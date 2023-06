«Elemental»: bouillante fluidité amoureuse

S’il est un dicton en usage dans la comédie romantique, c’est bien « les contraires s’attirent ». En effet, les personnages que tout oppose, voire qui ne peuvent se sentir, mais qui sont irrésistiblement attirés l’un par l’autre, sont des incontournables du genre. On dira alors de ces amoureux improbables qu’ils sont, pour citer un autre dicton, « comme l’eau et le feu ».

Pour son film Elemental (Élémentaire), la nouvelle animation de Pixar, Peter Sohn a eu l’idée de prendre ces deux expressions au pied de la lettre en créant un monde habité par des représentants des quatre éléments que sont l’air, la terre, l’eau et le feu.

On suit Ember, issue du peuple du feu, qui tient avec ses parents l’épicerie familiale, sise dans le quartier chaud d’Element City. À la retraite de son père, Ember doit reprendre l’entreprise. Désireuse d’être « une bonne fille », des mots qui reviennent souvent dans le film, la jeune femme n’a jamais remis en question ce futur tracé d’avance. Comme elle le confie à un moment : « Mes parents ont tout sacrifié pour venir ici, c’est normal que je me sacrifie à mon tour. »

Prompte à des bouffées de colère qui la font — littéralement — exploser, Ember fait un jour fendre les tuyaux au sous-sol de l’épicerie. Du dégât d’eau émerge Wade.

À l’inverse d’Ember, qui a la mèche courte, Wade suit le courant, flottant d’un emploi à l’autre. Sauf qu’il est en ce moment inspecteur municipal… Voici donc l’avenir de l’épicerie compromis par diverses infractions.

Bref, non seulement Ember et Wade n’ont-ils rien en commun, mais ils ont par surcroît toutes les raisons d’être en conflit. Il n’empêche, Wade est presque instantanément fasciné par Ember, qui, elle, insiste sur l’idée qu’une histoire entre eux, entre l’eau et le feu, est impossible : elle pourrait le faire s’évaporer, il pourrait l’éteindre.

Un Pixar moyen

À sa face même, la trame principale est très convenue et très prévisible. Le volet familial auprès des parents d’Ember est plus intéressant et rehausse le niveau d’intérêt. Peter Sohn s’est en l’occurrence inspiré du parcours de ses propres parents, arrivés de la Corée du Sud dans les années 1970 dans une New York certes pluriculturelle, mais aux iniquités marquées d’un secteur de la ville à l’autre.

Métaphore aidant, le film devient ainsi une ode sentie au multiculturalisme.

Dommage qu’on reste, sans mauvais jeu de mots, en surface du côté de la famille nantie de Wade — le peuple de l’eau domine la métropole, mais cet aspect, après avoir été mentionné, n’est pas développé. Le peuple de la terre est quant à lui fort peu développé, autant narrativement que visuellement. Celui de l’air l’est à peine plus : heureusement, il y a cette orageuse fonctionnaire municipale, qui se prend de sympathie pour les tourtereaux.

Si Elemental se laisse regarder sans déplaisir, il manque au film ce supplément d’imagination débridée caractéristique des meilleurs crus de Pixar, tels Toy Story 1 et 2 (Histoire de jouets 1 et 2), Finding Nemo (Trouver Nemo), Wall-E, Inside Out (Sens dessus dessous) ou Up (Là-haut). Quoiqu’en animation, un Pixar moyen demeure au-dessus de la moyenne.

Et puis, il est des instants où la magie est au rendez-vous, comme lorsque Wade trouve le moyen de permettre à Ember d’effectuer un périple sous-marin. On pense également à ce passage tout simple où, rentrant d’un rendez-vous secret avec Wade, Ember passe sous un viaduc d’où s’écoulent des cascades d’eau… Lumières et couleurs iridescentes enchantent. D’ailleurs, sur le plan technique, Elemental, qui a coûté 200 millions de dollars américains, est une réussite indéniable.

Il en va hélas autrement du scénario, bizarrement construit. On a droit à un prologue à la Up, à une poignée de retours en arrière plus ou moins bien intégrés, à une découverte tardive d’une vraie passion chez Ember… Tout cela ponctué de beaucoup d’explications par l’entremise du dialogue ; c’est très chargé.

En fait, le problème du film se résume à un curieux paradoxe : une intrigue principale simpliste, mais racontée de manière alambiquée. Même dans le contexte d’un récit amoureux de « contraires qui s’attirent », il s’avère que ce contraste-là n’est pas toujours heureux.

Élémentaire (V.F. d’Elemental) ★★★ Animation de Peter Sohn, États-Unis, 2023, 103 minutes. En salle dès le 16 juin.