Le Québec adresse un dernier adieu à Michel Côté, exposé en chapelle ardente à Montréal

« Digne, fort et heureux » face à la mort, Michel Côté continue de recevoir une déferlante d’amour du public québécois. Des dizaines d’admirateurs ont rendu jeudi un dernier hommage au populaire comédien décédé le 29 mai dernier. Le mythique acteur a été exposé en chapelle ardente en compagnie de sa famille proche.

Son fils, Maxime LeFlaguais s’est présenté solennellement devant la presse au lendemain des funérailles intimes, et avant le début de la cérémonie funèbre au Monument-National.

« Il n’a pas souffert », a soufflé Maxime LeFlaguais. « Il m’a appris comment mourir. C’est ça qu’il m’a laissé comme grand héritage à ce moment-là. Mourir avec dignité, fort, heureux. Il nous a dit qu’il était content de sa vie. […] Il est parti super fier de nous. »

Lui-même acteur, transpirant le charisme de son père, Maxime LeFlaguais n’a pu se retenir de verser dans l’humour qui caractérise sa famille. « Il n’a pas demandé des funérailles nationales — mon père aurait sûrement préféré que cet argent-là aille à la santé et en éducation », a-t-il souligné, le sourire dans sa voix endeuillée.

Le parlement québécois placera tout de même son drapeau en berne pour l’acteur né en 1950. Michel Côté sera également décoré au grade de chevalier de l’Ordre national du Québec à titre posthume, le 21 juin.

Quelle est la clé du succès de Michel Côté ? Un journaliste a lancé la question.

« Son body », a blagué son fils du tac au tac. « J’ai vu des photos de lui à 40 ans… Il était bien bâti. J’envie un peu mon pops. »

Plus sérieusement, « il a appris à voir l’extraordinaire dans l’ordinaire. Et dans les gens qui se trouvent extraordinaires, il y a souvent des choses bien ordinaires. » Et puis, il avait l’oeil de l’artiste. « Il avait une vision d’ensemble du projet et les réalisateurs, les producteurs, le sentaient. Ils le mettaient à profit. »

Sans oublier le rôle social de l’acteur, un grand legs du comédien.

« Le dernier film était-tu bon, pas bon ? C’est plus que ça. Les acteurs forment un miroir de notre société. Tous les projets que les artistes font, ce que les artisans font, c’est un miroir pour le peuple. Pour qu’ils puissent rire de ses défauts ou savourer ses qualités. »

« Une partie du Québec part avec lui »

« Une partie du Québec part avec lui », laisse tomber Lise Thériault, une amatrice venue rendre un dernier hommage au comédien qu’elle chérissait tant. « C’était un monument. Il nous a fait rire, pleurer aussi », dit-elle avant d’étouffer un sanglot. « Le Québec a besoin de ça. Son humanité transperçait l’écran. »

Comme elle, des dizaines de personnes se sont pressées aux abords du Monument-National pour offrir leurs condoléances à la famille réunie devant le cercueil fermé. Un drapeau du Lac-St-Jean complétait le décor pour le défunt originaire d’Alma.

« Je l’ai déjà rencontré. Il était tellement charmant, tellement gentil. Pas snob pour  cinq sous. Il était comme un frère, un cousin. Il nous a touchés dans tout ce qu’il a fait », soupire Marise Brault, rencontrée dans la file.

Le public est invité à porter ces derniers hommages à Michel Côté au Monument-National ce jeudi de 13 h à 17 h et de 18 h à 21 h.