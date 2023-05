Un palmarès de haute tenue

Un palmarès bien accueilli avec quelques bémols d’usage malgré une cérémonie très expédiée, une cuvée faste et des stars à la pelle, ce 76e Festival de Cannes fut une franche réussite. Après les cuvées pandémiques des dernières années, — en 2020, il avait été carrément aboli — et la concurrence accrue des plateformes, le temple du cinéma brillait de tous ses feux. Le septième art, si ballotté partout, avait besoin de quelques raisons d’espérer et les trouva sur cette Croisette chic et cinéphile, de quoi faire rêver. Même les polémiques tombaient vite en faisant Pschitt !

Quand samedi soir, la Française Justine Triet a remporté la Palme d’or avec son brillant Anatomie d’une chute, film de procès et de crise de couple, nul n’a hué. C’était un morceau royal. Troisième femme à récolter cet honneur ici, après la Néo-zélandaise Jane Campion en 1993 (La leçon de piano) et la Française Julia Ducournau en 2021 (Titane), la troïka des dames file vers la percée de tous les plafonds de verre.

Reste que les propos de la lauréate, qui profita de sa glorieuse tribune pour attaquer entre autres « la marchandisation d’un gouvernement néolibéral qui casserait l’exception culturelle », ont fait bondir en haut lieu. Se déclarant estomaquée, la ministre de la Culture Rima Abdul-Malak criait dimanche à l’injustice. Elle rappela vertement à quel point le modèle français permet une diversité unique au monde. Ce qui n’est pas faux. L’Hexagone finance et cofinance tant de films fragiles au pays comme à l’étranger, qu’il tient du farouche mousquetaire à l’assaut de la barbaresque.

Plusieurs craignaient un palmarès effiloché, tant de nombreuses têtes fortes au jury du Suédois Ruben Östlund auraient pu s’écharper. Mais il n’en a rien paru. La grande majorité des coureurs de tête furent primés. Dont le glacial et troublant The Zone of Interest de Benjamin Glauzer, un regard inédit sur la Shoah éclairant la vie banale du directeur du camp d’Auschwitz et de son épouse.

Ce n’est pas un hasard si les deux grandes oeuvres au sommet du palmarès avaient pour tête d’affiche l’Allemande Sandra Hüller. Elle les aura fait palpiter en conséquence. Le prix d’interprétation féminine lui échappa pourtant, car des règlements internes interdisent la multiplication des lauriers pour un même film. Mais nul n’était dupe. On assistait au sacre de son incandescente étoile.

Cinéastes familiers

Inutile de chercher des nouveaux venus au palmarès du festival. Tous les films primés émanaient de cinéastes déjà familiers de la compétition, hommes ou femmes. L’expérience n’a pas dit à Cannes son dernier mot.

Lorsque le Japonais Koji Yakusho a remporté le prix d’interprétation masculine pour son rôle mutique et sublime dans Perfect Days de Wim Wenders tourné à Tokyo, l’approbation de la salle tenait de l’onde palpable. Quelle performance inégalée, presque sans mots, tout en regards, en profondeur !

Même respect après l’annonce du prix du jury octroyé au Finlandais Aki Kaurismäki pour la grâce de ses Feuilles mortes. Il était si fin, si référencé, son hommage au grand Charlot. Nul ne protesta non plus quand le très subtil Monster de Kore-Eda reçut le prix de scénario, ni quand Merve Dizdar récolta le prix d’interprétation féminine pour son rôle brûlant dans Les herbes sèches du grand cinéaste turc Nuri Bilge Ceylan.

Il y a toujours des raisons de râler en France, remarquez. Le prix de mise en scène couronnant le Français d’origine vietnamienne Tran Anh Hung pour la classique production d’époque La passion de Dodin Bouffant a fait hurler plusieurs critiques français, qui avaient accueilli le film avec une brique et un fanal. Pourtant, Binoche et Magimel y rayonnaient en champions de la fine cuisine. Une belle lumière et un souffle d’ensemble portaient cette oeuvre qui ne réinventait pas le cinéma mais l’honorait. Pas de quoi hurler au scandale. Et La France fut très primée cette année. De quoi crier Cocorico !

Alors oui, ce palmarès fut d’excellent niveau. Le jury s’était bien gardé de lire les critiques, mais nos choix se confondaient souvent avec les siens pour de vraies raisons de qualité. Bien sûr, la Palme d’or doit couronner depuis quelques années une oeuvre forte mais susceptible d’attirer la vaste audience. Le but est de faire briller sur la planète les lettres d’or du festival. Ça nuit aux films intimistes, dont les maîtres d’oeuvre voient s’éloigner ainsi cette palme convoitée. De quoi les inciter à adopter des codes plus dynamiques dans leur cinéma, en délaissant les champs moins balisés, histoire de pouvoir gravir la plus haute marche de Cannes. Il y a péril en la demeure.

Mais l’un dans l’autre, par-delà ses considérations commerciales, ses paillettes et son name dropping, le grand rendez-vous français demeure le gardien du phare cinématographique. Hollywood, qui levait certaines années le nez sur lui, l’ont réadopté dare-dare. Et des oeuvres lancées ici, comme Killers of the Flower Moon de Martin Scorsese ou le dernier Indiana Jones, ont fait davantage pour la renommée de Cannes que les bons films que son jury a consacrés.

Quant à la cause des femmes, avec deux palmées d’or cette année, dont une au court métrage coiffant 27 de la Hongroise Flora Anna Buda, elle avance ici bon an, mal an. Le Festival se transforme à pas mesurés, mais c’est sa constance qui lui confère son statut sacré.

Odile Tremblay est l’invitée du Festival de Cannes.