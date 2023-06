Le trésor national anglais Glenda Jackson est décédé

Avec le décès de Glenda Jackson à l’âge de 86 ans, l’Angleterre perd l’un de ses trésors nationaux. Deux fois lauréate de l’Oscar de la meilleure actrice, le premier pour le chef-d’oeuvre Women in Love (Amour), de Ken Russell, elle reçut maints prix d’interprétation au théâtre également. Vertement critique de la première ministre Margaret Thatcher, elle se lança en politique et siégea au parlement britannique de 1992 à 2015. Or, plutôt que de prendre sa retraite, elle revint au jeu pour livrer, ces années-ci, quelques-unes de ses performances les plus mémorables, jouant le rôle-titre dans Le roi Lear, sur les planches, et une femme atteinte d’Alzheimer dans la minisérie Elizabeth Is Missing, à la télé.

L’aînée de quatre soeurs, Glenda Jackson vint au monde en 1936 au sein d’un foyer extrêmement pauvre : son père travaillait dans la construction et sa mère cumulait trois emplois, dont femme de ménage. Après une éducation religieuse, elle travailla dans une pharmacie tout en faisant du théâtre amateur. Épatés, ses amis la poussèrent à étudier dans ce domaine.

En 1954, elle décrocha une bourse pour la prestigieuse Royal Academy of Dramatic Art. Actrice diplômée, elle ne décrocha aucun rôle pendant près de trois ans, enchaînant les boulots harassants comme sa mère avant elle.

En 1963, elle fut admise à la Royal Shakespeare Company, où le metteur en scène Peter Brook reconnut son talent. Dans le West End, il lui confia successivement, en 1965, les rôles de Charlotte Corday dans Marat / Sade (qu’elle reprit dans le film de 1967), et d’Ophélie, dans Hamlet. Elle y était, paraît-il, si captivante qu’une influente critique d’alors l’aurait volontiers vu jouer le rôle du prince Hamlet. Cinquante ans plus tard, c’est un peu ce qui se produisit lorsque Glenda Jackson endossa le rôle du Roi Lear, avec moult éloges et lauriers à la clé.

Au cinéma, elle connut la gloire en 1969-1970 dans la très audacieuse adaptation, par Ken Russell, du roman de D.H. Lawrence Women in Love. En jeune femme des années 1920 à l’esprit avant-gardiste, elle était inoubliable — surtout lors de ce numéro de danse hallucinant devant un troupeau de ruminants.

Éprise de propositions risquées, Glenda Jackson retrouva plusieurs fois Ken Russell, notamment en 1971 dans The Music Lovers (La symphonie pathétique), une biographie controversée mais remarquable du compositeur Tchaïkovski, ainsi qu’en 1989, dans The Rainbow, où elle incarnait la mère du personnage qu’elle avait immortalisé dans Women in Love.

La décennie faste

En 1971 toujours, elle triompha au petit écran en Élisabeth 1re dans Elizabeth R, qui demeure l’une des séries les plus adoubées de l’histoire de la télévision britannique. Elle tint simultanément le rôle au grand écran dans Mary, Queen of Scots (Mary, reine d’Écosse) face à Vanessa Redgrave.

Les années 1970 furent en l’occurrence la période la plus faste de Glenda Jackson au cinéma. Elle y alterna avec bonheur les projets artistiquement ambitieux en Angleterre et les productions à visées plus commerciales à Hollywood.

Dans le remarquable drame Sunday Bloody Sunday (Un dimanche comme les autres, 1971), de John Schlesinger, elle campait une femme qui, à l’instar d’un homme gai, entretient une liaison avec un plus jeune homme bisexuel. Dans la pétillante comédie A Touch of Class (Une maîtresse dans les bras… une femme sur le dos !, 1973), qui lui valut son deuxième Oscar de la meilleure actrice, elle essayait en vain d’avoir une aventure avec un homme marié qui n’en vaut finalement pas le coup.

Produites aux États-Unis comme ce dernier film, House Calls (Appelez-moi Docteur, 1978) et Hopscotch (Jeux d’espions, 1980) la virent tous deux donner la réplique à Walter Matthau, avec qui elle forma un duo dépareillé gagnant.

On signalera aussi The Triple Echo (1972), de Michael Apted, où elle en imposait en fermière qui, durant la Deuxième guerre mondiale, cache son amant déserteur en le travestissant. Dans The Maids (1975), de Christopher Miles, d’après la pièce de Jean Genet, Susannah York et Glenda Jackson brillaient en domestiques meurtrières. Sans oublier la méta-fiction The Romantic Englishwoman (Une Anglaise romantique, 1975), de Joseph Losey, dans lequel Glenda Jackson trompe peut-être son époux écrivain (Michael Caine) avec un bel inconnu (Helmut Berger), à moins qu’il ne se fût agi de l’intrigue du nouveau roman du mari…

À cet égard, il est intéressant de noter qu’en dépit de nombreux rôles révélant chez elle une incroyable sensualité, Glenda Jackson ne se considéra jamais comme « désirable ». C’est d’ailleurs, comme elle le confia à Vogue en 2018, l’une des raisons pour lesquelles elle n’envisagea à aucun moment de recourir à la chirurgie esthétique, malgré la pression exercée sur les actrices : « Je ne me suis jamais perçue comme étant physiquement attirante, donc ça ne s’est jamais appliqué à moi. »

Le moment présent

Très militante, Glenda Jackson décida en 1992 que de participer à des manifestations ne suffisait plus. Ainsi brigua-t-elle cette année-là un siège au Parlement britannique sous la bannière travailliste. Elle fut réélue à répétition avant de se retirer en 2015. Comme elle le répéta souvent, elle prit très au sérieux son mandat, refusant d’être à Westminster que pour y faire de la figuration ou suivre bêtement la ligne du parti.

Dans une entrevue de 2020 au journal The Observer où Glenda Jackson se qualifiait de « socialiste antisociale », le journaliste Rich Pelley écrivait en guise d’introduction : « Trésor national de tous les trésors nationaux, [Glenda Jackson] est aussi réputée pour dire le fond de sa pensée que pour partager ses opinions politiques. En effet, en tant que membre élu du parlement travailliste, elle a fameusement menacé de défier [le premier ministre] Tony Blair s’il ne démissionnait pas dans la foulée de l’enquête Hutton sur l’Irak. »

En somme, elle fut une femme coriace, intègre, brillante, et prodigieusement douée. À ce propos, en dépit des innombrables récompenses, elle ne tint jamais son talent pour acquis. Dans Vogue encore, elle concluait en 2018 : « On peut être formidable un soir, mais c’est à recommencer le lendemain, et il est possible que ça ne fonctionne pas. La satisfaction est toujours dans le passé. Le moment présent — le maintenant — est où l’on doit vivre. »