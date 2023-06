«The Flash»: pas d’éclair de génie

Il aura fallu une décennie pour que l’homme le plus rapide de l’univers DC franchisse le mur du son et traverse le grand écran dans un-film-lui-tout-seul. Jamais parcours du combattant n’a été semé d’autant d’épreuves et de pièges que celui de The Flash — qui nous arrive (enfin ?) dans une version signée Andy Muschietti (It, Mama) et mettant Ezra Miller en vedette.

Le long métrage a été annoncé en 2014, sa sortie était prévue pour 2018, au moins trois réalisateurs se sont succédé à sa barre et on ne compte plus le nombre de scénaristes qui ont usé leurs doigts sur le projet. Le résultat a coûté 200 millions à produire. De l’argent qui se voit plus ou moins à l’écran tant les effets spéciaux sont inégaux, parfois impressionnants et parfois moches à pleurer. Quant au budget pour la promotion, il s’élèverait à presque 100 millions. Parce qu’il y a, entre autres, « le problème Ezra Miller » à gérer.

On ne peut nier la force de l’interprète, dont le talent multifacette se décline avec bonheur dans The Flash : son rôle, ou plutôt ses rôles (la distribution compte en effet plusieurs Barry Allen/Flash) l’entraînent aussi bien dans la comédie que dans la tragédie. Mais on ne peut nier non plus que l’artiste est aussi le gros caillou dans les godasses promotionnelles du long métrage, Ezra Miller ayant, ces dernières années, plongé dans une spirale autodestructrice. Condamnation pour voies de fait, arrestation pour introduction par effraction, ordonnances restrictives, accusations de harcèlement de mineures, etc. Assez pour qu’en août Miller s’excuse publiquement et annonce avoir amorcé un traitement pour ses « problèmes complexes de santé mentale ». Ainsi, à part pour l’avant-première hollywoodienne du film, Ezra Miller a brillé par son absence dans toutes les activités entourant la sortie de The Flash.

Pour les initiés, le long métrage marche grosso modo dans les traces des comics de Geoff Johns Flashpoint. Flash retourne dans le passé pour tenter de sauver sa mère et ainsi éviter à son père d’être faussement accusé de meurtre. Sauf que, bien sûr, tout déraille. À la façon d’un Back to the Future où la DeLorean aurait été remplacée par le pouvoir d’un métahumain, Barry se rencontre lui-même, perd ses pouvoirs aux mains (et aux jambes) d’un autre lui-même, croise différents Batman (mention spéciale à Michael Keaton) et Superman (jouissif Nicolas Cage), et une Supergirl qui est l’une des meilleures offrandes du film (chapeau à Sasha Calle : on veut la revoir sous la cape rouge !). Bienvenue dans le multivers DC. À l’arrivée aussi incompréhensible que bien (trop) d’autres.

Du meilleur au pire

Quelques semaines avant la sortie de The Flash, la rumeur s’est mise à chauffer les réseaux sociaux : « L’un des meilleurs films de superhéros jamais réalisés. » La condamnation n’a pas tardé à suivre : on a eu droit à toutes les déclinaisons sur l’air de « le dernier clou dans le cercueil du DC Extended Universe », « un suicide », « droit dans le mur à vitesse grand V ».

Ici, maintenant, la vérité : The Flash n’est pas dans une daube comme l’in(di)gérable Black Adam ou un très joyeux bordel comme Birds of Prey, mais un film de superhéros très, très moyen. À l’image de beaucoup de ce qui se fait ces dernières années au grand comme au petit écran. En plus, ce film trop long et brouillon, qui compte quelques bons et beaux moments, mais qui « s’échevelle » trop souvent, est plombé par sa date de sortie. Non mais, factuellement, quelle mauvaise idée que de le lancer deux semaines après l’excellent Spider-Man: Across the Spider-Verse, dont l’exploration du multivers Marvel est si réussie !

Enfin, en filigrane, l’autre mauvaise idée, elle intuitive : James Gunn (Guardians of the Galaxy), le cinéaste transfuge de Marvel, vient de prendre les rênes du DCEU, qui prend l’eau depuis des lustres ; or Flash, qui peut voyager dans le temps et générer une nouvelle ligne temporelle, est l’outil idéal pour qui veut tout effacer et recommencer. Entre autres avec de nouveaux acteurs ou actrices et de nouvelles trames dramatiques. Est-ce assez pour justifier The Flash ? On dirait bien que, chez DC et Warner, on le croit. Meh…

Flash (V.F. de The Flash) ★★ 1/2 Aventures d’Andy Muschietti. Avec Ezra Miller, Michael Keaton, Sasha Calle, Michael Shannon. États-Unis, 2023, 144 minutes. En salle.