«Montréal Girls»: laisse tomber les filles

Quinze ans après le long métrage documentaire Rockabilly 514, plongée dans l’univers rockabilly montréalais signée avec Mike Wafer, la cinéaste d’origine salvadorienne Patricia Chica signe son premier long métrage de fiction, Montréal Girls, où elle s’intéresse une fois de plus à la faune nocturne de sa métropole d’adoption. Cette fois-ci, elle le fait avec la collaboration du scénariste d’origine égyptienne Kamal John Iskander.

Venu d’Égypte afin d’étudier en médecine à Montréal pour plaire à son père (Chadi Alhelou), Ramy (Hakim Brahimi, Étéocle dans Antigone, de Sophie Deraspe) vit chez son oncle Hani (Manuel Tadros), bienveillant père de substitution, et son cousin Tamer (Jade Hassouné), musicien punk. Or Ramy rêve de poésie, passion que lui a transmise sa mère (Natalie Tannous), décédée depuis peu d’un cancer, qui apparaît dans nombre de flash-backs redondants.

Peu motivé à suivre ses cours, l’étudiant se laisse entraîner par Tamer dans les bars underground, où il observe avec fascination une faune nocturne insoupçonnée. Attiré par l’énigmatique Sophia (Nahéma Ricci), qui organise des soirées de poésie au Quai des brumes avec le pédant Phénix (Guillaume Rodrigue), Ramy en pince bientôt pour la blonde Désirée (Jasmina Parent), photographe pansexuelle, et, surtout, la ténébreuse Yaz (Sana Asad), promotrice de spectacles de musique farouchement indépendante. À défaut de trouver l’amour dans leurs bras, Ramy pourrait enfin trouver sa véritable vocation.

C’est du point de vue d’un jeune immigrant que Patricia Chica et Kamal John Iskander nous invitent à découvrir Montréal et son charme estival, de jour comme de nuit. En mobylette ou à pied, le candide Ramy pose un regard ébloui sur les grandes artères de Montréal, telles Saint-Denis et Saint-Laurent, ainsi que sur ses endroits les plus emblématiques, dont le belvédère du mont Royal, le square Saint-Louis et le fleuve. Vers la fin du film, on nous offre même un aperçu de la métropole dans sa splendeur automnale.

Au-delà de ses jolies cartes postales et de ses plages musicales vitaminées qu’on étire jusqu’à plus soif, où l’on nous fait entendre les Breastfeeders (Martin Dubreuil, alias Johnny Maldoror, nous fait la grâce d’une apparition éclair dans la peau d’un homme sage), Bloodshot Bill (vu dans Rockabilly 514) et des chansons punk originales de David Deïas (notamment des Breastfeeders et de The Men in Gray Suits), Montréal Girls se veut un portrait métissé de la ville, où l’on passe aisément d’une langue à l’autre, où foisonne l’offre culturelle, où l’on vit librement sa sexualité.

Dans leur volonté de signer une sincère lettre d’amour à leur ville d’accueil, la réalisatrice et le scénariste ont négligé d’étoffer leur récit initiatique aux airs de déjà-vu sur fond de deuil et de poésie naïve, où les enjeux dramatiques familiaux et sentimentaux apparaissent bien légers et la conclusion, télégraphiée. Demeure une distribution investie, talentueuse et charismatique qui contribue à faire de Montréal Girls un drame de moeurs agréable à défaut d’être mémorable.

Montréal Girls ★★ 1/2 Drame de moeurs de Patricia Chica. Avec Hakim Brahimi, Jade Hassouné, Manuel Tadros, Jasmina Parent, Sana Asad et Nahéma Ricci. Canada (Québec), États-Unis, 2023, 94 minutes. En salle.