«Coeur de slush»: plonger en amour

Billie (Liliane Skelly, pure incarnation de l’adolescente romantique et naïve), 16 ans, est en retard sur tout le monde, c’est-à-dire qu’elle n’a jamais eu de relations sexuelles ni connu le grand amour. Depuis qu’elle s’est noyée dans les yeux « bleu ciel-tempête-de-neige-stylo-à-bille » du cycliste champion Pierre Forêt (Joseph Delorey, savant mélange d’arrogance et de fragilité), elle ne rêve que de passer une nuit dans ses bras.

En attendant le prince charmant à vélo, Billie carbure à la slush « bleu framboise bleue » et écrit des poèmes sur toutes les surfaces du parc aquatique où elle travaille comme sauveteuse. Ô malheur ! Annette (Camille Felton), sa parfaite soeur aînée, fraîchement larguée par le gérant du parc aquatique, Émile (Jacob Whiteduck-Lavoie), en pince également pour Pierre.

Longtemps confinée aux rôles d’ados, Mariloup Wolfe (Jouliks) semblait destinée à plonger dans l’univers de Sarah-Maude Beauchesne (Au lac D’Amour). N’ayez crainte, son adaptation du premier roman de l’autrice des Fourchettes n’a rien à voir avec À vos marques… party ! de Frédérik D’Amours, auquel elle fait un amusant clin d’oeil. De fait, Coeur de slush, son quatrième long métrage, s’avère tout à fait fidèle à l’essence du roman. Mieux encore, le film réserve quelques surprises à ceux et celles qui connaissent le livre par coeur.

De fait, Sarah-Maude Beauchesne, qui fait ici ses premiers pas comme scénariste, a notamment misé sur la rivalité entre Billie et sa soeur aînée, laquelle apparaissait déjà en filigrane dans le récit narré à la première personne : « Entre soeurs, c’est compliqué et ça ne l’est pas en même temps, c’est de l’amour fou et de l’envie, c’est de l’amour fou et de la douce jalousie. »

En plus de situer l’action au coeur de l’été, permettant dans la foulée d’évacuer tous les adultes, à l’exception de l’attendrissant papa d’Annette et Billie, incarné par l’irrésistible François Létourneau, l’autrice a pu ainsi pimenter les élucubrations amoureuses de sa candide héroïne. Et ramener à l’avant-scène Rosine (Salma Serraji), pas folle de sexe, et Juliette (Vivi-Anne Riel), qui en pince pour Annette et profite de chaque occasion pour dénoncer le patriarcat.

Billie suivait l’été

De son côté, Mariloup Wolfe a su tirer profit des diverses structures qu’offrait le parc aquatique, devenant de jour le théâtre des rigolades et babillages entre amies et de nuit le refuge douillet pour l’ado au coeur brisé. Pour ce qui est des passages poétiques du roman, la réalisatrice a composé de jolis tableaux aquatiques, lesquels traduisent les humeurs et les rêveries de la jeune fille. Entre les scènes où se font sentir la langueur de l’été et le temps suspendu, ces moments apparaissent comme des bulles de fraîcheur. Notons l’audacieux tableau onirique illustrant les premières règles de Billie. Et vlan pour qui les menstruations sont encore un tabou !

Bercé par le charme intemporel des chansons de Pierre Lalonde (C’est le temps des vacances), des Turtles (Happy Together, sur laquelle on a droit à une charmante balade à vélo) et de Joe Dassin (Et si tu n’existais pas, chanson fétiche des parents de Pierre),Coeur de slush n’est pas une friandise sucrée aux couleurs acidulées dont on gave les ados. À l’instar du roman original, paru chez Hurtubise en 2014, on y aborde avec finesse, humour et de manière décomplexée la sexualité. De la même manière, on y traite de la notion de consentement, d’identité et d’orientation sexuelle, ainsi que du poids symbolique de la virginité.

Dirigeant de main de maître ses jeunes acteurs, Mariloup Wolfe peut se targuer d’avoir mis en scène un moment délicat dans la vie d’une jeune fille où pudeur, gaucherie et désir se succèdent avec un naturel confondant. Rien que pour cette scène d’une belle justesse, tournée avec la complicité de la coach d’intimité Roxane Néron, Coeur de slush devrait être vu par tous les ados — et parents d’ados — pour avoir démontré que, lors de la première fois, on ne se fait pas son cinéma.

Coeur de slush ★★★ 1/2 Comédie sentimentale de Mariloup Wolfe. Avec Liliane Skelly, Camille Felton, Joseph Delorey, François Létourneau, Salma Serraji, Vivi-Anne Riel et Jacob Whiteduck-Lavoie. Québec, 2023, 115 minutes. En salle.