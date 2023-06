«L’ombre des corbeaux»: une histoire canadienne

Entre 1831 et 1996, quelque 150 000 enfants autochtones ont été arrachés à leur famille et envoyés dans des pensionnats tenus par des communautés religieuses à travers le Canada. Personnage principal de L’ombre des corbeaux, Aline Spears (Grace Dove), Crie que l’on suit de l’âge de 9 ans (Summer Testawich) à 86 ans (Carla Rae), n’a jamais existé. Or les humiliations, les mauvais traitements et les agressions sexuelles qu’elle a subis dans l’un de ces établissements, qui visaient à « tuer l’Indien dans le coeur de l’enfant », s’inspirent de faits bien réels.

« Pour créer Aline, je me suis inspirée d’histoires de ma famille, raconte la scénariste et réalisatrice métisse Marie Clements (Red Snow, The Road Forward) en entrevue virtuelle. J’ai une mère et des tantes extraordinaires qui sont allées dans des pensionnats pour Autochtones ; leurs expériences ont été la pierre de touche de L’ombre des corbeaux. Dans chaque famille, ces histoires remontent à la surface, et c’est ainsi que nous en sommes venus à mieux comprendre ce que les Autochtones avaient dû endurer et combien de temps ils ont gardé ça pour eux. »

Même le titre lui a été, pour ainsi dire, soufflé par sa mère lorsque cette dernière vivait ses derniers jours : « À l’hôpital, il y avait un prêtre qui allait de chambre en chambre pour demander aux patients s’ils voulaient recevoir l’extrême-onction. Chaque jour, nous entendions ses souliers noirs marteler le sol ; lorsqu’il entrait dans la chambre, ma mère faisait semblant de dormir. Le manège a duré quelques jours. La dernière fois qu’il est venu, elle a dit : “Ils sont exactement comme les corbeaux, ils viennent toujours vous voir lorsque vous êtes au plus bas.” J’ai alors fait le lien avec les soutanes des prêtres et les voiles des religieuses, qui devaient être impressionnants aux yeux des jeunes pensionnaires. »

Afin de relater le destin d’Aline, qui s’enrôlera dans l’armée canadienne, où elle rencontrera son futur mari, Adam Wallach (Phillip Lewitski), avec qui elle aura deux enfants qui l’aideront à se rendre jusqu’au Vatican dans l’espoir d’obtenir des excuses de l’Église catholique, Marie Clements a opté pour un récit non linéaire.

« Cette structure était inhérente à ma façon de voir l’histoire et s’est donc imposée naturellement dès l’écriture du scénario. C’était ma façon de montrer comment les traumatismes agissent sur nous et comment ils ressurgissent sans prévenir au cours de notre existence. C’était très important pour moi d’approcher les traumatismes de cette façon, car c’est faux de penser que ce qui s’est passé il y a très longtemps n’a aucun impact sur notre présent. Les traumatismes font partie de nous. »

Au départ, L’ombre des corbeaux devait être une minisérie de quatre épisodes que Marie Clements avait proposée à CBC. En cours de route, celle-ci s’est étoffée d’un cinquième épisode. Puis, afin de s’assurer d’obtenir du financement, la réalisatrice a eu l’idée d’en faire une version pour le cinéma. À l’instar des Plouffe (1981), de Gilles Carle, de Bonheur d’occasion (1983), de Claude Fournier, des Tisserands du pouvoir (1988), du même cinéaste, L’ombre des corbeaux se décline donc en long métrage, en salle depuis vendredi, et en minisérie, laquelle sera diffusée en septembre sur CBC puis sur ICI Télé avant d’être disponible sur les plateformes ICI Télé et Présences autochtones.

« Je voulais que nous ayons deux histoires qui se font écho. Je ne savais pas que cela s’était fait du côté francophone dans les années 1980 et je n’avais jamais vu ça du côté anglophone. Le seul exemple que je connaissais à l’époque, c’était Carlos, d’Olivier Assayas. Disons que l’expérience a été athlétique. C’était génial de pouvoir raconter toute cette histoire en cinq épisodes pour la télé, mais ensuite, il fallait la repenser et la découper afin qu’elle tienne en deux heures pour le cinéma. Comme créatrice, c’était un grand défi et je me sens privilégiée qu’on m’ait permis de le faire. »

Destin brisé

Protégée du jeune frère Thomas (Jonathan Whitesell), qui lui enseigne la musique, Grace est promise à une carrière de pianiste de concert. Pour le bon plaisir du père Jacobs (Rémy Girard), qui aime exhiber les talents de la fillette aux dignitaires lors de soupers copieux, Grace est exemptée de certaines activités. Au grand dam de soeur Ruth (Karine Vanasse), qui met cruellement fin aux rêves de l’enfant prodige, qui vivra encore bien des cauchemars, dont la perte d’un petit frère, disparu prématurément, comme le seraient 6000 enfants autochtones.

D’ailleurs, en mai 2021, 215 sépultures anonymes ont été découvertes au pensionnat de Kamloops, en Colombie-Britannique, où a été tourné L’ombre des corbeaux. « Les découvertes près des pensionnats ont prouvé que toutes ces histoires d’enfants disparus sans laisser de traces étaient bien vraies. Que nous soyons autochtones ou allochtones, nous partageons ces histoires que nous n’avons pas apprises à l’école. Il n’y avait aucun conférencier pour en parler, ni de livres à ce propos ; jusqu’à l’université, personne n’était informé sur l’histoire des Autochtones. C’est un réel manque, et pas seulement pour les Autochtones, de ne pas connaître la vérité. Nous, Autochtones et allochtones, nous sommes fait mentir sur notre histoire. »

Avec le directeur photo Vince Arvidson ainsi que les compositeurs Wayne Lavallee et Jesse Zubot, Marie Clements s’est assurée de pouvoir illustrer l’esprit autochtone. « À l’image, nous souhaitions que les spectateurs ressentent le sentiment d’appartenance des personnages à leurs terres, le sentiment de liberté qu’ils ressentaient avant d’être enlevés et fait prisonniers. Avec la musique, qui fusionne le sens du rythme autochtone à celui de la musique classique européenne, nous voulions créer un code qui traduise ce pouvoir de se transporter d’un lieu à l’autre et de s’évader grâce à l’imaginaire, ce qui a permis à nos familles, nos ancêtres, de survivre. »

Fière de s’être entourée d’artisans autochtones et d’avoir réuni des acteurs autochtones de cinq générations, Marie Clements dévoile que cette histoire qu’elle portait en elle depuis une dizaine d’années est devenue un devoir de mémoire pour tous ceux qui y ont contribué. Même pour ceux qui y ont endossé des rôles ingrats.

« J’ai eu la chance de travailler avec de grands acteurs allochtones ; je sens qu’ils ont gracieusement accepté de jouer des personnages qui n’ont rien à voir avec eux et ont compris une part d’humanité qu’ils n’avaient jamais ressentie. Je reconnais qu’ils avaient la lourde responsabilité de représenter ces personnages, et ils y ont mis tout leur talent et leur art afin de raconter avec nous cette histoire canadienne », conclut Marie Clements.

Le film L’ombre des corbeaux est en salle depuis le 2 juin.

L’ombre des corbeaux (V.F. de Bones of Crows) Drame de Marie Clements. Avec Grace Dove, Phillip Lewitski, Carla Rae, Summer Testawich, Rémy Girard, Karine Vanasse et Jonathan Whitesell. Canada, 2022, 124 minutes. En salle.