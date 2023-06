«Indiana Jones and the Dial of Destiny»: Harrison Ford en impose encore

Sorti en 1981, Raiders of the Lost Ark (Les aventuriers de l’Arche perdue) demeure l’une des superproductions les plus influentes qui soit. Action trépidante, aventure exotique, romance juste ce qu’il faut, humour bon enfant, effets spéciaux de pointe : tout était là, parfaitement dosé. Depuis, on tente souvent, en différents contextes narratifs, de reproduire cette recette gagnante, parfois avec succès, généralement en vain. Cinquième film de la saga au long cours, Indiana Jones and the Dial of Destiny (Indiana Jones et le cadran de la destinée) tombe pour sa part dans un entre-deux. Harrison Ford y est de retour, très en forme, mais l’absence pour la première fois de Steven Spielberg derrière la caméra se fait sentir.

En théorie, tous les éléments sont réunis pour un ultime chapitre enlevant, et il l’est par moments. Le film commence d’ailleurs sur les chapeaux de roues, ou plutôt à fond de train, en 1944, avec un duel entre Indiana Jones (Ford, rajeuni grâce à la magie du numérique) et un nazi, Jurgën Voller (Mads Mikkelsen, monotone pour avoir trop les méchants), sur un convoi ferroviaire. L’enjeu : un mystérieux dispositif conçu jadis par Archimède.

Après ce prologue, on se transporte 25 ans plus tard, en 1969. Dans son petit appartement new-yorkais, Indie contemple, un café arrosé de whisky à la main, une retraite et un divorce dont il ne veut pas. À l’évidence, le septuagénaire est mûr pour une dernière aventure.

Arrivant à point nommé, sa filleule Helena (fabuleuse Phoebe Waller-Bridge, créatrice et vedette de la série Fleabag) l’entraîne dans la quête de la moitié manquante du fameux dispositif. Voici donc le vieil homme ronchon et la jeune femme à la répartie redoutable lancés de par le vaste monde.

De son côté, Voller a été enrôlé par le gouvernement américain, comme nombre d’anciens scientifiques nazis, afin de travailler sur le programme spatial de la NASA. Or, Voller n’a pas renoncé à mettre la main sur le dispositif. Et pour cause : cette espèce de cadran jadis brisé en deux permettrait de remonter le temps. Voller étant de toute évidence un mégalomane, une course contre la montre s’engage.

La suite est faite de poursuites, de périls divers évités in extremis, de fausses pistes, de changements d’allégeances, sans oublier cet objet à l’aura magique, etc. En somme : tout ce que l’on attend d’un film mettant en scène Indiana Jones.

Du côté de la démesure

Le problème est qu’on sent grincer la mécanique et les rouages, bien plus que dans le précédent Indiana Jones and the Kingdom of the Cristal Skull (Indiana Jones et le royaume du crâne de cristal). Le récit a été écrit par quatre scénaristes, et le résultat tient de l’assemblage. Dans Raiders of the Lost Ark, en particulier, mais aussi dans Indiana Jones and the Last Crusade (Indiana Jones et la dernière croisade), et, dans une moindre mesure, dans Indiana Jones and the Temple of Doom (Indiana Jones et le Temple maudit, qui a mal vieilli à maints égards), il y avait une réelle fluidité narrative à l’oeuvre.

Ici, on coche des cases, on fait des clins d’oeil et on rend des hommages. On veut faire « à la manière de » Spielberg, mais tout en tirant le film du côté de la démesure caractéristique des désormais plus populaires blockbusters de Marvel.

Ainsi le talentueux mais impersonnel James Mangold, derrière Walk the Line, Wolverine et Logan, essaie-t-il de recréer sans y parvenir tout à fait cet émerveillement empreint de nostalgie propre aux originaux, tout en succombant à une surenchère d’effets visuels qui rend plusieurs passages artificiels.

Parlant des effets spéciaux : le rajeunissement numérique d’Harrison Ford, lors du prologue, est épatant. En revanche, le reste de l’imagerie générée par ordinateur se révèle d’inégale tenue. Le film est souvent dénué de tangibilité. C’est désincarné. Certes datés, les miniatures et autres trompe-l’oeil des trois premiers films possédaient une dimension physique.

Éternel retour

Le dénouement, outre qu’il s’éternise, à l’instar de cette poursuite en tuk-tuk à Tanger, pousse le bouchon fantastique trop loin — même après les extraterrestres du précédent opus.

En l’état, Indiana Jones and the Dial of Destiny est de son temps, pour demeurer dans la thématique du film : c’est divertissant, mais oubliable. Contrairement au film originel.

Peut-être, après tout, l’heure de la retraite est-elle venue. D’autant qu’il faut mentionner que, passé ce troisième acte laborieux, la toute dernière scène s’avère un parfait point final. Et encore, ce n’est que parce qu’on y convoque explicitement le souvenir de Raiders of the Lost Ark. C’est ce qu’on appelle un éternel retour.

Indiana Jones et le cadran de la destinée (V.F. de Indiana Jones and the Dial of Destiny) ★★★ Aventure de James Mangold. Avec Harrison Ford, Phoebe Waller-Bridge, Mads Mikkelsen John Rhys-Davies Antonio Banderas, Toby Jones. États-Unis, 2023, 154 minutes. En salle dès le 30 juin.