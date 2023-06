«Radio Metronom»: la jeune fille et la police secrète

L’action se déroule à Bucarest, en 1972. Depuis sept ans, le régime de Ceaucescu gruge les libertés individuelles et assied son totalitarisme. Ana, la jeune héroïne de Radio Metronom, en fera le douloureux apprentissage, alors que son premier chagrin d’amour se transformera en premier grand désillusionnement. Lauréat du prix de la mise en scène dans la section Un certain regard, à Cannes, le film d’Alexandru Belc éblouit et terrifie à égales mesures.

Visuellement, Radio Metronom se révèle en effet superbe. Hormis les plans minutieusement composés mais jamais jusqu’à l’ostentation, le travail sur la lumière est admirable. Celui sur la couleur l’est tout autant. Le rouge apparaît pourpre et le bleu, turquoise : la palette est ainsi refroidie, en phase avec l’époque et les événements dépeints. Il faut dire qu’en s’assurant la collaboration du directeur photo Tudor Vladimir Panduru (le récent R.M.N., de Cristian Mungiu), Alexandru Belc s’assurait une facture exemplaire.

Quant à la terreur, elle n’émane pas de quelque élan horrifique, mais plutôt de l’atmosphère sourdement désespérée que le cinéaste forge méthodiquement, à l’instar du régime dictatorial en toile de fond qui resserre toujours un peu plus son emprise sur la population — et sur Ana.

Ana que l’on rencontre alors que son petit-ami Sorin lui annonce son départ prochain. Le coeur brisé, Ana se rend le soir même à une fête clandestine chez une amie où Sorin doit venir. Alors qu’Ana est obnubilée par l’idée de retenir son amoureux, ses camarades parlent d’une lettre, ou déclaration, qu’ils entendent faire parvenir en douce à Radio Free Europe, qu’ils écoutent alors illégalement.

Mais voici que, alertée de la tenue de cette innocente fête, peut-être par un « bon citoyen » délateur, qui sait, la Securitate embarque tout le monde.

À force d’usure

Le film comporte trois actes nets, soit la soirée où l’on peut observer à loisir ces adolescentes et adolescents qui essaient simplement d’avoir du plaisir, d’avoir leur âge, puis les interrogatoires subséquents dans les locaux de la police secrète roumaine, et enfin, les lendemains ambigus d’Ana.

La seconde partie, anxiogène, rend compte d’un régime qui annihile le moindre début de commencement de rébellion auprès d’une jeunesse qui doit être « cassée » tôt afin qu’elle n’ait pas envie de se révolter plus tard. Violence, menaces, pressions, tractations visant à soutirer des dénonciations… Quand les autorités faillissent, les parents sont mis à contribution dans l’espoir de voir épargner leur progéniture, quitte à sacrifier les autres jeunes de la bande : chacun pour soi, diviser pour mieux régner, etc.

Or, elle qui n’avait semblé jusque-là n’en avoir que pour sa petite personne, Ana s’avère la plus braquée contre les manoeuvres et méthodes de la Securitate. Ce qui la pousse à faire un aveu, un seul, qui bouleversera la suite des choses.

Il en résulte un portrait poignant : celui d’une jeune fille insouciante qui acquiert à la dure une lucidité prématurée. Il faut dire que Mara Bugarin, qui incarne Ana, est extraordinaire. D’abord boudeuse, butée, puis hagarde, l’évolution de son expression est fascinante.

Avec un sens critique aiguisé, Radio Metronom montre aussi comment des gens prisonniers d’un système toxique en viennent parfois, à force d’usure, à se faire les complices de leurs tortionnaires.

Radio Metronom (V.O. s.-t.f.) ★★★★ Drame social de Alexandru Belc. Avec Mara Bugarin, Şerban Lazarovici, Vlad Ivanov, Mihai Călin, Mara Vicol. France, Roumanie, 2022, 102 minutes. En salle.