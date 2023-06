«La nuit du 12»: aux origines d’un féminicide

Au matin du 14 mai 2013, le corps de Maud Maréchal, 21 ans, fut retrouvé calciné dans une commune du département de Seine-et-Marne. Son meurtrier court toujours. Dans son livre documentaire 18.3. Une année à la PJ, Pauline Guéna documente plusieurs enquêtes, dont celle-là. Fasciné par la manière dont l’autrice décrit à la fois le quotidien des policiers et comment ces derniers sont hantés par certaines affaires irrésolues, Dominik Moll s’est inspiré de ce féminicide pour son film La nuit du 12, lauréat de six César, dont ceux pour le meilleur long métrage, le meilleur scénario adapté et la meilleure réalisation.

Un plébiscite mérité. De fait, La nuit du 12 est d’une rare puissance. Dans cette version fictive, la jeune victime s’appelle Clara Royer. Un soir qu’elle vient de quitter le domicile de sa meilleure amie Stéphanie (Pauline Serieys), elle croise dans une rue déserte un type cagoulé qui, sans crier gare, l’asperge d’essence.

À l’aube, une équipe de la police judiciaire dirigée par le capitaine Yohan Vivès (Bastien Bouillon) est dépêchée sur place.

Avec un sens aiguisé du suivi narratif, Dominik Moll met en place tous les éléments signifiants du récit, mais sans jamais attirer l’attention sur ceux-ci. Ce n’est qu’a posteriori qu’émerge le sens.

Par exemple, on se trouve d’emblée en présence d’un corps policier exclusivement masculin. Or, entre l’horreur du meurtre encore bien vivace et l’enquête qui commence, on n’en fait guère de cas. Puis, voilà que lors d’une discussion entre collègues, l’un d’eux relève qu’historiquement, ce sont toujours les femmes qu’on brûle et que « ce sont les hommes qui tiennent les allumettes »…

Enfin, vers le dénouement, une femme rejoint l’équipe : Nadia (Mouna Soualem, d’une sobre autorité). Et c’est là, réellement, que l’on constate l’ampleur du problème pourtant « montré » dès le début par le cinéaste. Problème que Nadia, qui n’a pas la même perspective que ses confrères, résume ainsi à Yohan : « C’est quand même curieux que la majorité des crimes soient commis par des hommes et qu’après, ce soit d’autres hommes qui enquêtent par-dessus. La seule place qui reste aux femmes, est-ce que c’est celle de victime ? »

À ce stade, Yohan a énormément cheminé et est mûr pour non seulement entendre, mais discerner le vrai dans cette réflexion. C’est qu’en amont, deux autres femmes l’auront tour à tour recardé et éclairé. C’est voulu, comme nous l’a expliqué le cinéaste en entrevue : « Le personnage de Yohan évolue au contact des personnages féminins, dont la parole est celle qui a le plus d’importance. »

L’amie et la juge

Vient d’abord ce moment où, excédée que les policiers ramènent constamment le meurtre de son amie au nombre de garçons qu’elle a fréquentés de son vivant, Stéphanie assène à Yohan : « Est-ce qu’elle a couché, est-ce qu’elle a pas couché : ça change quoi ? Elle a pas commis de crime ! Vous voulez savoir pourquoi elle s’est fait tuer ? Elle s’est fait tuer parce que c’était une fille. Voilà, c’est tout. C’était une fille. »

Cette scène, qui survient pile au mitan, met le doigt sur le bobo, ou plutôt, l’enfonce dans la plaie. Elle donne en outre à voir une paire d’interprétations d’une justesse remarquable de Pauline Serieys et de Bastien Bouillon.

L’autre personnage féminin qui aide Yohan à se débarrasser de ses oeillères est la juge d’instruction (Anouk Grinberg, toute de force tranquille) qui, au bout de trois ans, décide de rouvrir l’enquête. Elle est celle qui poussera le policier en proie à un sentiment d’échec à tout reprendre.

Et le flic encore ébranlé de confier : « J’ai la conviction que si on n’a pas trouvé l’assassin, c’est parce que c’est tous les hommes qui ont tué Clara. C’est quelque chose qui cloche entre les hommes et les femmes. »

Et son interlocutrice de lui répondre, avec un mélange éloquent d’indulgence et d’empathie : « Je suis une femme. Je suis une juge d’instruction. Il faudrait que je sois aveugle pour ne pas savoir qu’il y a quelque chose qui cloche entre les hommes et les femmes. »

De tels échanges, ciblés, ciselés, ponctuent La nuit du 12, qui fusionne avec brio le social et le procédurier.

Une leçon de cinéma

Visuellement, il s’agit de la mise en scène la plus achevée de Dominik Moll, révélé au tournant des années 2000 avec les sinistres Harry, un ami qui vous veut du bien et Lemming. 

C’est, paradoxalement, sa réalisation où il semble en faire le moins, mais où il en accomplit en réalité le plus. Une véritable leçon de cinéma.

Entre la séquence initiale où Yohan pédale dans un circuit circulaire qui, par définition, ne va nulle part, à la séquence finale où il s’entraîne sur un sentier de montagne, en hauteur désormais, le protagoniste n’est plus tout à fait le même. Et peut-être, on insiste ici sur le masculin, le spectateur non plus.

La nuit du 12 ★★★★ 1/2 Drame policier de Dominik Moll. Avec Bastien Bouillon, Bouli Lanners, Pauline Serieys, Théo Cholbi, Anouk Grinberg. France–Belgique, 2022, 114 minutes. En salle.