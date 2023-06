«The Boogeyman»: tellement pas effrayant que ça en fait peur

Maître littéraire en matière d’épouvante, Stephen King a été aussi bien que mal servi par le cinéma. Tiré d’une nouvelle de jeunesse contenue dans le recueil Danse macabre, The Boogeyman (Le croque-mitaine) tombe hélas dans la seconde catégorie, et pas qu’un peu. Tout, dans ce film d’horreur, s’avère boiteux.

Le point de départ est pourtant ingénieux, puisqu’il repose sur la peur enfantine quasi universelle du monstre tapi dans un placard ou sous le lit. On suit, en alternance, les trois membres d’une famille en crise : Sadie (Sophie Thatcher de la série Yellowjackets, convaincante), une adolescente ténébreuse qui peine à se remettre du décès de sa mère, Sawyer, sa petite soeur dégourdie, et Will, leur père psychologue qui compose avec son deuil en évitant de parler de la défunte.

La nouvelle originale, qui ne compte qu’une douzaine de pages, est reproduite presque à l’identique lorsqu’un mystérieux patient débarque dans le bureau de Will. Will qui est, sans même tenir compte de son côté « cordonnier mal chaussé », le pire psychologue vu de mémoire récente dans un film.La seconde place au titre de pire thérapeute est en l’occurrence occupée par celle à qui Will confie ponctuellement sa progéniture.

Cela pourra sembler limite hors propos dans le contexte d’un film qui se donne d’abord pour mandat d’effrayer. Or, cet aspect est révélateur d’une paresse d’écriture perceptible partout ailleurs.

Prenez le groupe d’étudiantes : l’une d’elles était autrefois la meilleure amie de Sadie (peut-être l’est-elle toujours, ce n’est pas clair), tandis que les autres sont des intimidatrices. Le film les ramène en une poignée d’occasions, mais sans jamais rien en faire de significatif : ces étudiantes ne seraient pas là que l’intrigue ne s’en trouverait, pour l’essentiel, pas changée.

En d’autres mots, ces personnages ne servent qu’à meubler. Une sous-intrigue concernant la mère survivante d’une famille décimée par l’entité est particulièrement ridicule : du remplissage, là encore.

Faire ce qu’il ne faut pas

Cette absence de quelque effort ou de quelque rigueur sur le plan narratif des coscénaristes Scott Beck et Bryan Woods, derrière le surévalué A Quiet Place (Un coin tranquille) et le flop 65, qu’ils ont aussi réalisé, engendre une suite de situations improbables où tout un chacun fait ce qu’il ne faut pas faire. Cela, avec une régularité assommante.

Pour paraphraser le défunt critique Roger Ebert, The Boogeyman paraît se dérouler dans un monde où les films d’horreur n’existent pas : c’est la seule explication possible aux agissements stupides observés. Ainsi les personnages ne savent-ils pas, entre autres exemples, qu’il vaut mieux éviter d’aller explorer le sous-sol obscur d’une maison dont on sait d’ores et déjà qu’elle abrite un monstre.

Si au moins les séquences en question généraient une réelle angoisse, mais non : on mise sur le choc momentané plutôt que sur l’instauration et le développement d’une réelle tension. Le film fait parfois sursauter, mais jamais peur.

C’est d’autant plus décevant venant du réalisateur Rob Savage, dont l’ingénieux Host, un film d’horreur campé sur des écrans interposés, a connu un succès surprise mérité. Quoique la recette s’est gâtée ensuite avec Dashcam.

Présentée avec une économie visuelle à la Jaws (Les dents de la mer), un bon point pour le film, la créature est bien conçue sur le plan technique, mais elle ne frappe pas l’imaginaire, visuellement parlant. Le film non plus, tant s’en faut. Long, brouillon, The Boogeyman est aussi excitant qu’un « tapon » de poussière oublié sous un lit.

Le croque-mitaine (V.F. de The Boogeyman) ★★ Drame d’horreur de Rob Savage. Avec Sophie Thatcher, Chris Messina, Vivien Lyra Blair, Marin Ireland, David Dastmalchian. États-Unis, 2023, 99 minutes. En salle.