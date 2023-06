«Past Lives»: un amour à contretemps

À 12 ans, Nora et Hae Sung ont un premier rendez-vous amoureux. Leur complicité est évidente. Or, Nora quitte peu après la Corée du Sud pour le Canada avec ses parents. Douze ans plus tard, les deux jeunes adultes renouent grâce aux réseaux sociaux. Elle habite New York, où elle aspire à être dramaturge, tandis qu’il termine à Séoul ses études en ingénierie. C’est comme s’ils s’étaient parlé la veille.

Troublée par cette relation virtuelle qui n’est pas amoureuse, mais assurément plus qu’amicale, Nora prend un pas de recul. Douze autres années passent… En partie inspiré par la vie de la cinéaste Celine Song, Past Lives est un récit d’amour impossible d’une délicatesse et d’une subtilité inouïes.

Dramaturge comme son héroïne, Celine Song a construit de merveilleux personnages à qui elle a écrit des dialogues pleins d’acuité, et dont le réalisme se colore volontiers de poésie. Lorsque Hae Sung se souvient que Nora pleurait tout le temps, enfant, elle lui rappelle qu’il était le seul à pouvoir la consoler. Elle affirme ne plus pleurer désormais. « Pourquoi ? » demande-t-il. « Quand nous avons immigré, je pleurais beaucoup, mais tout le monde s’en fichait, alors j’ai arrêté. »

Entre Nora et Hae Sung, c’est comme si l’heure était en permanence à la confidence…

Tout du long, Celine Song pose tout un tas de questions fascinantes par la bouche de ses personnages. Il y a par exemple cette scène où Hae Sung demande à Nora si, advenant qu’elle ne soit pas partie de Séoul, ils se seraient selon elle mariés ou pas. Puis séparés, ou pas. Ils ne le sauront jamais. Dès lors, leurs échanges sont empreints d’une note de regret, voire de mélancolie, d’autant plus difficile à chasser qu’elle ne repose sur rien de tangible.

Et Nora d’épouser Arthur, un auteur qu’elle aime sincèrement, et avec qui elle a beaucoup en commun… À l’inverse, Hae Sung et elle sont toujours aux antipodes. Quand elle était une étudiante studieuse et ambitieuse, il faisait la fête entre les cours. À présent, elle est plus décontractée qu’autrefois, et lui, plus coincé.

Pour autant, lorsqu’ils finissent par être en présence l’un de l’autre, cette connexion invisible qui les unit est palpable. C’est inavouable, mais irrépressible. C’est compliqué. Douloureusement compliqué.

Images exquises

Bien que Past Lives soit son premier film, Celine Song démontre une maîtrise peu commune du langage cinématographique. Son sens de l’image est exquis : tous ces panoramas urbains nocturnes, ce crépuscule champêtre aux cieux pastel avec silhouettes en contrejour, un clin d’oeil à Gone with the Wind (Autant en emporte le vent)… 

En un crescendo parfait, Celine Song réussit à traduire la tension amoureuse à l’oeuvre au moyen de compositions parlantes, comme ce gros plan des mains de Nora et Hue Sung qui se touchent presque, mais pas tout à fait, dans le métro : c’est électrique. Cet instant, bref mais signifiant, est superbement amené, alors qu’on aperçoit à l’arrière-plan Nora et Hue Sung à travers un hublot de wagon, lui-même encadré par un autre hublot, au premier plan.

Ce motif de mise en abîme est récurrent dans le film. Cela devient métanarratif lorsqu’Arthur, le conjoint de Nora, note que dans un récit classique, il serait l’antagoniste qui empêche les protagonistes de vivre leur histoire d’amour. La réponse de Nora, qu’on taira, constitue une manifestation supplémentaire de la sensibilité de Celine Song.

On relèvera en outre qu’Arthur et Hue Sung s’avèrent des personnages masculins d’une maturité émotionnelle comme on en voit souvent dans la vie, mais rarement au cinéma.

Tristesse et catharsis

Dans un film hollywoodien, on saurait comment tout cela va s’enchaîner et se conclure. Sauf que Past Lives n’est pas un film hollywoodien, et que rien n’y est convenu ou prévisible. C’est un film juste, vrai, et surtout follement romantique ; un film qui, à défaut d’une meilleure formule, est honnête dans sa manière de susciter des émotions.

D’ailleurs, sans trop en dire, on précisera qu’à un moment, Nora se laissera de nouveau aller à pleurer. Impossible de ne pas l’imiter. C’est triste, mais cathartique. C’est compliqué. Magnifiquement compliqué.

Past Lives (V.O.) ★★★★★ Drame sentimental de Celine Song. Avec Greta Lee, Teo Yoo, John Magaro, Moon Seung-ah, Leem Seung-min. États-Unis, 2023, 106 minutes. En salle.