéo promotionnelle ironisant sur cette tendance. Ainsi, tandis que de plus en plus d’internautes se réapproprient des codes cinématographiques sur les réseaux sociaux, l’industrie du cinéma tente désormais de tirer profit des phénomènes du Web.

Une esthétique codifiée

Pour comprendre comment Wes Anderson peut susciter de telles questions sur la commercialisation du cinéma, il faut d’abord se rappeler comment son esthétique unique a enflammé les réseaux sociaux jusqu’au Québec, et comment elle est devenue aussi codifiée.

Ce n'est pas étonnant qu'il soit autant parodié aujourd'hui. Son style est tellement reconnaissable.

Si les premiers films du cinéaste, nommément Bottle Rocket (1996) et Rushmore (1998), ont marqué les esprits pour leurs dialogues à l’humour grinçant et leur traitement absurde de questions existentielles, les qualités formelles de son cinéma ont surtout commencé à se distinguer dans La famille Tenenbaum (2001).

La signature Wes Anderson est aujourd’hui associée à la symétrie, aux couleurs pastel et à une utilisation de la profondeur de champ qui rappelle le théâtre de marionnettes. Ses films comprennent aussi souvent une séparation des actes en chapitres, une narration au ton naïf en voix hors champ et un rythme de montage propre aux émissions pour enfants.

« Ce n’est pas étonnant qu’il soit autant parodié aujourd’hui. Son style est tellement reconnaissable », lance Jean-François Lamarche, directeur de la programmation du cinéma du Parc, où la version d’Asteroid City sous-titrée en français sera présentée en exclusivité à Montréal.

De l’hôtel Grand Budapestau Château Frontenac

Les exercices de style à la Wes Anderson ne datent donc pas d’hier. Rappelons les nombreuses vidéos à sensation publiées sur YouTube dans lesquelles on a parodié des scènes de films à sa manière, ou encore la fameuse fausse bande-annonce de film d’horreur de Saturday Night Live en 2019.





Or, depuis deux mois, les pastiches se sont multipliés sur TikTok et Instagram. Des milliers d’internautes ont tenté d’imiter le cinéaste en filmant leur quotidien ou leurs voyages, et le résultat totalise près de deux milliards de vues sur TikTok seulement.

Le New York Times rapporte que c’est la vidéo du trajet de train d’Ava Willyums qui a mis le feu aux poudres, le 8 avril dernier. Aujourd’hui, des critiques de cinéma, dont Stuart Heritage, du Guardian, affirment même qu’on en voit beaucoup trop, et que la plupart dénaturent le style du réalisateur de L’hôtel Grand Budapest.

Le principal intéressé est aussi de cet avis. Dans une entrevue avec The Times, le cinéaste s’est dit inquiet de l’influence que ces vidéos pourraient avoir sur son propre travail : « Je ne veux pas les regarder et me demander : “Est-ce que c’est vraiment comme cela que je travaille ? Est-ce que c’est vraiment ça que je veux dire ?” » Il évite donc d’en voir autant que possible.

Plusieurs scènes mettent en vedette des personnages stoïques, sans grandes émotions et souvent immobiles. C'est une autre petite touche qui rend cette mode distincte et intéressante.

Daphnée Gagnon-Beaulé, une photographe et internaute lévisienne, explique quant à elle avoir voulu filmer le Vieux-Québec, inspirée par « la couleur et la symétrie » des vidéos qu’elle voyait sur Internet. « Plusieurs scènes mettent en vedette des personnages stoïques, sans grandes émotions et souvent immobiles. C’est une autre petite touche qui rend cette mode distincte et intéressante », dit-elle.

Des algorithmes au grand écran

Les producteurs et les distributeurs ne sont pas sans savoir que les tendances sur les réseaux sociaux peuvent stimuler les ventes de billets de cinéma. Daphnée Gagnon-Beaulé explique justement que celle-ci lui a « donné envie de regarder les films de Wes Anderson et d’en voir d’autres dans le genre ».

Parmi les superproductions récentes, Cocaine Bear, d’Elizabeth Banks, s’est avéré très couru grâce à sa bande-annonce devenue virale sur YouTube, tout comme le film d’horreur M3GAN, qui a suscité d’innombrables mèmes et parodies, qualifié par Radio-Canada de « Chucky de la génération Z ». Le Barbie de Greta Gerwig, qui sortira en salle cet été, serait voué à un destin similaire, selon le magazine Forbes.

« C’est certain que l’industrie voudra toujours être au-devant de phénomènes du genre, qui peuvent inciter les gens à voir les films », soutient Jean-François Lamarche. Le programmateur se souvient notamment des projections d’Isle of Dogs, aussi de Wes Anderson, où il avait invité des cinéphiles à son cinéma accompagnés de leurs chiens. « Ça avait été un grand succès sur les réseaux sociaux. »

« Des cinéastes comme Wes Anderson, Ari Aster et Robert Eggers peuvent attirer un jeune public, peut-être moins cinéphile, et leur ouvrir la porte vers des propositions d’auteurs, plus subtiles, conclut M. Lamarche. C’est d’autant plus important de promouvoir leurs films. » Reste à voir si Asteroid City sera à la hauteur, ou si on l’accusera d’être une caricature de lui-même.