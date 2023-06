Michel Côté en trois projections gratuites au cinéma Moderne

Le 24 juin, jour de Saint-Jean-Baptiste, le cinéma Moderne proposera aux cinéphiles de se souvenir du regretté Michel Côté. Décédé le 29 mai dernier, l’acteur, l’un des plus aimés et populaires du Québec, fera en effet l’objet de trois séances gratuites successives. Les films Au clair de la lune, Le vent du Wyoming, et C.R.A.Z.Y., seront projetés pour l’occasion.

Premier film dont Michel Côté tint la vedette, Au clair de la lune (1983) conte l’amitié qui naît entre un albinos insomniaque et mélancolique (Côté), et un ancien champion de bowling souffrant d’arthrose. Comme il s’agit d’un film d’André Forcier, c’est fantaisiste, poétique, et complètement unique. À 16 h 00.

Également écrit et réalisé par André Forcier, Le vent du Wyoming (1994) relate pour sa part les rivalités amoureuses d’une mère et de ses deux filles, avec Michel Côté dans le rôle du mari cocu et désespéré (face à France Castel). Assurément l’un des plus beaux longs métrages de l’auteur, sinon son plus beau. À noter qu’André Forcier sera sur place pour présenter ses deux films. À 18 h 30.

Enfin, le « programme triple » se conclura avec l’incontournable C.R.A.Z.Y. (2005), de Jean-Marc Vallée, parti trop tôt lui aussi. Chronique familiale pleine d’amour et de musique, C.R.A.Z.Y. s’attarde plus particulièrement à la relation difficile entre un adolescent qui se découvre gai (Marc-André Grondin), et son père aimant mais très conservateur (Michel Côté). À coup sûr l’un des films les plus marquants de l’histoire du cinéma québécois. À 21 h 00.

Pour plus d’informations : cinemamoderne.com