La poésie de l’ours mal léché

Je me souviens d’un passage à Cannes assez houleux du Finlandais Aki Kaurismäki. C’était au moment d’accompagner L’Homme sans passé en 2002, primé au palmarès. La maîtrise et l’ironie de son oeuvre se laissaient éclipser sur la Croisette par ses pitreries et ses ivresses de gars couché sur le tapis rouge, lançant son cellulaire devant le parterre des journalistes, fumant en conférence de presse au mépris des interdictions.

Pas besoin de se dénuder à Cannes pour électriser les caméras, même si cela aide à se démarquer. Cet ours mal léché et dissident allergique aux vents de rectitude politique maîtrise des méthodes plus musclées. Ce qui n’empêche pas ses oeuvres de dégager une poésie à la Prévert, un humour situationnel à la Tati. L’être humain se pare d’oripeaux disparates. Surtout ici…

Sous la parade de ce roi du spectacle, son cinéma dégage une tendresse vouée aux humains de la marge doublée d’une admiration pour les grands cinéastes du passé, maîtres à ses yeux indépassables. Longtemps habitué de la course cannoise, il n’avait plus été accueilli au Palais depuis 2011 avec Le Havre. Nous sommes ravis de le retrouver.

Son film en compétition, Les feuilles mortes, présenté lundi, constitue un hommage à l’admirable chanson éponyme de Jacques Prévert et de Joseph Kosma (chantée en finlandais) mais aussi à Charlie Chaplin, dont l’ombre tutélaire flotte partout. Coup de chapeau également aux cinéastes Yasujiro Ozu et à Robert Bresson. Il ne crâne plus, Kaurismäki, se penche sur l’amour et la solidarité, à ses yeux seuls espoirs de rédemption dans un monde perdu.

Cette histoire toute simple du type qui rencontre une fille au cours des années 1970 se savoure en comédie mélancolique avec des performances souvent proches du mime. Force plans fixes confèrent une distance à ce coup de foudre entre deux solitaires largués par le système à Helsinki. Ils se rejoignent au cinéma, se perdent, se retrouvent, poussés comme les feuilles au vent d’automne, sans connaître le nom de l’autre. L’homme (Jussi Vatanen) s’enivre à fond, la femme (Alma Pöysti) a vu son père et son frère mourir de la « damnée boisson ». Elle recule, il a un accident. Par ici les retrouvailles ! Les paroles sont rares, les effusions absentes mais les répliques décapantes. La caméra observe fixement ces corps qui bougent dans des décors kitsch. Entre le karaoké, les petits boulots, l’entraide ouvrière, l’époque renaît à travers ses chansons rock, les films de zombies ou de la Nouvelle Vague. Ce film se boit comme un vin frais avec une touche d’acidité. Kaurismäki a le malheur bien tendre cette année, en grand besoin de se cramponner à la bouée des naufragés. Son blues nous touche autant qu’hier. Plus peut-être, tant la planète perd pied.

Manger, oui, mais pourquoi ?

Il n’y a rien comme le cinéma pour éclairer nos dérives de société en utilisant l’ironie afin d’aider les messages à passer. Les déviations nutritionnelles par exemple, de l’anorexie à la suralimentation, n’ont rien de fictif. Les voici traitées par l’Autrichienne Jessica Hausner — dont le Little Joe avait été primé ici en 2019 — presque à la façon d’une fable.

Club Zero aborde le rapport des gens à la nourriture dans le huis clos d’une école d’élite pour adolescents. L’enseignante en nutrition (Mia Wasikowska) affiche des théories radicales et possède un ascendant sur les élèves. À son avis comme à celui des membres de son club secret, l’excès d’alimentation nuit au corps et à l’esprit, enrichit des multinationales et contribue à la pollution atmosphérique. Et mieux vaudrait ne rien avaler, en fin de compte.

Ce film stylisé à la distribution internationale, en jeu de distanciation, se voit campé dans un pays indéterminé. Le temple d’enseignement se fait théâtre de confrontation entre les parents inquiets, la direction aveugle et les adolescents sous-alimentés aux prises avec des conflits familiaux. Oeuvre sur l’emprise, nourrie d’humour pince-sans-rire, de réunions absurdes et de jeûne collectif, Club Zero pourrait se contenter de dénoncer l’hérésie d’une secte aveugle infiltrée entre les murs d’une école. Mais des problèmes réels de société y sont soulevés. On mange vraiment trop en pays d’opulence. En contrepoint, l’anorexie fait des ravages auprès des jeunes. Ce docudrame dystopique comique, théâtral, désincarné, aux cadrages trop parfaits, suscite le malaise du spectateur qui interroge soudain son propre rapport à l’alimentation. Jessica Hausner nous a ébranlés. C’était le but. Pas avec un film majeur, plutôt une excellente satire cuite au four et bien gratinée. Effet pervers : on est sortis du Palais des festivals avec la faim au ventre, mais cela n’a guère duré…

Odile Tremblay est l’invitée du Festival de Cannes.