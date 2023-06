«Les enfants des autres»: mère de tout le monde et de personne

La jeune quarantaine, Rachel mène une existence qui la satisfait assez. D’un dévouement infini dans son métier d’enseignante, elle s’estime épanouie. Ouverte à l’amour sans le chercher à tout prix, elle rencontre Ali, avec qui le courant passe tout de suite. Il en va de même avec la fille de ce dernier, Leila, cinq ans. Or, tandis que le nouveau couple tente en vain d’avoir un enfant, la présence d’Alice, l’ex avec qui Ali est resté en bons termes, se fait plus assidue. Portrait de femme unique en son genre, en cela qu’on n’en a guère vu de semblable au cinéma, Les enfants des autres est une merveille.

D’une justesse de chaque instant dans le rôle de Rachel, Virginie Efira, qui a remporté le prix Lumière de la meilleure actrice pour son interprétation, y est pour beaucoup. La vedette des films Victoria, Adieu les cons et Benedetta compose en effet un personnage entier et vrai de femme dont le désir croissant de maternité est en butte à une succession de coups du destin.

Parce qu’elle dégage une intelligence et une lucidité évidentes, une chaleur humaine également, Virginie Efira rend captivant chacun des petits et grands bouleversements qui surviennent en cours de récit.

Un récit, en l’occurrence, très autobiographique, comme nous l’indiquait en entrevue la réalisatrice et scénariste Rebecca Zlotowski. D’où, à n’en pas douter, cette impression d’absolue authenticité qui se dégage du film.

Par son ton et sa direction d’acteurs, Les enfants des autres rappelle par moments le souvenir heureux des derniers films de feu Claude Sautet, comme Un coeur en hiver et Nelly et Monsieur Arnaud. À cet égard, celui de Rebecca Zlotowski appartient à un certain cinéma français, foncièrement intimiste et profondément « auteuriste » — une école quelque peu délaissée, hélas.

Écriture fine

L’écriture de la cinéaste s’avère particulièrement fine. Jamais convenues ou relevant de lieux communs, les situations tombent sous le sens, d’un réalisme « comme dans la vie ». On croit en outre toujours aux personnages, à leurs actions et motivations, notamment parce que les clichés sont absents de l’équation.

À titre d’exemple, Alice, ancienne compagne d’Ali et mère de Leila, n’est pas la figure sibylline qu’une majorité de films aurait privilégiée. Chiara Mastroianni lui confère une vulnérabilité fort touchante, surtout lors d’un échange honnête entre Alice et Rachel.

Rachel qui, de par sa nouvelle relation de couple, accède à un rôle de belle-mère qui ne fait qu’exacerber son désir d’enfanter. Or, là encore, le film de Rebecca Zlotowski refuse la facilité. Loin de suggérer qu’une femme ne s’accomplit réellement qu’en devenant mère, Les enfants des autres montre au contraire les limites de cette thèse traditionaliste, voire réactionnaire.

À la fin, comme Rachel, on prend conscience que, bien souvent, le sentiment d’accomplissement dépend de ce sur quoi l’on choisit de focaliser son attention. Tombent les oeillères, et le voici qui se manifeste là où on ne l’attendait pas…

Les enfants des autres ★★★★ Drame de Rebecca Zlotowski. Avec Virginie Efira, Roschdy Zem, Victor Lefebvre, Chiara Mastroianni. France, 2022, 103 minutes. En salle.